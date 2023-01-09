«Автомобилист» в яме, Билялетдинов снова у руля «Ак Барса», а «Нефтехимик» врывается в борьбу за плей-офф

Что происходило в КХЛ в первую неделю 2023 года

2023 год в КХЛ не стартовал с сенсационно новых сюжетных поворотов. Скорее, наоборот: те, кто начал свои серии под конец 2022-го, продолжили их и в первую неделю года 2023-го. «Автомобилист» зарывается под иловый слой кризиса на дне, при этом удерживая лидерство на Востоке, «Нефтехимик» наоборот продолжает восхождение к восьмерке Востока. А Билялетдинов, который спустился на тренерский мостик «Ак Барса» еще в декабре, на прошедшей неделе официально предстал перед журналистами в старой-новой ипостаси. Спортивная редакция «Реального времени» традиционно подводит итоги недели в КХЛ.

Черная полоса «Автомобилиста»

Шестое, седьмое и восьмое поражение подряд потерпел екатеринбургский клуб на минувшей неделе после возобновления чемпионата. Казалось, что уж небольшая пауза точно станет тем фактором перелома ситуации, когда команда перезагружается мысленно, выкидывает из головы все накопившееся напряжение и продолжает сезон уже с чистого листа. Но похоже, что кризис «Автомобилиста» глубже, чем казалось.

Главный тренер уральцев тоже признает, что дело скорее в психологическом блоке — не получается у нападающих именно в завершающей стадии атак, хотя опасные моменты команда исправно создает.

Апогеем черной полосы стало 3 января, когда екатеринбургская команда то ли еще не отошла от празднования Нового года, то ли окончательно посыпалась ментально. Именно в этот день «Автомобилист» умудрился пустить от «Авангарда» аж семь плюх в свои ворота на собственном льду, причем забивали омичи после откровенно детских ошибок в исполнении хоккеистов Екатеринбурга. Команда посыпалась еще в первом периоде, а дальше уже последовало издевательство в исполнении «ястребов».

Главный тренер уральцев тоже признает, что дело скорее в психологическом блоке — не получается у нападающих именно в завершающей стадии атак. Фото: vk.com/hcavtomobilist

«Моральное состояние команды? Неприятно всем проигрывать, но нам нужно начать играть от простоты, и тогда придут победы. Мы сейчас поговорили с ребятами в раздевалке, был мужской разговор. Надеюсь, он даст плоды», — сказал главный тренер «Автомобилиста» на послематчевой пресс-конференции.

Впрочем, даже после этой унизительной оплеухи команда Николая Заварухина не сумела собрать всю злость и вырвать, наконец, победу в следующей игре. С «Трактором» получилось получше — в основное время отыграли вничью, сравняли счет в самой концовке основного времени и перевели игру в овертайм. Только вот в серии буллитов вновь оказались слабее соперника.

«Понятно, что игроки выходят немного скованными. Стараемся разгрузить ребят. Не могу сказать, что мы вчистую проигрывали матчи — по буллитам, в овертайме. Матчи с Омском неудачно сложились, остальные игры были равными», — упрямо гнул свою линию наставник «Автомобилиста» после поражения от «Трактора».

Самый забавный, и в то же время показательный в этой ситуации факт, что даже несмотря на чудовищно затянувшуюся серию поражений «Автомобилист» по-прежнему сохраняет за собой лидерство в Восточной конференции. Это все, что нужно знать о конкуренции в Континентальной хоккейной лиге нынешнего вида.

Несмотря на чудовищно затянувшуюся серию поражений «Автомобилист» по-прежнему сохраняет за собой лидерство в Восточной конференции. Фото: vk.com/hcavtomobilist

Возвращение Билялетдинова 3.0: скомканное и с туманными перспективами

Первой большой пресс-конференцией разродились в Казани после официального назначения на пост главного тренера Зинэтулы Билялетдинова. Третье присшествие легенды «Ак Барса», бравшего с ним три Кубка Гагарина, получилось скомканным и совсем не таким, как это представляли давние поклонники специалиста.

