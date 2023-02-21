Как законно стать владельцем заброшенной дачи?

Замглавы Росреестра Татарстана — о том, как оформить на себя землю, которой никто не пользуется

Нередко у дачников возникает вопрос, можно ли привести в порядок заброшенный соседний участок и пользоваться им, оформив на себя? Иными словами, можно ли законно стать владельцем заброшенной дачи, использовать такие участки и оформить право собственности на них? В авторской колонке для «Реального времени» о том, как осуществить это на практике, рассказывает заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Участков без хозяев не бывает

Часто с виду заброшенный участок заставляет дачников задуматься, что раз землей никто не пользуется много лет, значит она никому не принадлежит. Но в действительности таких земельных участков, у которых нет хозяев, нет. Даже у самого запущенной территории есть правообладатель, и только он имеет право владеть, пользоваться и в определенных случаях распоряжаться ею.

Возможно, владелец участка умер, а наследники не спешат оформлять свои права, либо права оформили, но не хотят на этом участке что-либо делать. Может быть, что земельный участок просто-напросто заброшен своим хозяином из-за нерентабельности или по другим причинам. А возможно, участок не был приватизирован его владельцем, то есть до настоящего времени находится в муниципальной собственности.



Многих интересует, что делать, если решили оформить эту землю на себя, как найти ее владельца. Для поиска правообладателя необходимо обратиться за данными о владельце к председателю садового товарищества (СНТ), на территории которого находится заброшенный участок, или к местным властям.



Не поддавайтесь на предложения глав СНТ «переоформить членскую книжку»

Рассмотрим порядок действий после того, как владелец земли будет найден.

— В этом случае вы можете приобрести участок только по гражданско-правовой сделке. Например, заключив с собственником участка договор купли-продажи, предварительно проверив правоустанавливающие документы на землю и постройки на ней. В этом случае надо помнить, что Земельным кодексом установлен принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов, если земельный участок и расположенный на нем дом принадлежат их собственнику. В случае если на участке имеются строения, принадлежащие собственнику, то покупать этот участок необходимо одновременно с домом.

Если же правообладатель заброшенного участка умер, пытаться оформить права на себя не стоит: имущество перешло в собственность наследников (даже если они не зарегистрировали за собой права), а при их отсутствии — в собственность муниципалитета как выморочное. Тем более не стоит в этом случае поддаваться на предложения недобросовестных председателей СНТ, предлагающих «просто переоформить членскую книжку», поскольку рано или поздно такая афера обернется негативными последствиями, в том числе для нового правообладателя.

Если участок муниципальный

Если же выяснится, что участок находится в собственности муниципалитета, то можно вступить в члены СНТ и после этого обратиться в орган местного самоуправления (исполком по месту нахождения участка) за предоставлением земельного участка в собственность бесплатно. Такая возможность предоставляется законом всем членам СНТ, до сих пор не приватизировавшим свои участки. При этом обратиться за безвозмездным предоставлением участка в собственность можно до 1 марта 2031 года.

Для обращения в исполком потребуется два основных документа:

схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленная гражданином (представление данной схемы не требуется при наличии утвержденных проекта межевания территории, в границах которой расположен земельный участок, проекта организации и застройки территории некоммерческой организации, либо при наличии описания местоположения границ такого земельного участка в ЕГРН);

протокол общего собрания членов СНТ о распределении земельных участков между членами СНТ или иной документ, устанавливающий распределение земельных участков.

Проверив документы, муниципалитет принимает решение о возможности безвозмездного предоставления участка и не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения самостоятельно направляет указанный акт в рамках межведомственного взаимодействия в Росреестр для государственной регистрации права.

Результатом регистрации права будет являться выписка из ЕГРН.

Фото: tatmetr.ru

Чем грозит самовольный захват участка?

В целом, завладеть заброшенным участком быстро можно только одним способом: найдя владельца и заключив сделку купли-продажи или аренды. Если же возникает соблазн обойти законодательные нормы и начать пользоваться землей без оформления, стоит помнить: самовольное занятие участка грозит административным штрафом (ст. 7.1 КоАП РФ). Для физических лиц это 1—1,5% от кадастровой стоимости (но не менее 5 тыс. рублей), а если кадастровая стоимость не определена — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

— При покупке участка также нелишним будет убедиться, что кадастровые границы земельного участка соответствуют фактическим. То есть быть уверенным в том, что вы покупаете именно тот участок с оговоренной площадью и границами. Чтобы наглядно понимать, где проходят границы ваших владений, существует вынос границ земельного участка в натуру.

Это один из видов геодезических работ по установке или восстановлению утерянных межевых знаков границ земельного участка. Другими словами, это четкое определение границ нового земельного участка или восстановление утерянных границ ранее учтенного земельного участка при помощи геодезического оборудования, по геодезическим координатам, согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости. Это обратная процедура межевания земельного участка. Важно отметить, что условием этой процедуры является проведенное межевание.

Фото: завьяловский.рф

Татарстанцы могут воспользоваться услугой выноса точек на местности, вызвав специалистов Филиала Роскадастра по Республике Татарстан. Для закрепления на местности поворотных точек используется высокоточное геодезическое оборудование, работы проводят квалифицированные специалисты, имеющие большой опыт работы в государственном учреждении в сфере кадастровых отношений.

Если содержание дачи в тягость

Бывает, что гражданину нелегко дается содержание недвижимости и он готов от нее отказаться. Конечно, проще всего забросить свой участок и забыть о его существовании. Однако стоит отметить, что неиспользование земельного участка, может повлечь административную ответственность в виде штрафа, к которой могут быть привлечены как граждане, так и должностные лица и организации, в зависимости от принадлежности участка. (Для сведения: если не определена кадастровая стоимость участка, предназначенного для ИЖС, садоводства, огородничества, сумма штрафа для граждан может варьироваться от 20 тысяч до 50 тысяч, если кадастровая стоимость определена, то 1 до 1,5 процента от кадастровой стоимости.)

В связи с этим обращаю внимание на то, что законодательством предусмотрена возможность отказа от права на земельный участок. Такая процедура прописана в Земельном кодексе Российской Федерации и в Федеральном законе «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

А чтобы отказаться от права собственности на земельный участок, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Управление Росреестра по Республике Татарстан. Если право заявителя не было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, то необходимо будет приложить документ, устанавливающий или удостоверяющий право на земельный участок или земельную долю. Госпошлина при этом не уплачивается.

После рассмотрения такого заявления регистратором принимается решение о государственной регистрации прекращения права. Именно с этого дня право собственности заявителя на земельный участок считается прекращенным. А земля переходит к государству.

Если земельный участок принадлежит гражданину не на праве собственности, а на ином праве, для него также есть решение. Земельным кодексом Российской Федерации предусмотрен порядок отказа от права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком. В этом случае заявление об отказе подается не в Управление Росреестра по Республике Татарстан, а в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, которые и примут решение о прекращении права.

Лилия Бурганова