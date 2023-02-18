Армянские танцы и угощения в ожидании весны: в Высокой Горе отпраздновали Терендез
Сегодня в селе Высокая Гора отпраздновали Терендез. Этот армянский праздник устроила Национально-культурная автономия армян РТ. Терендез символизирует расцвет природы: с помощью огня люди боролись против холодной зимы, напоминая ей, что пора уступить место весне. Традиционные обрядовые забавы, народные песни и танцы, концертная программа и армянский шашлык — что ждало гостей праздника в фото- и видеорепортаже «Реального времени».
комментарии
Мы в Татарстане празднуем и армянский Терентез, и персидский Науруз, и славянскую масленицу, вот только ничего татарского у нас нету.
Никто не отмечает ни Нардуган, ни Сюмбелю, ни Карачум, ни Кукай-байрам и т.д.
А ведь Мурад Аджи пишет, что этот персидский Науруз не что иное как тюрко-татарский праздник весны - Кукай-байрам, а масленицу славяне заимствовали от Науруза, а те в свою очередь от тюрко-татар.