Казанский ресторатор, экс-владелица «Планеты суши» отстаивает наименование компании

Первый раунд за Луизой Тавлы, но у налоговиков, подавших иск, еще есть время обжаловать решение

Татарстанской предпринимательнице Луизе Тавлы, открывшей в свое время в Казани пять ресторанов «Иль Патио» и «Планета суши» (сегодня не работают), пришлось отстаивать название компании в суде. Тавлы управляет ресторанным бизнесом через ООО «Росинтер Ресторантс Татарстан», совладельцем которого на пару с ней выступает известный российский холдинг «Росинтер Ресторантс». Именно к этому наименованию и возникли претензии у татарстанской налоговой — в ФНС потребовали переименовать фирму из-за наличия корня «Рос», который ассоциируется со словами «Россия» и «Российский». Подробнее — в материале «Реального времени».



От казанского ресторатора требуют переименовать компанию



Межрайонная инспекция ФНС №18 по РТ подала иск к компании «Росинтер Ресторантс Татарстан» Луизы Тавлы с требованием изменить фирменное наименование юрлица. Организация была зарегистрирована в декабре 2005 года.

Как пояснили в налоговом органе, требования основаны на нормах Гражданского кодекса (ст. 1473), согласно которым, включать в название фирмы официальные наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также производные от них слова допускается лишь по особому разрешению, в установленном правительством порядке.

Претензии налоговиков были «мотивированы тем, что в фирменном наименовании компании Тавлы содержится корень — «Рос», несущий общесмысловую нагрузку, ассоциирующуюся со словом «Российский», «Россия». При этом «учредительные документы общества не содержат расшифровку слова «Рос», не имеющую отношения к словам «Российская Федерация» или «Россия».

Предпринимательнице пришлось отстаивать название компании «Росинтер Ресторантс Татарстан», под которым она ведет свой ресторанный бизнес. В свое время Луиза Тавлы открыла для известного российского холдинга «Росинтер Ресторантс» пять ресторанов «Иль Патио» и «Планета суши» в Казани. И хотя сейчас они не работают, сотрудничество с московским партнером и соучредителем продолжается — Тавлы управляет несколькими сетевыми заведениями в казанском аэропорту. Холдинг «Росинтер Ресторантс» управляет проектами «IL Патио», «Планета Суши», Costa Coffee, T.G.I. Friday's, «Американский бар и гриль», «1-2-3 кафе», «Сибирская корона», «Мока Лока», Cafe Des Artistes, «Санта Фе», «Печки-лавочки» и другими. Наименование татарстанской фирмы отсылает как раз к названию группы компаний.

Холдинг «Росинтер Ресторантс» управляет проектами «IL Патио» и другими сетями ресторанов. Фото: yandex.ru/maps

Название «РОСИНТЕР» произошло не от «России»

Требования к фирменным наименованиям в России регулируются федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (14-ФЗ, ст. 4) и Гражданским кодексом (ст. 1473 ГК РФ). Включать в названия фирм слова «Российская Федерация», «Россия» и их производные допускается лишь в особом порядке, указали налоговики.

Чтобы изучить вопрос, суд установил, что первая компания российского ресторанного холдинга — ООО «Росинтер Ресторантс» — была создана в Москве в августе 2000 года. Ее полное название, согласно уставу, — ООО «Ресторанная Объединенная Сеть И Новейшие Технологии Евроамериканского Развития Ресторантс», то есть первые заглавные буквы складываются в фирменную аббревиатуру холдинга РОСИНТЕР. В марте 2004 года была учреждена компания ОАО «Ростик Ресторантс» — предшественник головной компании холдинга, куда входит и фирма Тавлы.

Название отражало деятельность сети общественного питания «Ростик''с». Действительно, сейчас мало, кто помнит, но в России была сеть таких кафе на заре 1990-х. Ее развивала совместно с американской корпорацией Yum! Brands (владеет брендами KFC, Pizza Hut, Taco Bell и Habit Burger Grill) российская компания «Росинтер». Последняя стала крупнейшим ресторанным холдингом в формате семейных кафе в России. Учредил компанию венесуэльский и российский бизнесмен, основатель «Ростик Групп» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, собственно его имя и легло в основу бренда Rostic's.

Учредил компанию венесуэльский и российский бизнесмен, основатель «Ростик Групп» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, его имя и легло в основу бренда Rostic's. Фото: ludirosta.ru

Кстати американская корпорация Yum! Brands в октябре прошлого года заявила о продаже российского бизнеса местному локальному оператору, после чего в январе московские рестораны KFC начали менять вывески на Rostic's.

Как далее установил суд, в апреле 2004 года ООО «РОСИНТЕР Ресторантс» стало дочерней компанией ПАО «РОСИНТЕР Ресторантс Холдинг».

— Первоначальное наименование отражало ведущуюся на тот момент деятельность сети общественного питания «Ростик«с» и имя основателя холдинга, директора учредительной компании и основного акционера-бенефициара Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко, создавшего еще в 90-е годы ранее существовавшую Сеть фастфуда «Ростик«с», которая была названа им в честь своего имени и все компании при дальнейшем развитии холдинга отражают часть его имени — Рос, — подтвердил на заседании представитель Луизы Тавлы, указав, что все сведения широко доступны.

