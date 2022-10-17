Из истории ЧМ по волейболу: как «Динамо» спасло российский волейбол

А сборную начал тренировать иностранец

После окончания чемпионата мира по волейболу и старта чемпионата страны «Реальное время» возвращается к циклу статей о всех предыдущих волейбольных чемпионатах планеты.

В команду мастеров попали два игрока из 150 сильнейших юниоров республики

Чемпионат мира 2006 года снова проходил в Японии. Снова 24 команды, только на этот раз они были разбиты на четыре группы по шесть команд в каждой. И во второй раз в чемпионате мира выступала сборная Казахстана, который дебютировал на ЧМ в Аргентине. Тренировал ее Александр Запевалов, ранее поработавший с «Новой» из Новокуйбышевска, в том числе и потому, что известные с советских времен тренеры уезжали из республики: Андрей Патраков начал работать в Иране, Евгений Сивков перебрался в Санкт-Петербург.

В сборной Казахстана того времени было два воспитанника челнинского волейбола Роман Паненко и Айрат Шигапов. Они в какой-то мере должны были возместить численные потери Казахстана, поскольку местный воспитанник Антон Филатов заиграл за Уфу, Кобрин и Козлов, стали игроками «Белогорья», и все взяли российские паспорта. Когда Петр Кобрин покинул Белгород и перешел в Одинцово, то встретился там с братом-двойняшкой Павлом Кобриным.

Понятие спортивной пирамиды в советские времена расшифровал один из лучших воспитанников советского Казахстана. В юношеском первенстве города Алма-Аты среди игроков 1967 года рождения принимало участие восемь команд по 10 мальчиков в каждой. Это 80 человек. Плюс 70 мальчиков из регионов республики. Из этих 150 юных волейболистов было отобрано 14 юношей для участия в Спартакиаде школьников СССР, из них в дубль алма-атинского «Дорожника» взяли четверых, а до основного состава команды мастеров дошли только двое — Виктор Козик и Франц Цахариас. То есть из 150 мальчиков с низа пирамиды до ее вершины добирались лишь двое-трое. Известный волейболист Есенбек Имангалиев, отец Марата Имангалиева (еще одного участника ЧМ-2002), подсчитал, что в советские времена только в Алма-Ате работали порядка 150 детских тренеров. Все перечисленное и позволило сборной Казахской ССР занять 3-е место на последней Спартакиаде Советского Союза в 1991 году.

Владимир Кондра. Фото: cska.ru

Деревянко и «Дылды»

А сейчас республика теряла былую силу. На ЧМ-2006 в Японии сборную возглавил россиянин Владимир Кондра, который привлек в состав экс-белоруса Святослава Миклашевича. Плюс шестерых россиян: титулованных москвича Евгения Сенаторова, который выигрывал чемпионат России в составе МГТУ и Алексея Степанова, бронзового призера в составе «Искры-РВСН», а также уроженца Воронежа Евгения Андреева, Антона Рубцова из «Нефтяника Башкортостана», Сергея Трикоза из питерской «Питер-Лады» и Антона Юдина, который начинал играть за «Нову» из Новокуйбышевска. В сборной нашлось место также для Владимира Деревянко, однофамильца артиста Павла Деревянко, сыгравшего в сериале «Дылды» волейбольного тренера.

Тем временем в мировом волейболе болельщики с удивлением наблюдали за тем, как Италию представляют волейболисты с нехарактерными для этой страны фамилиями — Антонов и Зайцев, поляки Микеле Баранович (сын Войцеха Барановича) и Михал Ласко (сын Леха Ласко), болгары Венцислав Симеонов (сын Каспара Симеонова) и Христо Златанов (сын Димитара Златанова) плюс чех Иржи Ковар, кубинцы Освальдо Эрнандес и Османи Хуанторена. Где родился — там и пригодился, а эти волейболисты пригодились странам, в которых их папы заканчивали спортивные карьеры, а кубинцы попросту сбежали. Едва не состоялся матч из разряда сын против отца, поскольку с 2007 года Любомир Травица начал играть за Италию, но к этому моменту его отец Драган Травица ушел с поста главного тренера сборной Сербии.

