Итоги съезда немцев России — глава Немецкого дома Виктор Диц / «Реальное время Live»
В Москве прошел очередной, 22-й, съезд Федеральной национально-культурной автономии немцев России. Хорошо ли живется российским немцам в России и русским в Германии сегодня? Активный участник общественного движения российских немцев, основатель и глава АНО «Немецкий дом Республики Татарстан», член Совета ФНКА российских немцев и президиума МСНК Виктор Диц сегодня в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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