В 2005 году сеть Ростик«с была продана, использовать бренд и дальше, по условиям сделки, не разрешалось, так что ОАО «Ростик Ресторантс» переименовали в «РОСИНТЕР Ресторантс холдинг». С этого момента все названия компаний холдинга начинаются с «РОСИНТЕР Ресторантс», в том числе и татарстанская фирма. ООО «РОСИНТЕР Ресторантс Татарстан» — дочерняя компания холдинга Ордовского-Танаевского Бланко и аффилирована с ним — 51% доли участия.

Фото: vk.com

«Слово является искусственно созданным, фантазийным»

Как пояснил ответчик, все «дочки» и аффилированные фирмы холдинга имеют в своих названиях общую для всех компаний группы аббревиатуру «РОСИНТЕР», а во избежание смешения добавляют в наименование указание на регион. Так были созданы «Росинтер Ресторантс Поволжье», «Росинтер Ресторантс Екатеринбург», «Росинтер Ресторантс Татарстан» и другие.

— В рассматриваемом деле регистрирующий орган ограничился лишь утверждением о том, что словесный элемент «рос» в любом случае вызывает названную ассоциацию, что не может быть признано в достаточной степени обоснованным в связи со следующим. В русском языке начальный слог «рос» встречается в целом ряде слов, например, «рост», «ростик», «роса», «рослый», «росинка», и многие другие, включая, как указывалось выше, и имя основателя холдинга — Ростислав, положенное в основу наименований всех компаний холдинга. Наличие сочетания букв «РОС» в наименованиях юридических лиц судебной практикой само по себе не признается использованием официального наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от них, — указал суд.

И добавил, что налоговый орган должен был доказать, что наличие обозначения «РОС» в данном конкретном случае вызывает ассоциации со словами, производными от слов «Российская Федерация» и «Россия», но таких доказательств не представлено.

Зато предпринимательница привела заключения специалиста: поиск в Национальном корпусе Русского языка и системе Яндекса на словоформу Росинтер выявил, что данное слово, вне зависимости от варианта написания (РОСИНТЕР, Росинтер или Рос-интер) ни полностью, ни частично не омонимично словам естественного русского языка и встречается только в контекстах, связанных с деятельностью компании.

— Следовательно, фирменное наименование «Росинтер», входящее в состав наименования «Росинтер Ресторантс Татарстан», не представляет собой устойчивое общеизвестное буквенное сочетание и не является производным от слов «Россия», «Российская Федерация», «российский» и не является словом, производным от данных слов. Оно является искусственно созданным, фантазийным с возможностью многозначного истолкования семантики каждой из частей слова в целом, — указал суд и в отсутствие других доказательств отказал налоговому органу в иске.

У Межрайонной ИФНС ФНС №18 по РТ еще есть время обжаловать решение. «Реальное время» обратилось в УФНС по РТ с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить информацию о количестве заявлений, поданных к татарстанским компаниям с требованием изменить фирменное наименование. В управлении сообщили следующее:

«В силу абзаца второго пункта 1 статьи 54 Гражданского кодекса Российской

Федерации включение в наименование юридического лица официального

наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от

этого наименования, допускается в случаях, предусмотренных законом, указами

Президента Российской Федерации или актами Правительства Российской

Федерации, либо по разрешению, выданному в порядке, установленном

Правительством Российской Федерации.



Регистрирующий орган на постоянной основе проводит мониторинг фирменных наименований ранее зарегистрированных юридических лиц на предмет

их соответствия требованиям закона.



В случаях невозможности реализации мер досудебного урегулирования

спорного вопроса регистрирующий орган обращается в суд с иском к юридическому лицу о понуждении к изменению фирменного наименования (пункт 5 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации).



По использованию в фирменном наименовании юридических лиц слова «Росинтер» Судом по интеллектуальным правам Постановлением от 01.12.2022г. № С01-2150/2022 по делу N А40-288311/2021 окончательно установлено, что фирменное наименование «Росинтер» является непроизводным словом и потому не может считаться образованным от слов Россия или Российская Федерация.



Решение по данному спорному вопросу принято после направления в

Арбитражный суд РТ искового заявления о понуждении к изменению фирменного

наименования юридического лица ООО «Росинтер Ресторантс Татарстан» ИНН

1655102728.



Одновременно сообщаем, в утвержденной ФНС России статистической

налоговой отчетности не предусмотрено формирование сведений о количестве

направленных в суд исковых заявлений о понуждении к изменению фирменного

наименования юридического лица».

Между тем, судя по картотеке арбитража, по всей стране количество исков от налоговых органов к компаниям, в чьих названиях присутствует корень «Рос» или другие производные от слов «Россия» и «Российский», исчисляется сотнями только за последние 2 года.

