Александр Потавин: «С полной реализацией зерновой сделки что-то пошло не так»

Аналитик ФГ «Финам» — об угрозе срыва договоренностей о поставках зерна с Украины в развивающиеся страны

Жизненно важной для продовольственной безопасности в мире назвали в ООН «зерновую сделку» — договоренности по экспорту зерна с Украины по Черному морю для поставок в развивающиеся страны. Из украинских портов уже вывезли около 8 млн тонн зерна и продовольствия, и более 70% экспорта приходится на кукурузу и пшеницу. В Женеве отметили, что открытие черноморских портов Украины «помогло снизить исторически высокие рыночные цены». Однако неопределенность в вопросе продления сделки по зерну, четырехмесячный срок действия которой истекает в ноябре, уже привела к тому, что «цены на пшеницу и кукурузу вновь растут». Подробнее о значении черноморской инициативы и ее перспективах в авторской колонке для «Реального времени» пишет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.



«Сделка под угрозой срыва»



В Москве завершились переговоры России и ООН по так называемой «зерновой сделке». Сделка была заключена с Турцией при посредничестве ООН. В обмен на вывоз зерна из трех украинских портов Россия получала гарантии о неприменении санкций в отношении своего продовольственного экспорта и беспрепятственного вывоза своей продукции. Данные ООН показывают, что Турция, которая не является частью ЕС, была наиболее частым пунктом назначения для поставок из Украины. Очевидный факт — после заключения «зерновой сделки» цены на пшеницу начали снижаться вместе с ценами на остальные товары, а угроза глобального голода отступила.

По данным ООН на 16 сентября, более 25% грузов из Украины направлялось в страны с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего: Египет (8%), Индия и Иран (по 4%), Бангладеш, Кения и Судан (по 2%), Ливан, Йемен, Сомали, Джибути (по 1%) и Тунис (менее 1%). Около 25% зерна было отправлено в страны с доходом выше среднего, включая Турцию, Китай и Болгарию, и 50% — в страны с высоким уровнем дохода, такие как Испания, Нидерланды, Италия, Республика Корея, Румыния, Германия, Франция, Греция, Ирландия и Израиль.

Однако, судя по заявлению российских властей, с полной реализацией сделки что-то пошло не так. Негативная реакция властей говорит о том, что сделка под угрозой срыва, поскольку российский зерновой экспорт продолжает испытывать те же сложности, что и до сделки. Это санкции на перевозчиков и на страховщиков, которые не рискуют перевозить российское продовольствие.

Иностранные компании не хотят заниматься этим бизнесом, опасаясь вторичных санкций

Россия в этом году получила отличный урожай зерновых. На этом можно было бы неплохо заработать, если продать зерно за рубеж за валюту. Но при этом мы видим нежелание Запада работать с российским сырьем — мотивы этого находятся в основном в политической плоскости. Кстати, именно по политическим мотивам Россия упорно добивается поставок своего сырья в развивающиеся страны, а не в страны ЕС.

Москва заявляет, что ей пообещали снятие некоторых логистических санкций, которые, по ее словам, нарушают ее собственный экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений, в обмен на ослабление военной блокады южных портов Украины. Следовательно, выход России из этой сделки будет означать новое усиление морской блокады украинских портов российскими военными.

Срок сделки истекает 19 ноября — и поставки украинского зерна по гуманитарному коридору, и снятие ограничений с российского экспорта продовольствия планируют продлить, сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала A-Haber. При этом США дают гарантии, что страны Запада не будут строить преграды для вывода российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Действительно, на вывоз российского зерна санкций сейчас нет. Но, как говорилось выше, иностранные компании не хотят заниматься этим бизнесом, потому что боятся вторичных санкций и репутационных рисков.



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«Такая ситуация Кремль не устраивает»

На данный момент известно, что, несмотря на высокую конкурентоспособность российской продукции, местным поставщикам в рамках заключенной в июле зерновой сделки до сих не удалось решить существующие проблемы с фрахтом, страховкой, расчетами с покупателями и торговым финансированием. Нет никакого санкционного пакета непосредственно против российского зерна, но есть санкции против российских банков, против российской финансовой системы в целом. Поэтому при попытках совершить сделки возникают ситуации over-compliance — «чрезмерным соблюдением требований», проще говоря — перестраховкой, расширительным толкованием санкций. И получается, что банки не хотят связываться с Россией, не хотят кредитовать покупателей нашего зерна, страховые компании не хотят страховать российские суда или вообще суда, которые перевозят зерно из России.

Естественно, такая ситуация Кремль не устраивает, и российская сторона требует реализации договоренностей, касающихся экспорта продовольствия и удобрений из России. На данный момент Россия пока не дала ответ по вопросу продления стамбульских договоренностей, то есть результаты недавних переговоров неизвестны, и дальнейшая судьба сделки остается под вопросом. Объявления о решениях по вопросу «зерновой сделки» будут сделаны в случае конкретных результатов переговоров, заявил на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В свою очередь турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с Путиным в Астане 13 октября выразил надежду, что сделка будет продлена.

Александр Потавин