От блистательного «Синтеза» и УНИКСа до разочаровавших «Ак Барса» и «Рубина». Команда 2022 года

Пятерка команд ушедшего года по версии «Реального времени»

Прошедший 2022 год в спорте, как и во всем остальном, можно отметить преимущественно темными тонами — ведущие клубы в своих сезонах не порадовали, несмотря на хорошие финансовые и кадровые возможности. Но есть и красивые истории — «Синтез» и УНИКС выдали блестящие сезоны. Спортивная редакция «Реального времени» приводит пять отметившихся команд в 2022 году.

1. Победный хет-трик «Синтеза»

Сезон 2022 года стал одним из лучших в истории казанского водного поло, который 38 лет олицетворяла команда под названием «Синтез». Победа в национальном чемпионате была и в 2020-м, но тогда вылетели и из розыгрыша Кубка России. Победа в национальном чемпионате, плюс выигранный Кубок России зафиксировали победный дубль в пошлом сезоне, но тогда не было такого старта, как Спартакиада Сильнейших, которая в водном поло без всяких исключений собрала все лучшие силы. Минус пара легионеров, таких как Никола Дедович и Михаил Рудай, зато плюс несколько сборных, составленных из игроков любительских и молодежных команд.

Получился очень привлекательный турнир, особенно на фоне потерянного международного сезона. Вот именно вылет «Синтеза» из Лиги чемпионов сразу после первого группового этапа был большой ложкой дегтя, даже половником дегтя в бочке меда. Увы, но следует признать, что уже стираются из памяти времена, когда команда выиграла ЛЕН Трофи, как в 2007-м, дважды выходила в финал розыгрыша почетного трофея и дебютировала в групповом этапе Лиги чемпионов. Как незримые части качелей, чем лучше обстояли дела казанской команды на внутренней арене, тем хуже и хуже выглядели результаты на внешнем контуре.

Сезон-2022/2023 будет выглядеть абсолютно новым со многих точек зрения. Команда сменила название, и привычное, но слегка размытое слово «Синтез» приобрело «привязку к местности» — КОС, четко демонстрирующее титульное предприятие «Казаньоргсинтез», на базе которого родилась команда и которое содержит клуб на протяжении 48 лет, потихоньку приближаясь к 50-летию. В этом плане «старее» выглядят «металлургические» команды российского хоккея, тот же «Металлург» из Магнитогорска или череповецкая «Северсталь», изначально тоже «Металлург», удивительным образом родившиеся в один 1955 год и содержащиеся местными металлургическими комбинатами с основания и по сей день. Хотя там есть нюансы, поскольку «Магнитка» только в 1981 году получила право играть во второй лиге, до той поры выступая на уровне КФК, коллективов физкультуры, а череповецкий «Металлург» изначально зародился как «Строитель» (а это другая отрасль, представляющая строительство, хотя во времена СССР и «Строитель», и «Металлург» относились к одному спортивному обществу «Труд». Как и казанский «Синтез», кстати).

Как бы то ни было, а быть в числе трех команд страны по всем видам спорта, которые никогда не меняли своего генерального спонсора, само по себе большая честь.

Фото vk.com/sintezkazan

2. УНИКС: прогремели в Европе, но снова пропустили ЦСКА к Кубку

Если бы не завершившийся внезапно европейский сезон, то казанский баскетбольный клуб вполне мог бы и возглавить наш рейтинг среди команд 2022 года.

Команду Велимира Перасовича без зазрений совести можно громко назвать самой популярной в Казани в прошедшем сезоне. Отличная трансферная кампания, маркетинговые активности в городе и сам факт того, что «зеленые» участвуют в главном турнире Старого света — Евролиге, сделали свое дело. Баскетбол в Казани стал самым ярким и громогласным. Победы над «Реалом», «Барселоной», «Панатинаикосом», «Жальгирисом», «Эфесом», «Маккаби» и другими топ-клубами Европы заставили смотреть из Европы на далекую Казань с уважением, а в моменте даже была признана командой-открытием Евролиги. С таким мнением выступили большинство генеральных менеджеров клубов главной лиги Европы. Да и во внутреннем первенстве УНИКС шел лидером практически весь сезон, щелкая по носу ЦСКА раз за разом.

А ведь ничего не предвещало. Бывший наставник неожиданно уехал в родную Грецию прямо перед стартом Евролиги, а состав был даже не сформирован. В руководстве решили искать на смену того, кто попробовал высший баскетбол на вкус, и пригласили Велимира Перасовича.

