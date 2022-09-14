«Народный контроль»: мусорный коллапс, темный двор и аварийные перекрестки

Обзор актуальных жалоб татарстанцев в сентябре на «Госуслугах»

В сентябре татарстанцы оставили на портале «Народный контроль» около 5,6 тысячи обращений. Из них почти половина связана с проблемами благоустройства территорий и социальной инфраструктуры. На второй строчке по популярности категория «Дороги», порядка 1,1 тысячи жалоб. Причем чаще остальных в систему «Открытого правительства» обращаются казанцы и жители пригорода столицы республики — около 3,3 тысячи заявок. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

«Кто должен следить за безопасностью?»

С жалобой на потемки во дворе в «Народный контроль» обратились жильцы домов в ЖК «Созвездие» на ул. Космонавтов в Казани. Как сообщил в своей заявке Шаукат З., уличные фонари не работают уже больше месяца, освещается только часть придомовой территории. При этом управляющая компания «Дом Сервис» сняла с себя ответственность за решение проблемы, сообщив жильцам, что сфера уличного освещения — проблема городских властей. Автора заявки поддержали более 50 казанцев:

— Результат когда ожидать? Туда-сюда гоняете заявку и ничего не делаете?

— Стыдоба почти центр города, света нет во дворе, кто должен следить за безопасностью города? — возмущались они в комментариях.

Сообщение, опубликованное 24 августа, до сих пор находится в статусе «запланировано». Комитет внешнего благоустройства Казани сообщил, что «соответствующим службам поручено обследовать участок и предоставить информацию». Контрольный срок исполнения заявки — 7 октября.

Фото uslugi.tatarstan.ru

Двор — одна большая песочница



У жителей дома №222а в ЖК «Царицыно» на пр. Победы — другая проблема. Как написала в своей заявке Альбина З., после ремонта детской площадки мамам и детям на ней невозможно находиться. Вместо специального покрытия подрядчики оставили здесь песок и пыль, из-за чего она стала непригодной для игр с малышами. При этом, отмечают в комментариях жильцы дома, они просили сохранить прежнее покрытие площадки, но их просьбу проигнорировали. Через систему «Открытое правительство» родители просят «поменять пыль на покрытие». Солидарны с женщиной еще полсотни жильцов дома.

— В постели, в ванной, на пороге вообще уже песочница, дети все полностью в песке приходят, чешутся глаза постоянно, — сетует Вероника Г. о том, что песок с детской площадки уже в квартире.

Еще одна мама написала, что до ремонта была хорошая площадка, а новая радости детям совсем не приносит: «Теперь какой-то ужас. Им не нравится то, что сделали. Поставили железную горку для малышей! Летом ожоги только будут. Песок растаскивают везде, все в пыли. Это все в глаза, рот лезет. Детям постарше негде играть». «Теперь наш двор одна большая песочница», — возмущены остальные жильцы.

Заявка, поданная 1 сентября, как сообщила ответственная за ее решение администрация Советского района г. Казани, пока находится «в работе». Контрольный срок истечет 6 октября.

Фото uslugi.tatarstan.ru

«Какой-то ужас с этими собаками»



По-прежнему много жалоб на стаи бездомных собак в Татарстане. В категорию «Бездомные животные» за месяц поступило более 70 обращений. С просьбой о помощи на портал обратились отчаявшиеся жители села Высокая Гора.

— На глазах у детей стая собак разорвала в клочья нашего домашнего кота, — написала Гузель Г. — Уже больше нет сил самостоятельно бороться со стаей бездомных собак!

Женщина с горечью сообщила, что самостоятельно местные жители ничем не смогли помочь в этой ситуации, «так как собаки агрессивные и пока некоторые из них разрывают, другие контролируют ситуацию».

В комментариях жители пишут, что в ЖК «Белая Аллея» и поселке «Монте Альто» того же района такая же проблема:

— Реально творится какой-то ужас с этими собаками. Дети гулять нормально не могут, как в школу отпускать? Ведь и в СМИ о нас писали, и жители всюду уже пишут. Уважаемые наши власти, примите уже меры!

Случай, описанный автором заявки, не единственный. О таком же нападении на домашних кошек сообщают еще несколько пользователей системы. Высокогорцы требуют срочно принять меры, тем более свора собак постоянно разрастается: «Самим уже страшно ходить. В интернет-приемную президента написали обращение. Если не примете меры, то пойдем дальше!»

Фото uslugi.tatarstan.ru

В ответ на крик о помощи исполком Высокогорского района сообщил, что уже отловлено 8 бродячих животных, а в течении 10 дней ежедневно будет проводиться рейд специализированной компанией по отлову собак на территории ЖК «Белая Аллея» и близлежащих улиц. Власти просят для оперативного реагирования о месте нахождения собак сообщать по тел. 884365-74779.

Вместо гравия — шлак и дробленый кирпич

Дачники из СНТ «Ордиушка» возле села Шильнебаш Тукаевского района возмутились тем, что их дорогу отсыпали «отходами литейного производства». Вместо гравия по краям дорожного полотна, по их словам, раскидан шлак, формовочный кирпич и песок, дробленные формы. При этом, как считает автор заявки Юрий К., «пыль с содержанием тяжелых металлов оседает на насаждениях дачников». Он предлагает удалить опасный грунт и заменить его другим.

Фото uslugi.tatarstan.ru

Обращение мужчины поддержали больше 10 владельцев дачных участков. Так, Ильшат Х. возмущается: «Кругом все кричат об экологии, а вокруг СНТ столько грязи, мусора, отходы переработки лит.завода. Некоторые машины просто не доезжают до свалки и выгружают мусор где-нибудь в укромном месте, и никому до этого дела нет».