«Россия молодая»

В чемпионате России активно заявляли о себе новые волейбольные центры. Кто-то начинал развивать этот вид спорта еще в советские времена, как Челябинск, где начинали уроженец Аши Вадим Хамутцких и Виктор Полетаев, или Пермь — Дмитрий Ковалев, Сергей Никитин, Алексей Родичев. Кстати, пермская команда какое-то время содержалась за счет местного футбольного клуба, будучи «СКИФ-Амкар», а затем ВК «Амкар».

В Ярославле была создана команда «Нефтяник», с которой начинал работать тогда еще молодой Сергей Шляпников. Впоследствии Ярославль станет прообразом молодежной сборной страны, где, помимо прочих, матерели Сергей Гранкин из Кисловодска, Максим Михайлов из Ленинградской области, Алексей Остапенко из Саратова.

На базе «Автомобилиста» из Самары в областном городе Новокуйбышевске возникла команда «Октан». Город успел заявить о себе с помощью подготовки Сергея Орленко. В 2003 году команда получила нового хозяина, поменяв название на «Нова», с главным тренером Александром Черным. Там начинали играть Александр Абросимов и Дмитрий Волков, в будущем игроки казанского «Зенита». Волков, кстати, племянник известного в Новокуйбышевске волейболиста Евгения Петропавлова.

Юрий Булычев. Фото: shahter-vc.by

Рождение новой звезды — казанского «Динамо»

В Уфе была создана команда «Нефтяник Башкортостана», объединившая в одном составе игроков команд Уфы, прежде всего ВК «Тантал». В Башкортостане была выстроена система спортивного интерната, по примеру ранее существовавших свердловского и ростовского. Туда из Казани переехали Рустем Асадуллин, Андрей Зубков, Юрий Лисин, Максим Максимов.

Помимо этого, российский спорт в начале своего развития — это целая россыпь новых тренеров и энтузиастов. Много их было в баскетболе — Сергей Елевич, Сергей Кущенко, Владимир Родионов и Анатолий Сухачев. Новым человеком в хоккее стал Валерий Постников, в футболе — Валерий Четверик. Новые тренеры для российского волейбола — это Геннадий Шипулин и Сергей Шляпников, Валерий Алферов и Рафаэль Хабибуллин, казанец Юрий Булычев и много-много других.

Назвав фамилию Булычева, самое время вспомнить про Казань. Сделав шаг назад и отступив в тень Набережных Челнов и Нижнекамска (футбол), Альметьевска (волейбол), Казань с середины 90-х стала выправлять положение: поначалу проводя различные соревнования и тем самым популяризируя различные виды спорта, а затем создавая либо укрепляя сами команды. Среди волейбольных соревнований — матчи Мировой Лиги между сборными России и Германии, затем молодежный чемпионат Европы — 2006. На этом чемпионате, кстати, выступил местный воспитанник Макар Сапаров, сейчас играющий за МГТУ под фамилией Бестужев.

Зоран Гаич. Фото: wikipedia.org

Зоран Гаич и все-все-все



Завидуя взлету сборной Югославии, в сборную России пригласили ее главного тренера Зорана Гаича. Он сформировал состав сборной на ЧМ-2006 на фундаменте трех призеров чемпионата страны того года. Из чемпиона «Динамо» в составе были Юрий Бережко, Александр Волков, Сергей Гранкин, Александр Корнеев, Алексей Кулешов, Сергей Макаров, Семен Полтавский. Не было Андрея Егорчева, который на тот момент был уже трехкратным чемпионом страны, а через 2 года прибавил золото еще и в составе казанского «Динамо-ТТГ». И это уже было решением Гаича, не видевшего вице-чемпиона мира и Европы в составе своей команды. Любопытно, что на излете карьеры они поработают вместе в одинцовской «Искре».