Придя в УНИКС, хорват положил на стол шорт-лист из тех, с кем готов биться в Евролиге. Тут же в команду позвал звездного земляка Марио Хезоню, у которого не слишком задалось в «Барселоне», а потом показавшего себя в «Панатинаикосе», усилил команду нигерийским грузным центровым Тони Джекири, техничным экс-игроком «Фенербахче» Лоренцо Брауном, О Джеем Мэйо, некогда сверкавшим на паркетах НБА. Не забыли в УНИКСе и о россиянах, способных стать лидерами в раздевалке. Так, в Казань был приглашен трехкратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА Андрей Воронцевич, а также Вячеслав Зайцев, имеющий неплохой опыт в Евролиге. И именно эти парки потом будут создавать казанскую сказку.

Вот только сказке этой было не суждено закончиться хеппи-эндом. В мире случились большие потрясения, после чего УНИКС потерял целый ряд своих лидеров, решивших уехать из страны. Тогда же последовало и отстранение УНИКСа из Евролиги. Потом, правда, некоторые вернулись, как тот же Лоренцо Браун, но магия уже развеялась. Концовку регулярки команда Перасовича провалила, потеряв лидерство в таблице. Этот фактор потом сыграет ключевую роль в полуфиналах, где УНИКСу предстояло встретиться с будущими победителями «Зенитом» на слишком ранней стадии.

Так и завершился волшебный сезон «недосказанным». Лидируя в Единой лиге ВТБ весь сезон и круша одного топа за другим в Евролиге, УНИКСу удалось закончить сезон лишь с бронзовыми медалями и без еврокубков. В этой ситуации нельзя винить ни руководство, ни тренеров, ни игроков. Внешние факторы сыграли неприятную шутку с клубом, который проводил свой лучший сезон в истории.

Фото: unics.ru

3. «Зенит-Казань»: ничто не предвещало провала, но только бронза

С похожей историей заканчивали прошлый сезон и волейболисты, которые выглядели главной и несокрушимой силой в регулярном чемпионате. Казанский «Зенит» проходился по всем своим соперникам несдвигаемым катком, с которым никто не понимал, как действовать.

Единственное поражение в сезоне команда Алексея Вербова допустила лишь однажды, в ноябре 2021 года, когда в пяти сетах уступила московскому «Динамо». Дальше — разгром за разгромом. Серия, в которой «Зенит» не отдавал даже одного выигранного сета оппонентам, достигала почти десяти матчей кряду.

Команда действовала как часы, лидеры действовали слаженно, со всеми легионерами (в том числе с Бедножем) угадали. Казалось, что этот сезон у казанского «Зенита» уже точно в кармане — такое неоспоримое превосходство было у команды Алексея Вербова над всеми остальными в мужской Суперлиге. «Сине-бело-голубые» гарантировали себе первое место в Суперлиге еще в 24-м туре, так что оставшиеся два тура использовали как простую разминку и наработку связей перед предстоящим домашним «Финалом шести».



Фото: vk.com/volleyzenit

Финальная стадия турнира, в котором ты доминируешь и властвуешь, да еще на родном паркете… Ну что могло помешать «Зениту» забрать это золото? Как оказалось — это «Локомотив», который переиграл казанцев в самый решающий момент — сенсационные 0:3 от довольно скромного Новосибирска как громом поразили в тот майский вечер.

Как показал полуфинальный матч, Пламен Константинов в течение сезона выжидал и изучал Казань и выложил все козыри в самый решающий момент. Алексею Вербову же, как оказалось, все еще не хватает опыта таких сражений.

Отдаем «Зениту-Казань» только третье место, какое и заняла казанская команда в сезоне-2021/2022.



4. «Ак Барс»: размах на рубль, удар на копейку

Очередным бесславным финалом закончился третий сезон для «Ак Барса» под руководством Дмитрия Квартальнова. Казанцы вновь прошли мимо медалей и даже главных матчей, вылетев еще на стадии первого раунда от того же камня, на который казанская коса натыкается вот уже почти пять лет — омский «Авангард».

Так и получилось, что наивысшим достижением «Ак Барса» Квартальнова остался финал Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором «на тоненького» казанцы уступили именно омичам на последних минутах овертайма седьмого матча.

Надо сразу сказать, что все для преодоления этого рубежа у казанского клуба было — один из ведущих защитников Никита Лямкин остался в Казани, несмотря на предложения из-за океана, усилил оборону Стивен Кэмпфер, попиливший в свое время в НХЛ и даже бравший там Кубок Стэнли. А в нападение Квартальнову набрали неплохих легионеров в лице Пера Фера и Пера Линдхольма, а приправили это двумя забивными экс-динамовцами Дмитрием Кагарлицким и Даниилом Тарасовым. Но, как говорится, размах был на рубль — удар на копейку. «Ак Барс» закончил свой сезон уже в самом начале марта и досматривал плей-офф по телевизору.

