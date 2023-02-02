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Владимир Путин встретился с представителями молодежных организаций / «Реальное время Live»

20:30, 02.02.2023
Владимир Путин встретился с представителями молодежных организаций / «Реальное время Live»

Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину разгрома Красной Армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве встретился с представителями общественных патриотических и молодёжных организаций.. В волгоградский музей-панораму «Сталинградская битва». Среди них те, чьи семьи которых напрямую связаны со сражением, те, кто занимаются вопросами, связанными с Великой Отечественной войной, с увековечиванием памяти солдат, офицеров, которые свои жизни отдали в борьбе за Родину. «Реальное время Live» провело трансляцию выступления президента России в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

Интернет-газета «Реальное время»
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