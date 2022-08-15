Александр Потавин: «В Татарстане и Поволжье тяжело получить качественное продовольственное зерно»

Аналитик ФГ «Финам» — о прогнозах на урожай и потерях, снижении качества и ситуации на российском рынке зерна

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В России в этом году соберут 96,1 млн тонн пшеницы, заявили в «Русагротрансе», повысив прежний прогноз на 2 млн тонн в связи с увеличением посевных площадей и ростом перспектив урожайности в Поволжье. Однако в Российском зерновом союзе считают, что потери урожая могут составить до 15% от возможного сбора. Другая проблема — снижение качества собираемой пшеницы, по этой причине экспортные возможности российских аграриев снижаются, предупреждает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт пишет о непростой ситуации на российском рынке зерна.

Высокие риски потери урожая

Московская биржа с 19 июля запускает торги расчетными фьючерсами и опционами на индекс пшеницы. Это будет интересно прежде всего участникам аграрного рынка, поскольку новый инструмент призван отражать стоимость пшеницы в режиме реального времени. Фьючерсы и опционы на пшеницу также дадут возможность открыть широкие возможности по управлению ценовыми рисками и станут удобным способом инвестирования в российский рынок пшеницы. Контракт является расчетным, а значит, отсутствует риск физической поставки товара по контракту.

Появление такого расчетного фьючерса на пшеницу позволит спекулянтам и инвесторам иметь актуальный и рыночный индикатор, полноценно отражающий стоимость отечественной пшеницы. Ведь до этого момента в России отсутствовал такой инструмент, а зарубежные аналогичные индикаторы не полностью отражали специфику ценообразования на пшеницу в РФ. После ухода с рынка таких крупных поставщиков биржевой информации, как Bloomberg и Refinitiv, назрела необходимость в создании собственных актуальных ценовых индикаторов, каким теперь и станет расчетный фьючерс на пшеницу. Торговля этим новым фьючерсом позволит производителям захеджировать будущие изменения цен на пшеницу.

Фото: russian.rt.com

Это хеджирование рисков будет особенно актуально в этом и следующем году. Вполне вероятно, что отечественные аграрии могут недосчитаться зерна в этом году. По словам главы Российского зернового союза (РСЗ) Аркадия Злочевского, потери урожая могут составить до 15% от возможного сбора. Урожайность в этом году повысилась — сейчас с одного гектара собирают 42,6 центнера против 31,8 центнера годом ранее. Однако по состоянию на 4 августа в России собрали 56,5 миллиона тонн зерна — это на 8 миллионов тонн меньше (14%), чем за аналогичный период прошлого года. Причина такой ситуации — отставание по сбору зерна из-за дождей. Оно начало прорастать, что может привести к потерям при уборке. К тому же зерно набирает влагу и при просушке сильно потеряет в весе. Глава Российского зернового союза допустил, что по итогам года урожайность зерна может снизиться до 36,1 центнера с гектара, то есть средний показатель по потерям будет в районе 15%. Такая ситуация периодически случается, и потери урожая происходят примерно раз в пять лет. В текущем зерновом году также, видимо, снизятся объемы импорта. На это повлияют логистические проблемы, связанные с антироссийскими санкциями, и проблемы с оплатой за уже поставленное зерно.

Избыток фуражного зерна и дефицит пшеницы 1-го и 2-го класса

Помимо ожидания снижения урожая, появилась также проблема снижения качества собираемой пшеницы. В РЗС считают, что в общем составе урожая пшеницы доля продовольственной может составить 60% против 82% в прошлом сезоне из-за наличия влаги. В результате пшеница четвертого класса (12,5% протеина) сейчас стоит 13 тысяч рублей за тонну, а фуражная — ниже 10 тысяч рублей, означая убытки из-за более высокой средней себестоимости. Из-за падения качества экспортные возможности российских аграриев снижаются, поскольку в запасах просто не будет достаточного количества пшеницы с хорошим качеством. Весь менее качественный урожай останется для нашего внутреннего потребления.

Фото: agro.tatarstan.ru

Кроме того, одновременно с рекордными урожаями зерновых в России в последние годы наблюдается тенденция на производство избыточного количества фуражного зерна и дефицит пшеницы 1-го и 2-го класса. Около 70% всех высокоинтенсивных сортов пшеницы сегодня производит Краснодарский НИИСХ. Большинство из их сортов районированы в одном-двух регионах, то есть созданы исключительно для условий юга страны. А сейчас просто нет таких новых сортов в том количестве, чтобы засеять ими все поля в Сибири. Этим практически никто не занимается.

В условиях Центрального Черноземья, Татарстана и Поволжья получить качественное продовольственное зерно всегда было крайне тяжело, потому работающие там селекционеры нацелены в первую очередь на выведение сортов, дающих высокое качество. А такая пшеница по определению не будет высокоурожайной. Качественные показатели и продуктивность совместить в одном сорте пока не удалось никому.

Фермеры будут сокращать площади посевов



В этом году из-за антироссийских санкций Россия ограничила экспорт некоторых видов продовольственных товаров, в том числе зерна и сахара. Россия с 1 июля снимет ограничения на экспорт зерна в страны ЕАЭС. Из-за этих ограничений по экспорту зерна в России сложилась аномальная ситуация нарастания запасов зерна внутри России. Показатели запасов на начало 2022 года демонстрируют самый высокий уровень за последние 10 лет. И этот рост запасов прямо связан с сокращением экспорта. Но все понимают, что зерно имеет ограниченный срок хранения, в среднем около 5 лет, поэтому отмена ограничений на экспорт была очень важна. Посевная кампания в этом году в рублях будет стоить примерно на 20-30% дороже, чем прошлогодняя. А текущие цены на зерно и масличные на внутреннем рынке ниже, чем в прошлом году.

Фото: agro.tatarstan.ru

В такой ситуации фермеры, вероятно, будут сокращать площади посевов. Уже в прошлом году из-за пошлин и погодных условий в некоторых регионах посевные площади под озимые сократились на 1 млн гектаров, или на 5%. При этом закрытые сейчас Европа и США означают, что наши фермеры будут применять более простые и дешевые средства защиты растений, перестанут регулярно обновлять агротехнику. Со временем это приведет к снижению урожайности, а в случае засухи может привести к резкому провалу в производстве, что в свою очередь отразится ростом цен на продукты простых россиян.

Александр Потавин