Кроме того, дачники сообщают, что «часто при подъеме в гору из машин льется густая жидкость с запахом», а отходы челнинского завода, разбросанные по дороге, приводят к проколам шин.

Фото uslugi.tatarstan.ru

Фото uslugi.tatarstan.ru

После нескольких перетасовок заявки ответственным за ее решение назначили Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома автограда. Пока у обращения статус «в работе», а сообщений от службы городского хозяйства не поступало.

«Неужели не хватило асфальта?»

Много обращений в систему поступило и по категории «Дороги». Не только жители села, но и городов жалуются на ухабы, бездорожье, отсутствие дорожных знаков, светофоров и аварийные участки.

Так, жители поселка Салмачи, где в этом году наконец-то сделали дорогу на ул. Центральной, жалуются, что без асфальтового покрытия остался небольшой, но самый аварийный участок с глубокими колеями. Как написала в своей заявке Ольга Б., на этом месте «машины в них кидает, это не соответствует безопасности».

О проблеме пишут и другие жители поселка, всего более полусотни, — они просят довести дорожный ремонт до конца улицы. Сообщение поддержали свыше 250 человек. Так, Ильнур Х. отметил, что ДТП на этом участке особенно часто происходят в зимнее время — были случаи и с летальным исходом. А Гульназ Г. отметила: обидно, что после такого масштабного ремонта оставили один из самых опасных участков, где прошлой зимой бывали частые аварии. При этом не она одна спрашивает: «Неужели не хватило асфальта, чтобы закатать 500-600 метров?»

Однако просьба жителей Салмачей, несмотря на их веские доводы, в этом году останется без положительного решения. Как сообщила в своем ответе администрация Вахитовского и Приволжского районов г. Казани, «в связи с ограниченным лимитом финансирования выполнить работы по капитальному ремонту в текущем году не представилось возможным». Поэтому капремонт аварийного участка дороги «будет выполнен при условии выделения соответствующего финансирования», пообещали чиновники. Заявка находится в статусе «запланировано», а контрольным сроком исполнения указан аж октябрь 2025 года.

Фото uslugi.tatarstan.ru

«Лежачий полицейский» — для безопасности детей

Едва не обернулся трагедией недавний инцидент возле дома 21/30 в Набережных Челнах. Как сообщил в своей заявке Альберт А., во дворе этого дома сбили ребенка, который чудом остался жив. Местный житель обратился к властям с просьбой:

— Примите меры или ждете, пока увеличится плачевная статистика детской смертности при ДТП?!

Солидарные с ним челнинцы также пишут, что этот случай, увы, не единственный.

Татьяна П. в комментариях сообщает, что здесь не первый раз сбивают детей: «Боимся одних деток отпускать на улицу. Очень нужен лежачий полицейский». Альбина М. пишет, что вдоль дороги рядом с детской площадкой стоят припаркованные автомобили, и чтобы за ними кого-либо разглядеть и вовремя среагировать, скорость должна быть минимальной.

Проблема по организации дорожного движения на этом участке пока остается без ответа городских властей — у заявки статус «в работе». Решать ее поручено управлению городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома автограда.

Фото uslugi.tatarstan.ru

Нет врачей и очереди

Десятки обращений, поданных за месяц в систему «открытого правительства», связаны с качеством медицинского обслуживания. Чаще всего татарстанцы сетуют на невозможность записаться на прием к терапевту или узкому специалисту. Проблемы с записью через сайт госуслуг возникают при необходимости попасть на прием как взрослому населению, так и детям. Миляуша Х., которая состоит на учете с хроническим заболеванием, сообщает, что невозможно попасть к терапевту в казанской поликлинике №1. Она с негодованием пишет, что не может попасть на плановую госпитализацию: «В прошлом году не смогла вовремя получить направление на госпитализацию, в этом году то же самое. Врачей нет, очереди».

Нижнекамка Елена О. также столкнулась со сложностями записи через сайт и приложение «Госуслуги»: «Невозможно записаться на прием к педиатру 15 участка. Все время выходит ошибка, в регистратуре в записи отказывают. На приеме огромные очереди людей, которые также не смогли записаться, попасть на прием нереально».



Своя проблема у жителей поселка Столбище. Так, Лилия Ф. пишет, что больные каждый понедельник ждут в очередях, пока откроется запись к специалистам в РКБ. При этом, сообщает она, выдаваемых талонов хватает лишь на треть пришедших. Женщина просит сделать запись в РКБ доступной или же организовать полноценную работу столбищенской поликлиники.

Фото: 2gis.ru

В ответ в Минздраве РТ сообщили, что организован порядок выдачи квот в РКБ и заведен журнал записи для регулирования потока пациентов к узким специалистам в условиях РКБ. А сложности с записью на прием в разных городах объяснили тем, что врачи находятся в отпусках или на больничном.

Горы мусора с двухэтажный дом

Казанцы жалуются на несанкционированную свалку возле заброшенного здания на ул. Учительской, 2. Местные жители пишут, что высота горы мусора уже с двухэтажный дом. В комментариях к заявке Булата А. они возмущаются: «21 век, и живем как в первобытном обществе. В черте города устроили настоящую свалку! Это настоящее безобразие!»

Как сообщила Елена З., мусор часто сваливают с приезжающих машин. Если 18 августа отходы вывезли, то уже на следующий день здесь выросла новая свалка. Женщина призывает городские власти срочно принять меры и установить камеры видеонаблюдения.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

В ответ на жалобу УК «ПЖКХ» сообщило, что «собственнику контейнерной площадки было направлено уведомление об обнаружении места несанкционированного размещения отходов для ликвидации». После чего ответственным за ликвидацию мусорной свалки назначена администрация Вахитовского и Приволжского районов. Пока заявка находится «в работе», мусорная гора продолжает расти.