Биллу, по сути, пришлось затыкать дыру, образовавшуюся после увольнения Олега Знарка, но всем понятно, что Зинэтула Хайдярович — это не антикризисный менеджер. Ему нужны плацдарм и время. Толковая размеренная предсезонка и подбор игроков, которые устраивают именно его. Но теперь придется работать с тем, что имеется.

Сам Билялетдинов на пресс-конференции постарался сгладить углы, заявив, что в то время, когда еще помогал Юрию Бабенко, он заранее подгонял «настройки» команды под то, к чему привык сам. Но то, что это идеальные условия для него, верится с большим сомнением.

— Я доволен ребятами. У нас была идея приобретения одного нападающего, но не получилось. Те ребята, которые в команде, могут играть на хорошем уровне, — дипломатично отчитался Билялетдинов перед журналистами. Однако генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин потом проговорился — речь шла о Теему Пулкинене из «Трактора». Стало быть, не все так хорошо у команды с праворукими нападающими.

Если «Ак Барс» в итоге будет бороться за Кубок Гагарина в финале — это станет большим сюрпризом. Фото: ak-bars.ru

«Мы договаривались с «Трактором» об обмене Тему Пулккинена, нам нужен был праворукий нападающий. Но у «Трактора» был свой обмен, там не срослось, поэтому Пулккинен к нам не перешел. Все видели, что, наверное, был самый скучный дедлайн. Игроки, которые есть, ходят из клуба в клуб», — рассуждал Валиуллин.

Вызывает некоторые сомнения и тот факт, что Зинэтулу Билялетдинова пришлось долго уговаривать, как признался на пресс-конференции тот же генменеджер клуба. Специалист уже давно ушел на покой, наслаждался личным временем с семьей, а позже — сравнительно спокойной работой в клубе на позиции советника президента. Настроя на то, чтобы биться у руля в этом сезоне и работать на взятие четвертого кубка у Билла точно не было.

Во что выльется этот эксперимент — покажет весна. Но сегодня все выглядит так, будто в руководстве «Ак Барса» вышли из ситуации впопыхах, не имея заранее плана «B» на случай увольнения Знарка. Если «Ак Барс» в итоге будет бороться за Кубок Гагарина в финале — это станет большим сюрпризом.

«Нефтехимик» еще поборется?

Еще в начале зимы, когда из нижнекамского клуба неожиданно ушел французский защитник Йоанн Овитю, довольно быстро полюбившийся местной публике, в хоккейном сообществе пошли разговоры о том, что «Нефтехимик» уже принял свою судьбу и выключился из борьбы за плей-офф, поэтому избавляется от дорогостоящего легионера — якобы все-равно турнирных задач команда уже не решает.

Расставание действительно выглядело странным — хоккеист хорошо себя показал в Нижнекамске, пусть и не был сверхнадежным в обороне. Да и с результатами у «Нефтехимика» было неважно — команда из Татарстана сползла в подвал Восточной конференции, и уже мало кто верил, что она оттуда выберется.

Кажется, «Нефтехимик» официально вернулся в борьбу за участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Но под конец 2022 года в команде Олега Леонтьева что-то переключилось. Возможно небольшие кадровые решения сыграли свою роль — продлили Евгения Митякина, а у «Автомобилиста» выменяли Семена Казимова. Но победы пришли еще до этих трансферов.

Всего одно поражение в пяти последних встречах потерпели нижнекамцы, поочередно обыграв минское «Динамо» и «Сочи» в гостях, а после неудачной поездки в Казань — в волевых играх переломили сопротивление «Спартака» и «Северстали», которые борются за место в плей-офф в своей конференции. Да, на тоненького, но нижнекамцы научились наконец-то дожимать соперника. Например, в игре со «Спартаком» москвичи отыгрались с 0:2, но «Нефтехимик» сумел додавить, подловив на ошибке и забив в концовке встречи.

Сейчас Нижнекамск по-прежнему идет последним на Востоке, однако до 8-го места, дающего право на плей-офф, — всего одно очко разницы. Кажется, «Нефтехимик» официально вернулся в борьбу за участие в розыгрыше Кубка Гагарина, а впереди игры с прямыми конкурентами за это место.

Увидим ли мы снова две команды из Татарстана в плей-офф? Все зависит от Олега Леонтьева, который однажды уже делал это реальным.