«Реальное время» обратилось в УФНС по РТ с просьбой прокомментировать ситуацию. Фото: realnoevremya.ru

В большинстве случаев суд решает вопрос в пользу ФНС, поскольку надзорному органу удается доказать, что фирма не может так называться. Так, к примеру, самарской компании «Росавтотранс» присудили изменить свое наименование, и в апелляции решение устояло:

— Довод ООО «РОСАВТОТРАНС» о том, что фирменное наименование не является производным и общество не вкладывало в него связь с официальным наименованием «Российская Федерация» или «Россия», суд первой инстанции правомерно отклонил, поскольку для целей применения пункта 4 статьи 1473 ГК РФ имеет значение не тот смысл, который в это буквосочетание вложило общество, а тот смысл, который воспринимается потенциальными контрагентами потребителями. Суд оценивает именно вероятность такого восприятия.

«Правила игры должны быть четко прописаны и понятны всем»

Оперативно связаться с самой Луизой Тавлы изданию не удалось, но редакция готова опубликовать ее позицию по данному спору. Между тем участники ресторанной отрасли удивлены таким вниманием надзорных органов.

— Я слышала о таких прецедентах в России, но в Казани и в целом в Татарстане я с таким сталкиваюсь впервые за 20 лет своей практики. Не знаю ситуаций, когда в общепите налоговая признала незаконным использование того или иного слова, или части слова. Я считаю, что прежде чем взывать к этому, нужно уже на стадии регистрации компаний отметать такие наименования, обосновывая теми или иными правилами, законами, — выразила свою точку зрения генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

«В Казани и в целом в Татарстане я с таким сталкиваюсь впервые за 20 лет своей практики», — сообщила гендиректор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова. Фото: realnoevremya.ru

Собеседница издания напомнила, что согласно Гражданскому кодексу России (ст. 1473 «Фирменное наименование»), в Правилах включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования п. 2 гласит, что разрешение на использование вышеуказанных словосочетаний выдается в случае, если это «слова, производные от этого наименования указанного юридического лица наименования этой организации, являющейся его участником».

— Почему, основываясь на эти Правила нельзя использовать производное не от «Российской Федерации», а от имени участника общества, основателя компании, Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко? Правила игры должны быть четко прописаны и понятны всем. Кроме того, нужно активнее вести просветительскую и предупредительную работу с бизнесом, — отметила Шарафутдинова.

«Этим ребятам еще повезло, сказали: извините, у нас учредитель Ростислав»

Казанские юристы в свою очередь напомнили, что процедура наименования компаний в России и Татарстане на предмет использования официальных наименований страны или республики контролируется уже давно.

— Это нормальная практика, еще в 1990-е годы ввели. Наш кабмин, к примеру, запретил использовать без официального разрешения слово «Татарстан». Я знаю, что ресторан в гостинице «Татарстан» получал это разрешение. Очень многие страны защищают национальные наименования. Итальянцы, например, разрешают ставить знак, условно, в виде флага страны на обуви только тем организациям, которые прошли жесточайший отбор качества. Так как идет прямая корреляция между словами «Россия», «Российская Федерация» и все производные слова экстраполируются на название фирмы, то, безусловно, само имя нужно защищать в определенном порядке, — убежден гендиректор компании «Татюринформ» Марат Камалов.

Разрешения выдает Министерство юстиции, и есть определенные критерии, которым должна соответствовать компания. Например, если 25% голосующих акций общества находятся в собственности РФ.



— Этому порядку минимум 12 лет, а статья введена в 2008 году. Я считаю это здравым решением, чтобы ассоциации, связанные с именем «Россия» и «Российская Федерация» не были использованы для непотребных или некачественных услуг. В силу причин морально-этического характера, например, табакокурение, продажа алкоголя, что будет вызывать негативные ассоциации, — продолжил свою мысль юрист, — Массового количества дел в судах я не видел. А этим ребятам еще повезло, они сказали: извините, у нас учредитель Ростислав. Но я не вижу никаких проблем, чтобы подать такое заявление в Минюст, и в случае отказа — переименоваться. Да, это определенная работа, но не гигантский труд.

Почему наряду с фирменными названиями запрет на использование официального наименования «Россия» или «Российский» не распространяется на торговую продукцию? На прилавках можно часто встретить товары с таким названием.

— Что касается продукции с такими наименованиями — это совершенно никак не связано, другая область, другое законодательство. Если это защищенный товарный знак, к примеру, шоколад «Россия» или водка «Русская», вполне возможно, что эти наименования принадлежат компаниям, в которых есть значительная доля государства. Я это только предполагаю. Поэтому это возможно, почему бы и нет. Фирменные наименования компаний — это одно, товарные знаки — совсем другое, — пояснил Камалов.

Кроме ресторанного у Луизы Тавлы есть и другой бизнес. Вместе со своим мужем — турецким предпринимателем Мелихом Тавлы она известна как владелица бизнес-парка на ул. Островского «Верде Плаза» площадью более 6 тысяч кв. м. Кроме того, она собственница крупнейшего предприятия тюлячинского промпарка — ООО «ЛМР Пласт» с годовым оборотом в 2,55 млрд рублей, выпускающего пластиковые изделия, которые можно встретить во всех крупных федеральных сетях.