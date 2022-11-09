«Шәкүр карак»: в деревню приехали снимать кино про героя-преступника

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 25-я

Шакур карак, конокрад Шакур Рахимов, исторический и фольклорный герой, как минимум дважды становился героем театральных подмостков. В 2008 году Тинчуринский театр использовал этого персонажа оригинально, показав спектакль, как в деревне пытаются снять о нем фильм.

Нет коней

Премьера спектакля прошла 25 апреля 2008 года. Пьесу написал Ильгиз Зайниев, уроженец деревни Караса Аксубаевского района, который к этому время ставший востребованным автором заканчивает КГУКИ по специальности «актер драматического театра». В том же году он поступит в Литературный институт имени Горького. В конце спектакля герой пьесы Ильхам (Ирек Хафизов) озвучит свою боль — положение творческого человека в этом мире. Явно сказано от автора.

Ильхам десять лет назад уехал из деревни, тоже учился в институте культуры, потом поступил в ГИТИС и уехал во Францию, где за свой фильм получил призы и внимание. А теперь он едет домой, чтобы снять короткометражный фильм о конокраде Шакуре. Шакур Рахимов родился в Кайбицком районе в семье, которая промышляла воровством лошадей. Его банда лютовала не только в республике, но и в Чувашии, Симбирске, Нижнем Новгороде, один раз его поймали, но отпустили из-за недостатка доказательств. Для его поиска в республике создается специальная комиссия под управлением главы Татцентророзыска Махмута Мухамметзянова. Рахимова и 15 подельников расстреливают. В Кайбицком районе в память о нем проводят скачки и соревнования по корэшу.

Режиссирует спектакль главреж Кариевского Ренат Аюпов при поддержке художника Сергея Скоморохова, который украшает деревянную изгородь изображениями лошадей. На новость о возвращении Ильхама в дом к Фание (Ляля Миннулина) и Ансару (Нуретдин Назмиев) сбегаются все жители села Кәкре Күл (Кривое озеро?). Соседская девушка Гузель (Гульназ Науметова), мечтающая стать актрисой, Ильсияр (Лилия Махмутова), опекающая мужа, ветерана чеченской войны Наиля (Харис Хуснутдинов). Любопытно, что к нему относятся чуть менее уважительно, чем к ветерану финской и Великой Отечественной Габдулле (Наиль Шайхутдинов), которого, однако, Ильхам назначает главным героем фильма. Есть еще завклубом Зуфар (Ильгизар Хасанов) и, конечно, глава поселения Шарафутдин Саматович (Зуфар Харисов), который, разумеется, играет потерпевшего, Касим-бая.

Но когда появляется милиционер (Ренат Шамсутдинов), тут-то выясняется, что актеров в достатке, а коней нет. Раньше были, а теперь нет. Так что директриса Диляра (Гузель Гарапшина) хочет уехать в Казань, чтобы как-то объясниться с родственником Рахимова о том, что фильм Ильхам снять не сможет.

Шакур-свободный

Это комедия. Зайниев каждую минуту начиняет конфликтами, выстраивает любовные интересы. Спектакль явно быстро заканчивается. Также он напоминает, что это не первая пьеса о Шакуре.

В 1972 году Туфан Миннуллин написал историческую драму «Ат карагы» («Конокрад»), решив понять, почему его герой решил заняться преступным делом, съездил к нему деревню, почитал воспоминания, в Верховном суде знакомился с 40 томами судебного дела. Его Шакур-карак — это человек, для которого важна личная свобода. У Зайниева — это символ воспоминания об этой свободе.

С постановкой в Тинчуринском связана веселая история. Для нее требовались наручники, за ними заведующая постановочным цехом Люция Галлямова отправилась в магазин интимных товаров. Спросив для порядка, крепкие ли наручники, купила две пары, но сняла шедшие в комплекте розовые перья.