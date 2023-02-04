«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 40-я: «Казань. Город, который я люблю»

К 60-летию революции и не состоявшемуся 800-летию столицы

Фото: www.youtube.com Спуск на Баумана у Кремля

Как говорил один из самых «насмотренных» кинокритиков республики Алмаз Загрутдинов, о татарстанской индустрии можно многое понять, изучив документальный архив РТ. Поэтому сегодня изучаем картину «Казань. Город, который я люблю» 1977 года. Оператором здесь работает и ныне здравствующий Юрий Гвоздь.

Как похорошела Казань при Табееве



Фильм, как говорят авторы ближе к концу, снят к 60-летию октябрьской революции, потому его основная цель — показать, как похорошела Казань за это время. Камера изучает детали зданий, старинных и новых, проникает на производство, в галереи и театры, бродит по улицам. В первых кадрах — построенный в 1973-м физфак КГУ, а в 1977-м как раз заканчивают возведение второго учебного корпуса.

Авторы рассказывают легенду о булгарском принце Алтынбеке, которого с братом помиловал Тамерлан — а они основали Казань. В кадре — минарет Азимовской мечети, высокая вода Булака, проезжая улица Баумана, еще без ГУМа. У дома Ушковой, то есть Национальной библиотеки, растут деревья.

Казанская студия кинохроники, запечатлевшая город, открылась в 1932 году, здесь работало до 120 человек, причем это не только Татарстан, но и соседние регионы. Всего студия выпустила около 4500 работ, среди них — «Джалиль. Страницы борьбы» (1976), «Нефтяники Татарии» (1982), «Это — КамАЗ» (1982), «Здравствуй, Леша» (1985) — эту показывали по стране в количестве 980 копий. Здесь снимался и первый художественный фильм на татарском языке «Күктау».

Химики, водители, фехтовальщицы



Как полагается в 1970-х, акцент в картине идет не только на огромной человеческой массе, но и на конкретных людях, многие из которых известны сейчас. В кадре — Владимир Шубин, доктор медицинских наук. Ему 79 лет. Он, к примеру, автор глоточно-кардиального рефлекса человека и способа резекции верхнего шифиза бедра при сепсисе. Шубин говорит, что в Казани еще в XVII веке были сторонники восстания Болотникова, воевал Пугачев.

Это, конечно, совсем другие акценты столицы как туристического объекта. Вот первокурсники возлагают цветы к стеле у ЦПКиО, в седьмой аудитории КГУ «сердце беседует с Лениным». Казань — это город, где познакомились «первый татарский большевик Хусаин Ямашев и народный поэт Габдулла Тукай».

Второй персонаж картины — шофер, герой социалистического труда Раис Загидуллин, работающий на стройке. Нам сообщают, что скоро в Казани будет еще 250 тысяч горожан.

Казань — это Муса Джалиль, о нем говорит теперь вновь всем известный Михаил Девятаев, водящий по Волге крылатые «Метеоры».

Много в картине говорится о производстве. Здесь Зайнап Хайрутдинова с мехового объединения, компрессорный завод и его работник Саид Азизов. А ведь раньше, сообщают авторы, Казань славилась «только кожами и мылом». Отдельный эпизод — это «Оргсинтез», причем упомянуты и ватерполисты, и фехтовальщицы Ольга Князева, Валентина Никонова, Наиля Гилязова с тренером Владимиром Житловым. Все они завоевали золото Олимпиады в Монреале. Никонова потом вышла за Житлова замуж.

Еще Казань — это Пушкин, Шаляпин, Качалов, Толстой, Горький. Оператор снимает академика Бориса Арбузова, работы НИИ «Прометей» и Булата Галеева, звучат стихи Рустема Кутуя: «Запоет стена, как арфа, Белый звон стечет с горы. Сотворили в полдень чудо Музыканты, маляры! Чтобы Кремль стоял светло, Как слеза в глазах, Чтобы всякому приснилась Белым сном Казань!».

Скриншот видео

Мы родились и растем в вышину

В стеклянном БКЗ мы видим главного социалистического композитора Назиба Жиганова, в оперном играют балет «Шурале». Ислам упоминается как религия, запрещающая изображение живых существ, — а теперь, значит, Харис Якупов и Лотфулла Фаттахов рисуют «Подписание Декрета об образовании Татарской АССР». На фоне Тукая цитируется его стихотворение: «Нам издавна другом был русский народ — И разве конец этой дружбе придет? Да, мы родились и растем в вышину, Нанизаны словно на нитку одну…». А потом актер Габдулла Шамуков, выйдя из роли, резюмирует, вспомнив мечтательный рассказ Фатиха Амирхана «Сон накануне праздника» о будущем татарской культуры, что татарское искусство «развилось за годы советской власти».

Что вспомнит историк про 1977 год? Про ОПГ «Тяп-Ляп». Открытие ЦУМа. И про то, что тогда было отменено празднование юбилея 800-летия Казани, поскольку, по неофициальной версии, это делало ее старше Москвы. Открыточных видео про город и сейчас достаточно. А вот полноценной и честной киноистории, пожалуй, нет.