Фото: ak-bars.ru/ Вадим Китаев

Летом в руководстве «Ак Барса» решили организовать перезагрузку и вместо отправленного восвояси Квартальнова пригласили еще одного специалиста с особенностями характера, Олега Знарка. Под бывшего наставника сборной России, «Динамо» и СКА не поскупились собрать супермощный состав (на уровне КХЛ, разумеется). Здесь и Александр Радулов, завершивший карьеру в «Далласе», и Вадим Шипачев, и Кирилл Семенов, вернувшийся из НХЛ. В защиту вернули обладателя Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Василия Токранова. В общем, в «Ак Барсе» были настроены решительно переломить-таки неудачную серию из четырех неудачных сезонов подряд.

Вот только не угадал генеральный менеджер Марат Валиуллин ни с наставником, лучшие годы которого прошли еще в первой половине «десятых» годов, ни с лидерами, чья мотивация в Казани подвергается очень большому сомнению. Ко всему прочему собрание нескольких хоккеистов с большим эго и амбициями, как правило, выливается в конфликты. И очень скоро в «Ак Барсе» это и произошло — хоккеисты стали ругаться между собой и тренером. На этом карьера Знарка в Казани закончилась, он оставил «Ак Барс» на грани вылета из восьмерки сильнейших Востока.

Благо под рукой оказался старый добрый дядя Билл. Зинэтула Хайдярович, который получил должность советника летом, пришел на помощь и очень быстро стал выправлять ситуацию, одержав две волевые победы с топовыми соперниками. Надежность и спокойствие в игре «Ак Барса» снова стали просматриваться, а команда потихоньку стала забираться в турнирной таблице. Оставляем «барсов» на четвертом месте за неплохой финал года, но ужасный остальной 2022 год.

5. «Рубин»: когда клипы и передачи на YouTube вышли лучше, чем игра на поле

Замыкает наш список, пожалуй, самая побитая команда прошедшего сезона, которая пережила и исход легионеров, и вылет из Премьер-лиги в «Пердив», но самое страшное, что с ней произошло — это сохранение места у руля команды Леонида Слуцкого даже после краха по итогам сезона-2021/2022, когда далеко не бедный «Рубин» с приличным составом умудрился проиграть почти все игры во второй половине сезона.

Десять поражений потерпел «Рубин» в весенней части чемпионата, а на самом финише «Рубин» Слуцкого умудрялся быть разгромленым даже вечным аутсайдером «Уралом». Достигла катарсиса ситуация в домашнем матче с «Уфой», в которой определялось, кто вылетит из РПЛ напрямую, а кому играть стыковые.

Фото: rubin-kazan.ru

При полных трибунах «Ак Барс Арены» казанцы даже забили первыми — Виталий Лисакович реализовал пенальти и побежал делать селфи еще до перерыва, а вся команда к нему присоединилась. Но второй тайм обломал казанским футболистам пробившиеся было крылья счастья — уфимцы переломили ход встречи, а забил последний гвоздь в крышку гроба Дилан Ортис уже на 90-й минуте, что стало самым лучшим показателем того, насколько Леонид Слуцкий не контролировал ситуацию, а его команда забыла о том, что такое характер. Сам наставник после игры даже не явился журналистам на глаза, просто испугавшись неудобных вопросов.

Но на этом «кринжовые» истории вокруг «Рубина» не закончились. На майской итоговой пресс-конференции директор клуба Рустем Сайманов на голубом глазу заявил, что главный тренер в провале сезона не виноват — все дело в уехавших легионерах. И вообще специалист продолжит тренировать команду в Первой лиге. Недоумение — вот, что испытывали журналисты и болельщики в тот день, но деваться было некуда.

Летом под Леонида Слуцкого подобрали мощный состав для Первой лиги, умудрившись удержать нескольких ведущих игроков прошлого сезона. Белорусский нападающий остался в Казани возвращать команду в РПЛ, а в обороне (до лучших предложений) остался Илья Самошников. Привезли в Казань легенду ЦСКА Алана Дзагоева и вратаря Александра Беленова. В общем, грех было жаловаться. А вот остальные клубы лиги забили в набат, обвиняя казанский клуб в нечестной конкуренции, мол, переманивает игроков за счет большого бюджета. Но…

Итог все тот же. Леонид Слуцкий не потянул и Первый дивизион — здесь казанская команда вопреки ожиданиям вовсе не выглядела самой грозной силой и «гиперфаворитом», как выражался сам специалист. Стартовая победа над «Родиной» не убедила, а дальше пошли потери очков от «Енисея», «Уфы», «Нефтехимика», «Камаза» и «Алании». Причем с последними двумя победы упускались на последних минутах. Характера у команды Слуцкого так и не появилось.

Ставим казанский футбольный клуб на последнее место в нашем рейтинге.