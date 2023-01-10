Как бизнес Татарстана пережил 2022 год — Ильнар Сираев / «Реальное время Live», 10 января
Минувший год оказался беспрецедентно богатым на важные события — к сожалению, не все из них оказали позитивное влияние на бизнес, как крупный, так и малый. В связи с усилением санкций и уходом западных компаний с отечественного рынка многие предприниматели были вынуждены экстренно искать альтернативы или вовсе закрыть бизнес. Как 2022 год пережили предприниматели, оказывал ли Татарстан им поддержку, получилось ли наладить параллельный импорт, сильно ли повлияла на бизнес объявленная в России частичная мобилизация, расскажет Ильнар Сираев, уполномоченный по правам предпринимателей в Нижнекамском муниципальном районе, обладатель собственной бизнес-сети и депутат от партии «Справедливая Россия». Смотрите в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана — с 15.00 по мск.
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