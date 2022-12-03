День в истории: вам короткое сообщение, а вам — новое сердце

Чем примечательна дата 3 декабря?

Сегодня, 3 декабря, в мире — День инвалидов, в России — День павшего солдата и День юриста. 3 декабря открыли новый памятник Державину в Казани, у Кремлевской стены захоронили останки Неизвестного Солдата, провели первую успешную пересадку сердца, а кому-то пришло первое СМС-сообщение. Родились композитор Салих Сайдашев, писатель Шамиль Идиатуллин, философ Григорий Сковорода, космонавт Виктор Горбатко. Умерли актриса Исламия Махмутова, поэт Афанасий Фет, живописец Огюст Ренуар, мультипликатор Федор Хитрук. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Родились Сайдашев и Идиатуллин

3 декабря 1900 года в Казани родился композитор Салих Сайдашев. Сначала он учился играть на гармонике и рояле, причем первым его преподавателем был народный музыкант Загидулла Яруллин. В 1918-м организовал оркестр, а в 1922-м он стал дирижером и музыкальным руководителем татарского театра. Сайдашев — автор музыки к классическим спектаклям: «Галиябану» «На Кандре», «Голубая шаль» «Наемщик» и другим. Учился в студии татарской оперы в Москве. Сайдашев был первым, кто успешно развил идею соединения традиции татарской музыки и европейского симфонизма.



Фото: kitaphane.tatarstan.ru

3 декабря 1971 года в Ульяновске родился писатель и журналист Шамиль Идиатуллин. Детство он провел в Набережных Челнах, работал Казани, живет в Москве, работая руководителем регионального отдела «Коммерсанта». В 2005 году вышел его первый роман «Татарский удар». Долгое время публиковался под псевдонимом Наиль Измайлов, в частности этим именем подписан мистический триллер «Убыр». В 2017 году опубликовал роман «Город Брежнев» о Набережных Челнаха начала 80-х, ставший лауреатом премии «Большая книга», так же как и «Бывшая Ленина» в 2020-м. В прошлом году вышел его фантастический роман «Возвращение «Пионера».

3 декабря 2003 года в Казани открыли новый памятник поэту, общественному деятелю и первому министру юстиции Российской империи Гавриилу Державину. Памятник 2003 года является воспроизведением скульптуры, украшавшей Казань с 1846 по 1932 год.

Фото: realnoevremya.ru

3 декабря 2019 года в Казани умерла актриса Исламия Махмутова. Родившаяся в селе Верхнее Алькеево Алькеевского района, она приехала в столицу в 19 лет и сразу начала работать в Республиканском передвижном театре, позже ставшим Тинчуринским, прослужив в нем 55 лет. Также была режиссером и драматургом, написав популярные пьесы «Родник любви», «Хотелось увидеть…» и «Ты моя единственная» и переведя на татарский пьесу «Мамаша Кураж и ее дети» Брехта.

3 декабря 2021 года «Реальное время» сообщило, что в свой дачный дом в Боровом Матюшино вернулся гендиректор казанского завода «Электроприбор» Павел Шацких. По дороге он забрал паспорт и вещи из СИЗО, провел почти полгода. Ровно столько времени понадобилось судам, чтобы разобраться, относится ли инкриминируемая Шацких афера на 446 млн рублей к сфере предпринимательства, и прийти к выводу, что «дальнейшее содержание под стражей не может быть признано законным».

Фото: Ирина Плотникова

Взяли Кубок Дэвиса

3 декабря 1966 года, в дни празднования 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой, в Александровском саду был торжественно погребен прах Неизвестного Солдата. Его перенесли с 41-го километра Ленинградского шоссе. В следующем году 8 мая открылся мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата». На могиле был зажжен Вечный огонь славы.

3 декабря 2006 года сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса — крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится ежегодно с 1900 года. Сборная России в финале, в Москве, в спортивном комплексе «Олимпийский» одолела команду Аргентины со счетом 3:2. Решающее очко сборной России принес Марат Сафин.

Фото: Korozia45/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Успешно пересадили сердце

3 декабря 1967 года первую успешную операцию по пересадке сердца провел в кейптаунском госпитале Гроте Схур в Южной Африке хирург Кристиан Барнард. 54-летнему Луису Вашканскому пересадили сердце молодой женщины, попавшей в автомобильную катастрофу. Правда, через 18 дней Вашканский умер — от пневмонии. Следующий пациент, Филипп Блайберг, прожил с пересаженным сердцем более 19 месяцев. Число операций возросло после открытия в 80-е иммунодепрессантов. Сейчас это обычная, рутинняа операцией, после которой пациенты живут более 10 лет.

3 декабря 1992 года инженер Нейл Папуорт отправил первое в мире СМС-сообщение — с компьютера на мобильный телефон. Идея сервиса возникла в середине 1980-х при работе по созданию стандарта GSM. Тогда же появилась аббревиатура, от английского Short Message Service. Но лишь в начале следующего века, благодаря СМС, мобильные телефоны практически полностью вытеснили пейджеры с рынка связи.