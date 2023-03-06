Trademark «Татарстан»: «Оскар» псевдомосковских мебельщиков, псевдогерманское пиво «Татспиртпрома»

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 7-я

Заявители в Роспатент больше всего на свете любят делать вид, что их товары не из Татарстана, а с Запада. Этот тренд из 90-х не отжил свое даже в 2022 году — то ли из-за линейности мышления предпринимателей, то ли из-за устоявшихся взглядов потребителей, будто априори выбирающих западное, а не свое. Очередной обзор «Реального времени» тому подтверждение — целый ряд регистрируемых товарных знаков мимикрируют под импорт, а некоторые компании делают вид, что не из Казани, а Москвы.

Предприниматель Камилла Мингазова продает на Wildberries детские интерьерные наклейки с мультяшными образами животных. В ее интернет-магазине на маркетплейсе в настоящее время представлено всего три товара. Вероятно, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя в 2021 году Камилла Раисовна намерена существенно расширить свое небольшое пока дело и защитить его от недобросовестных конкурентов. Иначе для чего еще регистрировать права на товарный знак, непонятно...



Мебельный интернет-магазин «Мебелиона» работает в нескольких регионах России. Компания по декларируемым признакам и контактам базируется в Москве, имеет там и в Нижнем Новгороде физические офисы с адресами, однако зарегистрирована на самом деле в Казани. Руководитель и совладелец — Алина Сафина, которая в качестве ИП занималась разработкой программного обеспечения и услугами в этой области еще с 2005 года. Мебельный бизнес, по данным открытых источников, Алина Бориевна запустила во второй половине «десятых» годов, однако уже успела закрыть одну одноименную компанию в начале 2020 года. По итогам 2021 года выручка «нового» ООО «Мебелиона» приблизилась к 20 млн рублей, чистая прибыль составила чуть больше одного миллиона.

Любопытно, что компания Сафиной весьма активна в части защиты интеллектуальной собственности — у нее в портфеле 13 товарных знаков и семь заявок в Роспатент. К примеру, «Оскар», судя по сайту интернет-магазина, — это название целой линейки самой разной мебели. Вся она довольно стильная и недорогая. Впрочем, немного смущают отзывы о продавце на Яндексе и в сервисе «Отзовик».



В феврале этого года бывший директор арендной компании «Корса» и владелец агрофирмы «Русинвест» казанец Сергей Шмаков с улицы Дэрдменда зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид его деятельности — торговля текстилем, одеждой и аксессуарами в специализированных магазинах. Речь идет об офлайновых точках продаж, а не маркетплейсах. К сожалению, выйти на связь с предпринимателем или обнаружить следы его бизнеса «Реальному времени» не удалось.



Казанский «Татспиртпром» продолжает поток бренд-креатива, регистрируя очередную порцию товарных знаков. В сегодняшнем обзоре две заявки предприятия на бренды «Монах Пауль» и «Риттербир» — как будто мы в Германии, а не Татарстане. Любопытно, что пиво Ritterbier уже существует (или существовало?) на рынке как минимум с 2012 года. Это английский мягкий светлый эль немецкого производства пивоварни Kleines Eifeler Brauhaus.



Казанская компания «КрафтМаркет24» с выручкой за 2021 год более 120 млн рублей занимается поставками компрессорного оборудования с 2005 года. Как сказано на сайте предприятия, оно является одним из лидеров на рынке России, являясь дистрибьютером практически всех мировых грандов этой индустрии. Среди партнеров казанской компании — «Газпром», «Росатом», Сбер и многие другие, даже, судя по фото Спасской башни, Московский Кремль.

Бенефициар и гендиректор «КрафтМаркет24» Дина Мустафина подтвердила «Реальному времени», что компания подала заявки на регистрацию ряда товарных знаков. Представленный в сегодняшнем обзоре напоминает логотип корейской KIA. Однако регистрируются товарные знаки казанского предприятия не на основное юрлицо этого бизнеса, а на подрядчика — индивидуального предпринимателя Илью Новикова из Казани. Он, судя по ОКВЭД, специализируется на таких услугах. По словам Мустафиной, у «КМ24» есть с ним соответствующий договор.



