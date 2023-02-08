«Татарстан предложил хорошие возможности» — как Иннополис переманил разработчика ПО из Москва-Сити

Фото: Максим Платонов

Российский разработчик ПО в области больших данных — компания «Смарт Аналитикс Рус» — перенесла свой бизнес из Москвы в Татарстан. Обосновавшись в Иннополисе, новый резидент особой экономической зоны запустил платформу по сбору и трансформации данных — Smart Data Hub, которой уже пользуется ряд компаний. Почему из офиса в Москва-Сити разработчик решил перебраться в татарстанский город, какие планы у компании по развитию в нашей республике — подробнее в материале «Реального времени».

Федеральные льготы закрыли потребности

Известный российский разработчик ПО в области больших данных для маркетинговой и продуктовой аналитики — «Смарт Аналитик Рус» — с недавних пор работает из Татарстана. Компанию, которая уже 10 лет развивается на рынке IT-услуг, основал маркетолог Игорь Кузин, он же стал ее генеральным директором.

Недавно поставщик программных решений запустил платформу по сбору и трансформации данных Smart Data Hub. Совладельцами компании стали коллеги Кузьмина — Николай Никонов и Игорь Керцелли. В поле деятельности IT-компании, помимо разработки компьютерного программного обеспечения, входят еще 18 видов, в том числе проведение исследований конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения, а также профессиональная, научная и техническая деятельность.



Еще не так давно головной офис IT-компании располагался в одной из башен Москва-Сити. А в октябре прошлого года столичные разработчики цифровых продуктов обосновались в технопарке им. Попова в Иннополисе и, соответственно, сменили регион регистрации с российской столицы на Татарстан.

— Татарстан предлагает хорошие возможности для бизнеса, в том числе, специальные налоговые условия для IT-компаний. Инфраструктура, возможности и условия работы в Иннополисе действительно благоприятны. К тому же здесь открываются широкие возможности для привлечения инвестиций. Но в действительности мы не смогли воспользоваться налоговыми льготами, поскольку мы аккредитованная компания со стороны Минцифры, и федеральные налоговые льготы закрывают наши потребности, — поделился с «Реальным временем» причинами смены локации своей компании ее владелец Игорь Кузин.

Помочь сэкономить на рекламных затратах

Сегодня, когда с российского рынка ушли иностранные компании в области информационных технологий, к отрасли приковано особенно пристальное внимание. Разработка отечественных IT-решений выходит на первый план.

Ресурс Smart Data Hub стал флагманским проектом компании. Летом 2022 года стартап Кузина стал одним из финалистов бизнес-акселератора МФТИ «Физтех.Старт», выиграв в номинации «Наиболее инвестиционно-привлекательный проект».

Созданная платформа, по словам разработчика, позволяет собирать, обрабатывать необходимые бизнесу данные более, чем из 100 источников, а затем анализировать их с помощью искусственного интеллекта: «В первую очередь, это платформа для маркетологов, которые с нашей помощью выстраивают свою аналитику таким образом, что она позволяет экономить им на рекламных затратах. И не только экономить, а приносить компании больше прибыли за те же деньги», — пояснил суть разработки Кузин.

Летом 2022 года стартап Кузина стал одним из финалистов бизнес-акселератора МФТИ «Физтех.Старт». Фото mipt.ru

В числе тех, кто уже оценил ее эффективность и использует для решения различных бизнес-задач, — крупные автодилеры, авиаперевозчики, международная консалтинговая компания, Роскачество, Высшая школа экономики, ряд российских логистических компаний и другие предприятия различных отраслей экономики.

— Уже сейчас у нас есть порядка 1 500 пользователей, но из Татарстана пользователей пока нет. Но мы очень надеемся, что они обязательно будут. Сегодня мы также работаем с банком РНКБ, который входит в топ-30 крупнейших в России, и планируем запустить пилоты с билайном и ВТБ, — поделился планами разработчик ПО.

Компания сфокусировалась на отечественном рынке, но в ближайшей перспективе намерена выйти со своим продуктом и на зарубежные рынки — страны Востока и Южной Америки.



Основателю компании в ней принадлежит роль CEO, помимо этого Кузин является руководителем программ аналитики Центра развития компетенций в маркетинге НИУ ВШЭ. Игорь Керцелли возглавляет блок по поддержке клиентов, кроме того также читает лекции в НИУ ВШЭ, а Николай Никонов несет ответственность за продукт и занимается координацией работы команды разработчиков.

Фото: blog.smartanalytics.io

Из рекламного бизнеса в IT

В сфере маркетинга Игорь Кузин уже более 15 лет, больше половины которых посвятил вопросам и разработкам продуктов для сферы маркетинговой аналитики, также руководил агентством маркетинга и аналитики. В его портфолио — проекты с Администрацией президента России, ТАСС, РЖД, издательскими домами и финансовыми учреждениями, рядом других российских и зарубежных компаний. В разные годы маркетолог был руководителем и учредителем шести других организаций, в том числе рекламного агентства «Москоу Медиа Групп», но в 2018 году решил полностью сфокусироваться в сфере IT.

В мае 2021 года «Смарт Аналитикс Рус» зарегистрировала в Федеральной службе интеллектуальной собственности свой первый товарный знак — Smart Analyzer. Буквально пару недель назад Игорь Кузин подал заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака — продукта — SMART Data Hub. Пока же компания сосредоточена на расширении возможностей своего детища:

— Сейчас мы работаем над автоматизацией аналитических операций на базе искусственного интеллекта, которые в настоящий момент делаются вручную. Эта сфера активно развивается и открывает новые возможности автоматизации самых разных аналитических процессов — от сбора данных до выстраивания визуализации, — рассказал Кузин.

Судя по финансовым результатам, в 2021 году компания показала выручку в 25 млн рублей.

