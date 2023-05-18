18 май 2023

ХIV Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2023» Russia Halal Expo

ХIV Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2023» Russia Halal Expo

XIV саммит взаимодействия Российской Федерации и стран Организации исламского сотрудничества состоится 18-20 мая 2023 года.

«Россия — Исламский мир: KazanSummit» — главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Впервые Международный экономический саммит России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошёл в 2009 году, создав ведущую международную платформу для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов. Целью Саммита является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Российская Федерация и Республика Татарстан по-новому раскрывают потенциал взаимодействия с государствами исламского мира. Ежегодный Международный экономический саммит России и стран-участниц ОИС проходит при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Правительства Республики Татарстан.

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