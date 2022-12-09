Подрядчик западных сетей фастфуда из топ-100 строителей Татарстана не пережил СВО

В отношении ликвидируемого ООО «Джаспер Уолл Менеджмент» ввели процедуру банкротства

Как стало известно «Реальному времени», казанский подрядчик ТЦ «Мега», ушедшей из России IKEA, а также ресторанов KFC, «Бургер Кинг», «Шоколадница» и пекарни «Жар-Свежар» ООО «Джаспер Уолл Менеджмент» 1 августа начал процедуру ликвидации. Спустя два дня Арбитражный суд Татарстана получил заявление о признании компании банкротом и введении в отношении нее конкурсного производства по упрощенной процедуре за долги перед контрагентом. Работавший на рынке 10 лет «Джаспер Уолл Менеджмент» в 2019 году попал в список 100 крупнейших строительных компаний.

Задолженность на 23,6 миллиона

Инициатором признания «Джаспер Уолл Менеджмента» банкротом стало казанское ООО «ЮрЭкспо», которому компания задолжала крупную сумму. До того как Арбитражный суд Татарстана рассмотрел иск и признал «Джаспер Уолл Менеджмент» банкротом, был сформирован третейский суд, который рассмотрел притязания «ЮрЭкспо».

Третейский суд еще в январе 2022 года взыскал с «Джаспер Уолл Менеджмента» в пользу «ЮрЭкспо» задолженность по трем договорам технического обслуживания. Документы были датированы 2019 и 2020 годами, а общая сумма долга, фигурирующая в деле, составила 23,6 миллиона. Кроме того, «Джаспер Уолл Менеджмент» должен был выплатить 241 тысячу расходов по уплате третейского сбора.

Однако в арбитражном деле сумма долга уменьшилась почти в два раза — до 12,58 миллиона. «Джаспер Уолл Менеджмент» до начала рассмотрения дела в Арбитражном суде Татарстана выплатил своему контрагенту 11,04 миллиона рублей. Но вместе с этим непогашенной осталась требуемая от нее сумма в 241 тысячу расходов по уплате третейского сбора.

Не дождавшись выплаты остальной части долга, «ЮрЭкспо» попросило Арбитражный суд Татарстана признать должника банкротом и открыть конкурсное производство по упрощенной процедуре. Любопытно, что к тому времени «Джаспер Уолл Менеджмент» находился в процессе ликвидации — уже два дня. Заявление в Арбитражный суд Татарстана от кредитора поступило 3 августа 2022 года, а уведомление о ликвидации зарегистрировано 1 августа.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отметим, что нормы действующего российского законодательства не исключают возможности возбуждения производства по делу о несостоятельности в отношении ликвидируемого должника на общих основаниях — по заявлению кредитора при наличии внешних признаков банкротства. Права и законные интересы кредиторов должника не зависят от желания или нежелания должника признать себя банкротом, указал суд.

В итоге Арбитражный суд Татарстана, исследовав письменные доказательства, признал заявление «ЮрЭкспо» обоснованным и пришел к выводу о наличии оснований для признания ликвидируемого «Джаспер Уолл Менеджмента» банкротом и открытия в отношении него процедуры конкурсного производства.

В реестр требований кредиторов «Джаспер Уолл Менеджмент» также включены требования Сбербанка на 3,8 миллиона, ООО «Наяда РТ», ООО «ТД Электротехмонтаж» и ООО «Электропромснаб».

Чистая прибыль компании за прошлый год — 6,7 миллиона

Компания «Джаспер Уолл Менеджмент» зарегистрирована в Казани в ноябре 2012 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей. За 2021 год ее чистая прибыль составила 6,7 миллиона рублей, а чистые активы оценивались в 29,88 миллиона. Доходы зарегистрированы в 332,6 миллиона.

Согласно информации на сайте «Джаспер Уолл Менеджмента», компания занималась техническим обслуживанием зданий, инженерных систем и сетей, ремонтно-строительными работами, а также консалтингом в области коммерческой недвижимости. Компания работала по всей России. Среди ее клиентов — ТЦ «Мега» и IKEA, которая покинула российский рынок после начала специальной военной операции. Ее услугами также пользовались сети ресторанов KFC, «Бургер Кинг» и «Шоколадница», а также татарстанская сеть пекарен «Жар-Свежар».

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Решение о ликвидации компания приняла в начале августа текущего года. Повлиял ли на это уход IKEA из России, смена собственника у KFC и другие изменения в бизнес-процессах ее клиентов, неизвестно. Сайт компании по-прежнему работает и предлагает свои услуги, «связанные с эксплуатацией зданий», а также с ремонтными и строительными работами.

С основания «Джаспер Уолл Менеджмента» компанией руководил Денис Колесов. Он же является одним из совладельцев компании — ему принадлежит ее половина. Остальные 50% принадлежат Дамиру Хамитову — гендиректору и бенефициару ООО «Синдикап», которое занимается оптовой торговлей кофе, чаем, какао и пряностями.



По итогам 2019 года «Реальное время» включило «Джаспер Уолл Менеджмент» в топ-100 крупнейших строительных компаний Татарстана. Она занимала 95-ю строчку рейтинга.

Дело с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере

Напомним, в июле 2021 года СУ Следственного комитета России по Татарстану сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении директора «Джаспер Уолл Менеджмента». Он подозревался в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По версии следствия, с 2016 по 2019 год он представил в ФНС декларации, в которых, в частности, указал фиктивные сведения по сделкам как минимум с 25 контрагентами. В результате он уклонился от уплаты НДС на более чем 56,9 млн рублей.

