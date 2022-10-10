Генералы — топ-менеджеры «Алабуги», а сержантами стали отличившиеся первокурсники

Как «Алабуга Политех» проводит масштабный военно-патриотический турнир по пейнтболу

На территории особой экономической зоны «Алабуга» проходит одна из самых масштабных тематических игр по пейнтболу. В ней принимают участие колледжисты передового в России образовательного центра по подготовке квалифицированных рабочих кадров «Алабуга Политех» и приглашенная профессиональная команда игроков. О том, как турнир помогает военно-патриотическому воспитанию и сохраняет для молодого поколения память об истории страны, — в нашем материале.

Реконструкция штурма завода «Красный Октябрь» и прорыв у поселка Советский

Более 600 участников-колледжистов участвуют в масштабном военно-патриотическом турнире по пейнтболу «Алабуга Политех». По словам организаторов, мероприятие дает уникальную возможность для колледжистов получить опыт управления большим количеством людей, а также помогает воспитанию ответственных граждан, которые готовы в любой момент взять на себя ответственность за безопасное развитие и благополучие нашей страны.

Участники были поделены на 6 команд по 100 человек. Их сержантами являются отличившиеся студенты первого курса, а капитанами — самые талантливые студенты старших курсов. У 16- и 17-летних ребят впервые в жизни появилась возможность командования большими группами людей. Так, у каждого сержанта в подчинении пять рядовых, а у каждого капитана — пять сержантов. Генералами же выступили топ-менеджеры «Алабуги».

В ходе подготовки к сражениям студенты «Алабуга Политеха» изучают строевую подготовку, навыки тактического управления, планирование наступления. Также ребята имеют отличную физическую форму и готовы в любой момент взять на себя ответственность за безопасное развитие и благополучие нашей страны.

Сначала проходили тренировочные и полуфинальные игры, на которых ребята обучались и готовились к тематическим сражениям. Уже состоялась игра, посвященная сражению у Калача-на-Дону. В боях за этот город в годы Великой Отечественной войны Советская армия героически сдерживала натиск немецкой армии, значительно ослабив фашистские войска и нарушив планы вермахта на быстрый захват Сталинграда. Главной целью было взобраться на гору, боем уничтожить отряд противника (в роли которого выступали профессиональные игроки в пейнтбол), затем сбросить флаг «недружественной страны» и водрузить знамя победы.

Сначала проходили тренировочные и полуфинальные игры, на которых ребята обучались и готовились к тематическим сражениям

В предстоящие выходные студенты «Алабуга Политеха» реконструируют штурм завода «Красный Октябрь», который в октябре 1942 года храбро отстаивала Красная армия, не подпуская немцев к Сталинграду.

«Турнир по пейнтболу мне очень нравится, ведь это уникальная возможность попробовать себя в роли командира отряда из 30 человек. Мы с ребятами строим планы атаки, проводим тренировки, проходим строевую подготовку и вместе обсуждаем порядок действий при отступлении. Такой опыт нигде больше получить невозможно», — поделился студент и капитан команды «Т-6» Роберт Миннибаев.

Целью игр является сохранение памяти об истории нашей страны и героях, самоотверженно сражавшихся за Родину и отдававших свои жизни ради светлого будущего потомков

Проводимый в особой экономической зоне «Алабуга» турнир по пейнтболу является одним из самых масштабных в России мероприятий военно-патриотического воспитания. Целью игр является сохранение памяти об истории нашей страны и героях, самоотверженно сражавшихся за Родину и отдававших свои жизни ради светлого будущего потомков. Также благодаря играм у участников развиваются навыки общения и аналитики, проявляются лидерские качества, ответственность и целеустремленность. Турнир помогает студентам быстро влиться в коллектив и эффективнее добиваться результатов.

Реклама Pb3XmBtzswoN1CQoaxkXKAkuGRckeg4yRZ1v3Sn

alabuga-polytech.ru