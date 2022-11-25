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Итоги съезда немцев России — глава Немецкого дома Виктор Диц / «Реальное время Live»

15:30, 25.11.2022 2
Итоги съезда немцев России — глава Немецкого дома Виктор Диц / «Реальное время Live»

В Москве прошел очередной, 22-й, съезд Федеральной национально-культурной автономии немцев России. Хорошо ли живется российским немцам в России и русским в Германии сегодня? Активный участник общественного движения российских немцев, основатель и глава АНО «Немецкий дом Республики Татарстан», член Совета ФНКА российских немцев и президиума МСНК Виктор Диц сегодня в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
Общество Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 25 ноя
    человек болеет за свой народ - приятно смотреть
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  • Анонимно 25 ноя
    удивляюсь, как он не растерял свой энтузиазм за столько лет работы
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Новости общества

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Новости раздела