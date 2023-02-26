Экс-чемпион Европы и бывший баскетболист УНИКСА Сергей Быков празднует день рождения

Председателю совета директоров ХК «Нефтехимик» исполняется 40

Председатель совета директоров ХК «Нефтехимик» Сергей Быков перешагнул за пятый десяток. Спортивная редакция «Реального времени» напоминает о спортивной карьере бывшего баскетболиста сборной России, сыгравшего один сезон за казанский «УНИКС», и человека, который вышел из городка, где баскетбол профессионально не развивался, и все же спортсмен стал одним из лучших игроков страны вопреки всему.

Основной вид спорта Новодвинска — хоккей с мячом

Родной город Сергея Быкова — Новодвинск в Архангельской области, помешанной в хорошем смысле этого слова на хоккее с мячом. Вся область работала на лидера — «Водник», включая и Новодвинск, где играла «Двина», и Северодвинск с его «Севером». Красиво было бы написать сейчас, что юный Сережа Быков совершил уникальный путь из городка в 30 с лишним тысяч человек, где не было шансов для занятий баскетболом, на самый верх. Но путь не уникален, до него десятком лет ранее подобной дорогой проходили олимпийские чемпионы и чемпионы мира Сергей Белов из Томска, Станислав Еремин из Свердловска-44, закрытого ранее города из системы атомной промышленности, ныне Новоуральска, Сергей Тараканов из Красноярска.

Тем не менее Новодвинск — самый маленький из перечисленных абсолютно небаскетбольных городов, да и спортивная юность Быкова пришлась на развал страны. Даже упомянутый здесь «Север» покруче «Двины», а его Северодвинск крупнее Новодвинска, где любовь к баскетболу второкласснику Быкову прививал 31-летний на то время учитель физкультуры Юрий Михайлусов. Только в 11-м классе он познакомился с серьезным баскетболом, перейдя в московскую спортшколу «Тринта», а до этого самый высокий уровень, который Быкову приходилось наблюдать воочию, был у череповецкой команды «Северсталь».

Болельщики УНИКСа со стажем с трудом, но должны вспомнить эту команду, «болтавшуюся» под ногами у казанцев, которые с каждым годом штурмовали все более высокий уровень чемпионата страны. Мы как-то быстро стали смотреть сверху вниз на Череповец, воспитавший Владимира Горина, Александра Ермолинского, Александра Потапова, Андрея Юртаева, и где не успел поиграть уехавший в Донецк Андрей Ботичев.

Новодвинск — самый маленький из перечисленных абсолютно небаскетбольных городов. Фото: администрация Новодвинска

Лихие «святые» девяностые

Должны они помнить и московский «Спартак», первую команду Быкова. После «Тринты» (где Быков, кстати, познакомился с будущей женой, также баскетболисткой) попасть в команду мастеров было верхом ожиданий. Тем более что «Спартак» это очередная попытка создать в Москве «очаг сопротивления» ЦСКА и существовавшему на тот момент «Динамо». Бывший во времена СССР «Алмаз» доходил до высшей лиги, «КоНик» (он же «Концерн Николаевский»), САК, Спортакадемклуб кидали перчатку армейцам, как и Шабтай Калманович, перекупивший не самую известную команду второй лиги «Инэстур» и назвавший ее «Спартаком». Сезон 1993 года УНИКС провел в одном турнире второй лиги вместе с Череповцом, выступавшим последний год под названием «Шексна», и «Инэстуром»



«КоНик» возник в Тюмени, играл в спорткомплексе «Геолог», более известном своим бассейном, но переехал в Москву, как сделал главный спонсор — строительный концерн Николаевский, а баскетбольная команда собрала у себя все сливки в очередной раз банкротившегося «Динамо» — Сергей Антипов, Эльшад Гадашев, Александр Охотников, Валерий Сизов, Юрий Шишков, упоминавшийся Юртаев, сын главного тренера Александра Скробота — Александр Скрбот-младший. Само «Динамо» взяла под крыло компания «Микродин», и ее президент Дмитрий Зеленин стал президентом баскетбольного луба, в будущем потеряв интерес к баскетболу, после того как стал на восемь лет губернатором Тверской области. САК представлял вуз, ректором которого на тот момент был Валерий Кузин.

Кобзон и «Спартак»

Что касается «Спартака», то, помимо Калмановича, о его жизнедеятельности беспокоился Иосиф Кобзон, которого называли почетным президентом. Но воспитанник казанского баскетбола Дмитрий Волохов, переходивший в «Спартак» из САК, в частных беседах вспоминал, что Кобзон был среди участников его перехода.

Команды быстро создавались, еще стремительнее распадались, но развал каждой из них как бы служил фундаментом для другой команды, поскольку сильных российских баскетболистов в какой-то момент было больше, чем команд.

