Цитаты недели: Путин — о непредсказуемом десятилетии, Кадыров — о сатанизме, Хабиров — о мобилизации
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
На этой неделе в России одним из знаковых событий стало выступление президента России Владимира Путина на «Валдае» — оно обещает войти в топ-10 лучших, глава Чечни Рамзан Кадыров объявил специальную военную операцию на Украине «джихадом», а Илон Маск «помог человечеству», купив Twitter. Тем временем патриарх Московский и всея Руси Кирилл обеспокоился тем, что люди не ценят подаренную свыше им жизнь, но его опасения о применении ядерного оружия развеивает глава государства. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».
Об историческом рубеже
Речь, обещающую войти в золотую десятку лучших выступлений за 22 года, произнес президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. В своем выступлении он раскритиковал Запад, который «поставил на кон в своей игре» власть над миром, из-за чего на второй план отошли экологические вопросы, назвал неизбежным процесс формирования новых международных финансовых платформ и в очередной раз заверил, что Россию «смахнуть с политической карты» никогда не получится. По прогнозу главы государства, ближайшее десятилетие полно опасности и непредсказуемости, связано это опять же с амбициями Запада.
О сатанистской демократии
Специальная военная операция продолжается, и по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, она есть не что иное, как «священная война» против западного «сатанизма». Он пообещал разделаться с ним, чтобы не дать этой «мерзости окутать нашу Родину», и объявил, что его командиры решили «не обороняться, а только нападать» — «уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались».
О доставке
Доставки не будет — и точка, якобы дал понять владелец сети «Вкусно — и точка» (бывший «Макдоналдс») Александр Говор. Однако, как выяснилось позже, комментарий «Лайфу» дал вовсе не он, а доставку из ресторанов все же планируют организовать. Как заявил уже настоящий Александр Говор, услуга обязательно появится до конца года. «Как-то поаккуратнее работайте, на будущее», — посоветовал бизнесмен тем, кто выдал резкое высказывание за его речь.
О нежелании следовать по пути жизни
На пленуме XXIV Всемирного русского народного собора патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал беспокойство по поводу того, что люди в современном мире не ценят подаренное им свыше — жизнь. Такой настрой может привести к тому, что человечество по собственной воле погубит себя. К тому же сейчас в его руках есть оружие, которое без труда может помочь в этом — ядерное оружие, разговоры о применении которого практически не умолкают с начала спецоперации.
О помощи человечеству
Американский бизнесмен Илон Маск все же приобретает Twitter. Свое решение он объяснил не меркантильным интересом, а благими намерениями, исходящими, так сказать, от чистого сердца. Илон Маск пообещал сделать из Twitter нетоксичную платформу для общения на всевозможные темы. Такой план он объяснил вероятностью раскола соцсетей на «крайне правые и крайне левые «эхо-камеры», которые создают больше ненависти и разъединяют общество.
О разумной мобилизации
Российские регионы один за другим отчитываются о выполнении плана по частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным 21 сентября. На этой неделе отчитались власти соседней с Татарстаном Башкирии. Ее глава Радий Хабиров объявил, что все поручения в рамках частичной мобилизации в республике выполнили с умом и теперь пора взяться за другую не менее важную часть работы — бросить все силы на помощь семьям, которые проводили своих мужчин в зону СВО.
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