Давид Заридзе: «Никотинозависимость следует лечить по ОМС»

Онколог, доказавший связь между отказом от курения и продолжительностью жизни, заявил о «застое в профилактике» табакозависимости в стране

Фото: Карина Аброськина

В России складывается сложная ситуация в борьбе с табакокурением — достаточно высокий показатель курильщиков среди мужчин не снижается, а рост числа курящих женщин уже привел к увеличению их заболеваемости раком легких на треть, констатируют врачи. Как можно улучшить ситуацию, почему отказ от курения следует включить в клинические рекомендации по лечению онкозаболеваний, а никотинозависимость лечить по ОМС — в авторской колонке для «Реального времени» пишет доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН Давид Заридзе. Этим летом онколог и его коллега, академик Иван Стилиди удостоились госпремии за разработку и внедрение профилактических и клинических технологий, направленных на снижение заболеваемости и смертности населения, улучшение качества жизни больных и достижение значимого прогресса в демографической ситуации в России.

«Застой» в профилактике курения и рост онкозаболеваний

За последние годы в России выросло число курящих женщин, с чем связано увеличение заболеваемости раком легкого на 29%. Не снижаются показатели курильщиков и среди мужчин. В стране не выработана последовательная политика по борьбе с никотинозависимостью. Кроме того, есть еще два перспективных направления профилактики рака и повышения продолжительности жизни: снижение потребления алкоголя и вакцинация против канцерогенных вирусов.

Наиболее эффективным для снижения заболеваемости и смертности является отказ от курения. Однако, к сожалению, снижение распространенности курения в России происходит крайне медленно, а за последние годы и вовсе приостановилось. Так, частота курения среди российских женщин, которая постепенно уменьшалась с 2009 года, вновь выросла и вернулась к показателю 2009 года, то есть к 21% (данные ВЦИОМ). Эти цифры подтверждаются ростом заболеваемости раком легкого: с 2012 года заболеваемость раком легкого среди женщин начала увеличиваться впервые с 1993 года и к 2018 году выросла на 29%.

Не вызывает энтузиазма и состояние профилактики курения среди мужчин. С 2009 до 2016 год частота курения среди мужчин снизилась до 47% и в последующие годы оставалась неизменной. Следует отметить, что сокращение заболеваемости и смертности от рака легкого с 1993 года — результат снижения концентрации в табачном дыме российских сигарет смолы, то есть уменьшения вреда курения (Harm reduction), и никаким образом не отражает динамику курения в нашей стране. Продажа сигарет в России с 1996 по 2006 год увеличилась более чем в два раза, а заболеваемость и смертность от рака легкого снижались. Все сказанное указывает, мягко говоря, на «застой» в профилактике курения в стране и ставит под сомнение возможность достижения поставленной президентом России цели по снижению смертности от новообразований.

Фото: Максим Платонов

Лечить курильщиков по ОМС

Что делать? Необходимо продолжать направлять усилия на снижение распространенности курения.

Во-первых, требуется усовершенствовать налоговую политику, а именно увеличить ставку акциза на сигареты. Эта мера, по данным ВОЗ, является наиболее эффективной в борьбе с курением. Во-вторых, нужно создать сеть доступных медицинских центров для лечения табачной (никотиновой) зависимости, укомплектованных квалифицированными наркологами и психотерапевтами. В-третьих — лечить никотиновую зависимость по ОМС. Учитывая, что по результатам исследований, проведенных в отделе клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, курение не только вызывает рак, но и отрицательно влияет на прогноз больных раком легкого и почки, отказ от курения следует включить в клинические рекомендации.

Отказ от курения пациентов должен стать обязательным компонентом на всех этапах противоопухолевой терапии. Врачи-онкологи в содружестве с психотерапевтами и наркологами должны мотивировать своих пациентов, помогать им в отказе от курения, предлагая различные методы никотинзаместительной терапии и замещения никотина.

Профилактика алкоголизма и других болезней

Внедрение результатов популяционного эпидемиологического исследования отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина и принятие «Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации» привели к снижению потребления алкоголя и сокращению смертности от всех причин, сохранив жизни 3,5 миллионов россиян, в основном молодых мужчин. «За последние 10 лет потребление алкоголя в России снизилось примерно на треть в пересчете на этанол (с 15,7 литра до 9,1 литра)», — заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Однако министр добавил, алкоголь продолжает оказывать «колоссальное влияние» на смертность населения России, особенно на мужчин. Вклад потребления алкоголя в мужскую смертность в стране составляет до 75%. Также 80% работающего населения России имеет более одного фактора риска развития неинфекционных заболеваний, среди которых — избыточное потребление алкоголя и табака.

Что делать в этой ситуации? Необходимо ужесточить контроль оборота алкоголя, разработать и внедрить научно обоснованные рекомендации по безопасному потреблению алкоголя, основанные на рекомендациях ВОЗ.

Фото: Олег Тихонов

Еще одной причиной развития рака, в том числе шейки матки, вульвы, влагалища, полового члена, анального канала, ротоглотки, является вирус папилломы человека (ВПЧ). Доказана канцерогенность 12 типов ВПЧ: 16, 18, 31, 33, 34, 39, 45, 51, 52, 56, 58 и 59. Разработаны и разрешены для применения вакцины против вируса папилломы человека. Их эффективность и безопасность доказаны в клинических исследованиях и реальной жизни, в странах, которые начали вакцинировать подростков в 2006—2007 годах. Вакцинация предупреждает инфицированность, заболеваемость предраковыми заболеваниями шейки матки и снижает заболеваемость раком шейки матки. На основании представленных научных данных можно заключить, что эффективность вакцинопрофилактики рака шейки матки доказана на самом высоком уровне достоверности. В связи с этим становится очевидной необходимость как можно более оперативного решения вопроса организации массовой ВПЧ-вакцинации подростков в возрасте 9—14 лет и скрининга, основанного на ДНК-тестировании ВПЧ 2 раза в течение жизни, в 35 и 45 лет.

Подобная мера позволит значительно снизить заболеваемость и смертность от рака шейки матки и других онкологических заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы человека. Исследование, проведенное группой сотрудников отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, показало, что вакцинация 24 миллионов девочек, рожденных с 2009 по 2038 год, предотвратит около 350 000 случаев рака шейки матки и более 100 000 смертей от этой болезни. Рак шейки матки — болезнь молодых женщин. Высокая заболеваемость и смертность от рака шейки матки отразится на репродуктивном потенциале нескольких поколений, а соответственно, на демографической структуре России.



Давид Заридзе