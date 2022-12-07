Какие разработки ведут в первом технопарке Татарстана / Диас Сафин в прямом эфире «Реальное время Live»
На фоне ухода американских производителей и огромного количества принятых по отношению к России санкций отечественный производитель берет на себя большую ответственность в вопросах импортозамещения — технопарк «Идея» играет в этом вопросе не последнюю роль. Какие проекты реализуются резидентами технопарка, насколько сильно отличается произведенная в России техника от той, которую перестали к нам завозить? Какие отечественные уникальные идеи и разработки есть в нашей стране, которые не имеют аналогов за рубежом? Как «Идея» работает над привлечением молодых специалистов, а, в частности, как они взаимодействуют с вузами и в какие проекты вовлекают студентов и выпускников университетов, поговорим с директором инновационного технопарка «Идея» Диасом Сафиным в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
комментарии
Повторяю так мы и поверили. .
Есть основания.
смешно от вас.
н а месте этого технопарка был 708 завод вот он был передовым радиоэлектронным заводом военным а эти ну просто офисы в аренду сдают тупо так.
Убили передовое а теперь тьфу