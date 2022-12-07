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Какие разработки ведут в первом технопарке Татарстана / Диас Сафин в прямом эфире «Реальное время Live»

14:30, 07.12.2022 7 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Какие разработки ведут в первом технопарке Татарстана / Диас Сафин в прямом эфире «Реальное время Live»

На фоне ухода американских производителей и огромного количества принятых по отношению к России санкций отечественный производитель берет на себя большую ответственность в вопросах импортозамещения — технопарк «Идея» играет в этом вопросе не последнюю роль. Какие проекты реализуются резидентами технопарка, насколько сильно отличается произведенная в России техника от той, которую перестали к нам завозить? Какие отечественные уникальные идеи и разработки есть в нашей стране, которые не имеют аналогов за рубежом? Как «Идея» работает над привлечением молодых специалистов, а, в частности, как они взаимодействуют с вузами и в какие проекты вовлекают студентов и выпускников университетов, поговорим с директором инновационного технопарка «Идея» Диасом Сафиным в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ОбществоТехнологииБизнес Татарстан

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 комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 14:35
    так мы и поверили
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    Анонимно 15:49
    а почему нет?
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    Анонимно 15:55
    А почему да?
    Повторяю так мы и поверили. .
    Есть основания.
    смешно от вас.
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  • Анонимно 15:51
    несерьезно.
    н а месте этого технопарка был 708 завод вот он был передовым радиоэлектронным заводом военным а эти ну просто офисы в аренду сдают тупо так.

    Убили передовое а теперь тьфу
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    Анонимно 16:02
    технопарк работает, у него свои задачи
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    Анонимно 17:48
    а новый ит-парк с миллиардными бюджетами на месте обувной фабрики вас не смущает видимо, эти хоть что-то годное делают, в новом ит парке кроме кофе попить и в холле поработать тем, кто сейчас на аренде офиса экономит больше ничего и нет
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    Анонимно 18:06
    а там можно нахаляву поработать? серьезно?
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