Huckster в переводе с английского на русский — торгаш. По-нашему что-то типа «челнока» из 90-х, который носит клетчатый баул, а свой пестрый товар предлагает с раскладушки прямо на улице. Даниил Гиматдинов из Нижнекамска, судя по ОКВЭД, зарегистрировался индивидуальным предпринимателем только в конце января и собирается торговать обувью в специализированных магазинах.



Начинавший с бизнеса по ремонту электронной аппаратуры еще в 2004 году строитель Алексей Киселев дважды снимался с регистрации в качестве ИП — в 2012-м и 2020 году. Два раза ФНС ликвидировала своим решением его ОООшки. В 2021 году казанский бизнесмен вновь стал ИП с целым ворохом видов деятельности, связанных со строительством. Регистрируемый им товарный знак связан именно с этим.

Как удалось выяснить «Реальному времени», Алексей Киселев вместе с партнером Галиной Милетич занимаются индивидуальным жилищным строительством в Подмосковье, в том числе проектом коттеджного поселка более чем на 200 домов Riga Family на Новой Риге в городском округе Истра. Дома в черновой отделке предлагаются по цене от 18,9 млн рублей. Компания декларирует открытость и порядочность, имеет аккаунты в соцсетях.



Продавец «качественного нижнего белья» Райса Шайбакова осенью прошлого года сменила «прописку» в качестве индивидуального предпринимателя с Татарстана на Мордовию. В ее интернет-магазине на маркетплейсе Wildberries представлено 23 товара. Белье в основном хлопковое, страна-производитель Китай. Многие позиции имеют десятки положительных отзывов, по данным самого маркетплейса, уже были куплены более 5 тысяч раз.

По какой причине она сменила регион регистрации и зачем защищает права на товарный знак, под которым нижнее белье продают и на других маркетплейсах, выяснить не удалось. На вопрос корреспондента «Реального времени» Райса Шайбакова не ответила.



Нафиса Рехман профессионально занимается художественной керамикой и прикладным творчеством много лет. На удаленной страничке в ВК (интернет помнит все) сказано, что с 2012 года. При этом на другой, уже существующей, страничке в этой соцсети предприниматель сообщает, что теперь работает через маркетплейсы.

На Ozon интернет-магазин BeCraft Нафисы Рехман является Premium-продавцом и имеет 550 подписчиков. В нем представлено 12 товаров, в основном инструменты для творчества: кисти, краски. У всех них высокие оценки и тысячи отзывов. «Выход на маркетплейсы — это прежде всего тиражи, качество и хорошие отзывы. Именно это дает продавцу выбиться на первые страницы среди миллионов предложений. Поверьте, это очень трудно», — рассказала Рехман подписчикам своего паблика ВК в июне 2022 года, анонсируя выход на торговую площадку в онлайне.



Казанская студия 3D-печати 3droom.pro занимается печатью и литьем углепластика, а также научными исследованиями и разработками в этой сфере. Среди ключевых клиентов компании как частные заказчики, так и крупные предприятия. «У нас есть клиенты, которым необходимо, чтобы на некоторой их продукции, согласно определенному перечню, указывалось наименование производителя и характеристики детали. Это первое. Второе — действительно, некоторые недобросовестные конкуренты пользуются или могут воспользоваться нашим именем. Зарегистрировать товарный знак и таким образом себя обезопасить — это правильно и не очень затратно, — рассказал «Реальному времени» сооснователь студии и ее коммерческий директор Ранис Мухаметзянов.

3droom.pro печатает и отливает пластиковые детали для производственных предприятий, которые имеют собственные разработки в сфере биомедицины и авиации. «От мала до велика. Есть компании, которые запрещено называть, потому что они что-то производят или разрабатывают для оборонно-промышленного комплекса», — добавил он.