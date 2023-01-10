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Как бизнес Татарстана пережил 2022 год — Ильнар Сираев / «Реальное время Live», 10 января

15:30, 10.01.2023 4 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Как бизнес Татарстана пережил 2022 год — Ильнар Сираев / «Реальное время Live», 10 января

Минувший год оказался беспрецедентно богатым на важные события — к сожалению, не все из них оказали позитивное влияние на бизнес, как крупный, так и малый. В связи с усилением санкций и уходом западных компаний с отечественного рынка многие предприниматели были вынуждены экстренно искать альтернативы или вовсе закрыть бизнес. Как 2022 год пережили предприниматели, оказывал ли Татарстан им поддержку, получилось ли наладить параллельный импорт, сильно ли повлияла на бизнес объявленная в России частичная мобилизация, расскажет Ильнар Сираев, уполномоченный по правам предпринимателей в Нижнекамском муниципальном районе, обладатель собственной бизнес-сети и депутат от партии «Справедливая Россия». Смотрите в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана — с 15.00 по мск.

«Реальное время»
БизнесОбщество Татарстан

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 комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15:49
    то ли еще будет с нововведениями
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    Анонимно 18:51
    единый налоговый счет гораздо удобнее, нормальные нововведения
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  • Анонимно 15:58
    Хе а он кто такой чтобы судить? почему его мнение так важно? он кажется против высшего образования?
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    Анонимно 16:17
    Ильнар Сираев, уполномоченный по правам предпринимателей в Нижнекамском муниципальном районе, обладатель собственной бизнес-сети и депутат от партии «Справедливая Россия»
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