Цитаты недели: Путин — о непредсказуемом десятилетии, Кадыров — о сатанизме, Хабиров — о мобилизации

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

На этой неделе в России одним из знаковых событий стало выступление президента России Владимира Путина на «Валдае» — оно обещает войти в топ-10 лучших, глава Чечни Рамзан Кадыров объявил специальную военную операцию на Украине «джихадом», а Илон Маск «помог человечеству», купив Twitter. Тем временем патриарх Московский и всея Руси Кирилл обеспокоился тем, что люди не ценят подаренную свыше им жизнь, но его опасения о применении ядерного оружия развеивает глава государства. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».



Об историческом рубеже

Мы стоим на историческом рубеже, впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. В этом и есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация в известной степени революционная: верхи не могут, а низы не хотят так уже жить, если говорить словами классика.

Речь, обещающую войти в золотую десятку лучших выступлений за 22 года, произнес президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. В своем выступлении он раскритиковал Запад, который «поставил на кон в своей игре» власть над миром, из-за чего на второй план отошли экологические вопросы, назвал неизбежным процесс формирования новых международных финансовых платформ и в очередной раз заверил, что Россию «смахнуть с политической карты» никогда не получится. По прогнозу главы государства, ближайшее десятилетие полно опасности и непредсказуемости, связано это опять же с амбициями Запада.

О сатанистской демократии

Я неспроста использую слово «сатанизм». Действительно, там, на Западе, против России открыто действует сатанизм. Сатанистская демократия — это когда защищают права атеистов, но оскорбляют верующих. Или когда традиционные пары лишают детей и передают их в однополые семьи. Намеренно в однополые, не волею случая. И в Европе это проглотили. Это они считают современным, цивилизованным. Чем раскрепощеннее тема «ниже пояса», тем для них лучше. А я вижу в этом деградацию и сатанизм.

Специальная военная операция продолжается, и по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, она есть не что иное, как «священная война» против западного «сатанизма». Он пообещал разделаться с ним, чтобы не дать этой «мерзости окутать нашу Родину», и объявил, что его командиры решили «не обороняться, а только нападать» — «уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались».



О доставке

Ножками придут в заведение, купят что хотят, сядут на красивые стульчики, за красивые столики, и все. А если им нужна доставка, то пусть проявят свою предпринимательскую инициативу и организуют эту доставку. С радостью будем сотрудничать, а нам это не надо. У нас и так забот хватает, чтобы еще куда-то кого-то доставлять. Приходите к нам. Бесплатные туалеты, как прежде, работают. Это уже хорошо.

Доставки не будет — и точка, якобы дал понять владелец сети «Вкусно — и точка» (бывший «Макдоналдс») Александр Говор. Однако, как выяснилось позже, комментарий «Лайфу» дал вовсе не он, а доставку из ресторанов все же планируют организовать. Как заявил уже настоящий Александр Говор, услуга обязательно появится до конца года. «Как-то поаккуратнее работайте, на будущее», — посоветовал бизнесмен тем, кто выдал резкое высказывание за его речь.



О нежелании следовать по пути жизни

С сожалением приходится признать, что в XXI веке человечество не обнаруживает особой готовности к следованию по пути жизни, предложенному Создателем. Ныне, перед лицом глобальной опасности ядерной катастрофы, эти слова звучат с особой напряженностью.

На пленуме XXIV Всемирного русского народного собора патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал беспокойство по поводу того, что люди в современном мире не ценят подаренное им свыше — жизнь. Такой настрой может привести к тому, что человечество по собственной воле погубит себя. К тому же сейчас в его руках есть оружие, которое без труда может помочь в этом — ядерное оружие, разговоры о применении которого практически не умолкают с начала спецоперации.



О помощи человечеству

Причина моего приобретения Twitter состоит в том, что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости <...> Я сделал это не потому, что это будет легко. Я сделал это не для того, чтобы заработать больше денег. Я сделал это в попытке помочь человечеству, которое я люблю.

Американский бизнесмен Илон Маск все же приобретает Twitter. Свое решение он объяснил не меркантильным интересом, а благими намерениями, исходящими, так сказать, от чистого сердца. Илон Маск пообещал сделать из Twitter нетоксичную платформу для общения на всевозможные темы. Такой план он объяснил вероятностью раскола соцсетей на «крайне правые и крайне левые «эхо-камеры», которые создают больше ненависти и разъединяют общество.



О разумной мобилизации

Я могу объявить, что мы поручения в рамках частичной мобилизации выполнили. Мы их выполняли, на мой взгляд, разумно <...> Наша задача теперь другая. Я обращаюсь к главам администраций. Они [мобилизованные] ушли, о семьях мы будем заботиться сами, все силы бросим.

Российские регионы один за другим отчитываются о выполнении плана по частичной мобилизации, объявленной Владимиром Путиным 21 сентября. На этой неделе отчитались власти соседней с Татарстаном Башкирии. Ее глава Радий Хабиров объявил, что все поручения в рамках частичной мобилизации в республике выполнили с умом и теперь пора взяться за другую не менее важную часть работы — бросить все силы на помощь семьям, которые проводили своих мужчин в зону СВО.