Серебряный призер «Локомотив-Белогорье» делегировал Алексея Вербова. Бронзовый призер «Искра» подготовила Павла Абрамова. Еще по одному человеку прибыли из казанского «Динамо-ТТГ» — Александр Косарев, и вернувшиеся из-за рубежа Станислав Динейкин («Динамо-Янтарь», Калининград) и Алексей Казаков («Нефтяник Башкортостана», Уфа). Лучший на тот момент доигровщик мира Сергей Тетюхин пропускал турнира из-за травмы колена. Возможно, сказались спортивные нагрузки, может быть, это были последствия той самой автомобильной аварии, в которую Тетюхин вместе с партнером по сборной Романом Яковлевым попал, переехав в Италию. К счастью, она не закончилась так печально, как ранее случилось с Андреем Кузнецовым.

Именно Сербии и Черногории наша команда и уступила на старте в первом предварительном раунде чемпионата — 0:3. Всех остальных соперников россияне одолели уверенно — 3:0 с Тунисом, Канадой, Казахстаном и Южной Кореей.

Матч Польша — Болгария, ЧМ-2006. Фото: wikipedia.org

Затем продолжили победную серию во втором групповом этапе с Аргентиной, Пуэрто-Рико. Но проигрыш Польше со счетом — 2:3 стал фатальным, поскольку в последнем туре поляки переиграли и Сербию и Черногорию. В другой группе первенствовали Бразилия и Болгария, и победители групповых этапов продолжили свои виктории уже в полуфинале. Бразилия одолела Сербию и Черногорию, а Польша — Болгарию.

Поляки — главная сенсация чемпионата мира. Под руководством знаменитого наставника Хулио Веласко они добрались до финала, что на тот момент было потолком команды, легко уступившей более мастеровитой и опытной Бразилии.

Тем не менее это серебро было успехом для Польши, которая на предыдущем ЧМ выступала вместо Южной Кореи. На «Европе» в 21-м веке побеждали Италия (дважды) и Югославия, Франция однажды стала вице-чемпионом, а поляки в этот период трижды финишировали на 5-м месте. Но поляки к этому времени создали очень сильный национальный чемпионат из которого волейболисты перестали уезжать. В итоге в сборной собрался квартет волейболистов «Ольштына», трио из «Ястжебски», дуэт из «Скры» и только двое легионеров. А начиналась победная поступь поляков в далеком 1996 году, когда Грушка, Загумны, Игначак, Свидерски выиграли молодежный чемпионат мира. В 2003 году молодежный ЧЕ выиграли Винярский, Влажлы, Войцкий, Мозджонек и Руцяк. Объединив два этих поколения поляки и добились лучших результатов в первом десятилетии 21-го века.

P. S. Известные волейболисты того времени, которых хотелось бы отметить дополнительно. Ленинградец Вячеслав Зайцев, игрок «Автомобилиста», играл в Италии, где родился его сын Иван Зайцев, который стал волейболистом местной сборной. Более молодой армеец Ярослав Антонов уехал в Италию, где за местную сборную сыграет его сын Олег Антонов. Семейство Горчанюков, братья Юрий и Валерий, дети Валерия — сын Женя и дочь Алена Горчанюк.

Каролос Папульяс, президент Греции с 2005 по 2015 годы. Во время второй мировой войны участвовал в движении сопротивления, после нее занимался волейболом. Входил в состав сборной страны.

С Кубы продолжают сбегать волейболисты. Вот небольшая часть из эмигрантов.

2006 год — Османи Хуанторена. 2007-й — Яссер Портуондо, Райдель Поэй. 2010-й — Кейбель Гутьеррес, Йоандри Леал, Османи Камехо, Робертланди Симон, Райдель Херизуэло. 2011-й — Иоандри Диас, Вильфредо Леон. 2012-й — Фернандо Эрнандес.

Россия развивает волейбол в городах, где нет команд мастеров. Бийск — Илья Куркаев, Новоалтайск, республика Алтай — Федор Воронков. Калининград — Чеслав Свентицкис. Сибай, Башкортостан — Арсений Сарлыбаев. Ставрополь — Романас Шкулявичус. Хабаровск — Валентин Голубев. Чита — Алексей Налобин и Роман Порошин.

Чемпионат мира — 2006. Япония, 24 участника.



Золото Бразилия, серебро Польша, бронза Болгария.



Джаудат Абдуллин