С чем билайн провожает 2022 год: юбилей, рефарминг и апперы

Все непонятные слова станут понятными, если прочитать репортаж «Реального времени» с финального мероприятия года, которое на днях билайн провел в Казани

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

На традиционной предновогодней встрече с казанскими журналистами и блогерами представители билайна рассказали о том, как прошел год для одного из крупнейших телекомов России. Кто из казанских «маскотов» проник в состав апперов, что такое рефарминг и как удалось на 60% увеличить скорость связи в Татарстане, каковы масштабы эволюции сети билайн в республике за 20 лет, как мобильная связь помогала устраивать и даже спасать жизни — обо всем этом в репортаже «Реального времени».

Хорошие истории от билайна



В 2022 году билайну в России исполнилось 30 лет, а татарстанскому отделению — 20. В честь юбилея компания предложила своим абонентам рассказать о том, как билайн и сотовая связь изменили их жизнь. Было собрано более 5 тысяч историй — удивительных, страшных, смешных, веселых, ностальгических, но все они — со счастливым окончанием.

От абонентов из Центрального региона (в который входят Поволжье и Урал) поступило более полусотни романтических рассказов о том, как билайн помог им найти любовь. 17 историй были посвящены тому, как люди терялись в глуши, но благодаря мобильной связи от билайна находили дорогу. Четыре леденящих душу экшена повествовали о том, как абоненты могли погибнуть в безлюдном месте при полном отсутствии надежды на помощь, но верный оператор спасал и тут. Четверо клиентов нашли новых друзей, случайно перепутав номера и позвонив незнакомым людям.

Истории жителей городов Поволжья и Урала в творческой и игровой манере представил актер театра и кино Искандер Нуризянов

Истории жителей городов Поволжья и Урала в творческой и игровой манере представил актер театра и кино Искандер Нуризянов. Среди них есть удивительный рассказ казанца Булата Садеретдинова: он собирал грибы, и вдруг на него из леса вышло стадо кабанов (если их потревожить, это очень опасные животные, способные с легкостью расправиться даже с медведем, не то что с обычным грибником, вооруженным только перочинным ножиком). Булат влез на дерево, позвонил спасателям (благо, в этой глуши билайн ловил) и через несколько часов был вызволен из беды.

Региональный директор Центрального региона билайна Екатерина Кудряшова обратилась к присутствующим и рассказала свою историю о мобильной связи:

— Билайну в этом году 30 лет, казанскому филиалу — 20. И у многих других наших территорий день рождения в этом году. Поэтому компания приняла решение пообщаться с абонентами и собрать их истории. Мы получили более 5 тысяч рассказов. Они все про доброту, про помощь, про любовь. Из тех историй, которые я видела, в 70 процентах случаев людям помогал именно телефонный звонок, а в 30 — мобильный интернет. Есть история с билайном и у меня: я безмерно благодарна этому оператору, потому что благодаря ему у меня появились муж, семья и дети. После того, как мы познакомились, у моего будущего супруга работал только билайн, и он был единственным оператором, который позволил совершить тот самый судьбоносный звонок, после которого продолжилось наше общение... Год заканчивается, впереди праздники. Хочу сказать, что мы, как компания, постараемся сделать так, чтобы связь была стабильна, у вас и ваших близких была возможность создать и свои истории счастья вместе с билайном!

Мы получили более 5 тысяч рассказов. Они все про доброту, про помощь, про любовь.

Мы стали меньше говорить голосом, но на четверть увеличили мобильный трафик

Директор Казанского отделения билайна Анвар Шахмаев в начале своего обращения к гостям предался ностальгии: вспомнил, что сам лично участвовал в установке первой базовой станции билайна в городе — на Саид-Галеева, 6. А к чему компания пришла сегодня, через 20 лет?

В республике сеть оператора насчитывает уже более 5 тысяч базовых станций.

Отдельный абонент в 2022 году потреблял 27 Гб трафика в месяц — на 25% больше, чем в 2021-м!

34% от этих гигабайтов татарстанец тратит на видеоконтент, 15,8% — на прослушивание музыки, 15% — на серфинг в интернете. Мессенджеры «съедают» только 2,4% всего трафика.

А вот количество разговоров сократилось до 248 минут в месяц, по сравнению с 2021 годом — мы стали меньше разговаривать и больше общаться в мессенджерах.

На 60% выросла скорость мобильного интернета от билайна после масштабного рефарминга, который был проведен на всей татарстанской сети.

Более чем в 170 населенных пунктах республики модернизировали передающее оборудование.