Что касается «Спартака», то о его жизнедеятельности беспокоился Иосиф Кобзон, которого называли почетным президентом. Фото Kremlin.ru

Вот и «Спартак», зачастую приглашая американцев, которые не могли оправдать смысл своего приглашения даже фактом экзотики, долгое время держался за счет воспитанников советской школы баскетбола: Максим Астанин, Андрей Ведищев, Владислав Кондратов, Андрей Корнев, Валерий Мишнев, Андрей Спиридонов, Геннадий Щетинин, упомянутый экс-череповчанин Александр Потапов... При этом бросается в глаза, что, к примеру, между опытным составом 1997 года и последним набором спартаковцев 2000-го нет ничего общего, когда даже старожилы команды — Владимир Демин, Иван Филиппов, Василий Чаплыгин — массово перешли в «Химки», перед сезоном, когда в команде дебютировал Быков. Его партнерами по «Спартаку» были перешедший из САКа Сергей Линников, Дмитрий Овсюк, Дмитрий Усанов и Илья Шаталов, из «Коника» уже упомянутый Скробот-младший, Александр Мелешкин-младший, сын известного баскетболиста Александра Мелешкина, игравший на позиции Быкова, Владимир Ферябников, сын олимпийской чемпионки Нэлли Ферябниковой.

После того, как «Спартак» обожгется на американцах, на те же грабли наступит и «Динамо», которое легионеры покинут прямо по ходу сезона. В итоге 19-летние Быков, Ферябников и перешедший с ними же из «Спартака» уроженец Свердловска Сергей Варламов, и воспитанник «Тринты» Сергей Романов, которым и вовсе было 18, станут боевой единицей московского клуба, крайне разбалансированного по составу, поскольку рядом с опытными не было игроков среднего звена. Единственный, кто подходил под это определение, Александр Милосердов, сын баскетбольной звезды СССР Валерия Милосердова. Нулевые — это время, когда баскетбольные отпрыски массово продолжали дела своих отцов, впрочем, как и представители других видов спорта, поскольку два опытных динамовца — играющий тренер Сергей Базаревич (отец — казанский фехтовальщик Валериан Базаревич) и Дмитрий Домани (отец — московский волейболист Вячеслав Домани). Базаревич, Домани, Милосердов, упомянутый Корнев плюс новокузнечанин Никита Моргунов — это основа тогдашнего «Динамо». То есть прошедшие Крым и рым Тараканов с Корневым, 27—28-летние Домани с Моргуновым и рядом Варламов, Ферябников, Юрий Васильев и Сергей Кармазинский, бывшие партнеры Быкова по «Спартаку», которые после развала красно-белых оказались в волгоградском «Динамо-Автодор», и он тоже развалился, оказавшись второй подобной командой в их недолгой на то время карьере.

Чуть отставая от Жигилия

Быков переходил в «Спартак» чуть позже Владимира Жигилия, ветерана советского баскетбола. 40-летний Жигилий завершил карьеру в Сургуте, и туда же перешел 20—летний Быков, двумя годами позже. Все просто: в российском спорте ставку на молодежь делают в момент, когда нет средств, но в момент, когда появляются финансы, на них слетаются опытные мастера и легионеры.

«Университет-Югра» из Сургута в 2004 году дебютировал в Суперлиге. У него был достаточно неплохой подбор российских игроков. Это и воспитанники казахстанского баскетбола Олег Киселев, Олег Тен, Сергей Тимофеев, давно уже перебравшиеся в Россию, вслед за командой алма-атинского СКА, перебравшийся оттуда же Борис Тихоненко (брат Валерия и отец Ксении Тихоненко), Павел Жуканенко, чей отец Юрий Жуканенко изначально был играющим тренером Сургута. Баскетбольный Казахстан в целом помог становлению этого вида спорта в Самаре, поскольку СКА поначалу был ЦСК ВВС, потом переехал в Тулу, став «Арсеналом», наконец, его осколки стали фундаментом для Сургута. Плюс Александр Дирацуян, Владимир Дячок, Андрей Трушкин.

На малой родине в Новодвинске имя Сергея Быкова присвоено местной спортивной школе. Фото vk.com/novodvinsksportsschool

Это уже было другое время для российского баскетбола, когда команды переезжали из скромных Минвод в Ростов-на-Дону, баскетбол возвращался в мегаполисы покидая Майкоп и Ставрополь, Черемхово и Якутск. Между тем команда создавались по желанию агентов как питерское «Динамо». Или же подмосковное «Динамо», созданное на базе РГАФК (ректором которого на тот момент был Олег Матыцин, а ведущими игроками Андрей Ведищев, Владислав Кондратов). По сути эта команда при ректоре Валерии Кузине была правопреемницей САК, которая прекратила существование, после дефолта 1998 года, возродилась при Матыцине, но затем переехала в Чехов, где играла под протектурой Мособласти (Никита Моргунов). И Сургут оказался самым скромным из городов, где базировалась команда Суперлиги тех лет.

В дебютный сезон в Суперлиге Сургут возглавил Сергей Ольхов, для которого Быков был «всего лишь» арендованным из «Динамо» игроком, доверял ему настолько, что молодой игрок полностью освоился в роли одного из лидеров и возвращался в Москву совсем в другом качестве. В том самом качестве, которое позволит 24-летнему Сергею Быкову попасть в состав сборной России и завоевать с ней сенсационное золото чемпионата Европы 2007 года.

Между тем на малой родине в Новодвинске имя Сергея Быкова присвоено местной спортивной школе.



Джаудат Абдуллин