«Нам есть чем гордиться»

Анвар Шахмаев, описывая развитие компании в Татарстане за минувший год, в первую очередь говорит об оптимизации сети — именно ее называют рефармингом. Суть (простыми словами) состоит в том, что частоты, по которым передаются мириады байтов информации, расширили, и эта «дорога» превратилась, условно говоря, из односторонней «однополоски» в полноценный трехполосный хайвей. Именно за счет этого и удалось более чем в полтора раза увеличить скорость мобильного интернета в республике. Причем это не предел. Директор казанского филиала билайна объясняет технические особенности проведенной работы:

— Часть наших базовых станций была готова к этому на программном уровне — специалисты могли перенастроить их, не выезжая на место, сидя в кабинете. Но более чем на 1000 базовых станций нужно выезжать и перенастраивать их вручную. Этим мы и занимались. В этом году мы завершили рефарминг на 200 станциях, раскиданных по всей республике.

Усиливал билайн в 2022 году и качество, и скорость связи на ключевых объектах городской инфраструктуры: в городских торговых центрах, в заведениях культуры (включая Национальную библиотеку и ГБКЗ им. Салиха Сайдашева), практически на всех крупных спортивных объектах Казани, в обоих аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автостанциях. Отдельно отработали ведущие туристические локации республики и базовые станции в Раифском монастыре (прямо на колокольне!) и в Казанском кремле.

Будем развиваться и дальше. У нас есть новые задумки!

Билайн, улучшая качество связи, внедрял VoLTE и VoWi-Fi по всей республике. Анвар Шахмаев подчеркивает: это делается для клиента и его удобства, компания всегда ориентируется на его потребность и запрос! Действительно, новые протоколы очень выручают, когда абонент оказывается в труднодоступных для мобильной сети местах, усиливая сигнал, или позволяет услышать при звонке четкий голос собеседника как будто он находится рядом.

Сеть базовых станций билайна разрастается по всему Татарстану. Компания приходит в небольшие населенные пункты и усиливает присутствие в нестоличных городах. И все это — чтобы сделать связь для абонента доступной, устойчивой и бесшовной. Чтобы он, как объясняет директор казанского филиала, не замечал, как его телефон переключается с одной базовой станции на другую.

— Нам есть чем гордиться — как раз в год нашего двадцатилетия мы столько всего сделали! Но будем развиваться и дальше. У нас есть новые задумки, однако это пока секрет! — говорит Анвар Шахмаев.



1,2 миллиона клиентов на UP!

Алексей Паньшин, руководитель направления по внешним коммуникациям билайна, напомнил собравшимся о принципиально новом предложении от билайна — тарифе UP. Его запустили в июле 2022 года (наше издание уже рассказывало об этом), и меньше чем за полгода к нему подключились более 1,2 миллиона клиентов!

— Это не тариф в классическом его понимании, а некое продуктовое решение, — объяснял Паньшин. — Это тариф-конструктор, в котором вы сможете выбрать необходимые для вас функции. В нем есть диджитал-помощники — апперы. Каждый из вас потребляет связь по-разному. Кто-то серфит в интернете, кто-то в основном звонит, кто-то объединяется с семьей и потребляет гигабайты вместе. В связи с этим у каждого аппера своя сила. В дополнение к тому пакету, который вы выбираете, он дает вам каждый месяц одну возможность. Например, дракон Юнг — дополнительный безлимит на YouTube и TikTok. Пчела Базя предоставляет скидку в 50% на семейный тариф. И так далее.

Кстати, эксперты из билайна рассказали, что дракон Юнг — самый популярный аппер в Татарстане. Может быть, жители республики видят в нем родного Зиланта?

Каждый из вас потребляет связь по-разному. Кто-то серфит в интернете, кто-то в основном звонит, кто-то объединяется с семьей и потребляет гигабайты вместе. В связи с этим у каждого аппера своя сила.

Развитие продолжается: в тариф UP, который и без того пользуется огромным спросом, добавляются элементы геймификации и персонализации. В обновленном тарифе при помощи внутренних игр в приложении билайна можно зарабатывать внутреннюю валюту — соты. За них вашего аппера можно усилить и сообщить ему еще одну суперспособность. Например, добавить 15 ГБ на связь. А прямо сейчас, с 1 декабря 2022 по 15 января 2023 года, каждый пользователь тарифа UP может выбрать себе подарок — одну из суперспособностей аппера на месяц бесплатно*.

В 2023 году, как рассказал Алексей Паньшин, билайн будет развивать свою систему лояльности клиентов. Будет развиваться внутренняя валюта, усиливаться геймификация. Программа лояльности станет более масштабной — за соты можно будет получать скидки в интернет-магазине билайна, заказывать фирменный мерч. Кроме того, в список ежедневных заданий, за которые начисляются соты, будут добавлены действия с партнерами и другими внутренними продуктами билайна.

Реклама. ПАО ВымпелКом. Токен: LatgBokek

Компания развивается и продолжает обеспечивать своих абонентов качественной связью. билайн каждый день доказывает, что современный телеком — это огромная экосистема возможностей, в центре которой стоит человек, абонент со своими чаяниями, потребностями и желаниями.



Людмила Губаева