Отстаньте от Знарка, его «Ак Барс» не похож на локаутный

Хотя сам Олег Знарок мог бы и подучить историю казанского клуба

Нового наставника казанского «Ак Барса» пугают скелетами из шкафа, напоминая, что принцип формирования его команды схож с тем, что был в провальном сезоне 2005 года. Спортивная редакция «Реального времени» считает, что это спорное утверждение, поскольку тот «Ак Барс» был похож скорее на себя самого в 1999 году. А вот каким будет в итоге «Ак Барс»-2023, мы поймем уже по ходу сезона.

Экспансия на хоккейном рынке

Главного тренера Олега Знарка уже выводит из себя сравнение нынешнего состава казанского клуба с тем, который собирали в 2004-2005 годах, пользуясь локаутом в НХЛ. Возвращение в родной клуб голкипера Амира Мифтахова, защитников Камиля Фазылзянова и Динара Хафизуллина, форвардов Андрея Алексеева и Александра Хованова, защитника Василия Токранова, нападающего Станислава Галиева, наконец приглашение защитников Вячеслава Войнова и Максима Чудинова, форвардов Александра Радулова, Кирилла Семенова и Вадима Шипачева, плюс приглашение в тренерский штаб Олега Знарка и возвращение Зинэтулы Билялетдинова само по себе выглядит как экспансия на российском хоккейном рынке.

И оно может контурно напоминать принципы формирования состава «Ак Барса» в 2005 году, но истории идентичны только на первый поверхностный взгляд. Олег Знарок даже вспылил после вопроса журналиста, попытавшегося выяснить его отношение к истории 15-летней давности, отреагировав:

— Зачем сравнивать, тогда из НХЛ подъехало столько народу! Как вы можете это сравнивать? Какой «дрим-тим», там собрали энхаэловцев, а здесь — свои ребята. У нас ни одного иностранца нет.

— Радулов?

— Я про иностранцев говорю, что ты дурку включаешь?

Фото: ak-bars.ru

Кому можно сказать спасибо за сезон?

На самом деле дело даже не в том, что сейчас в Казани нет ни одного иностранца, поскольку ушли все: Барберио, Демерс, Кэмпфер, Уил, Фер. Впрочем, и в локаутном составе «Ак Барса» легионеры не играли основной роли, которая по итогам сезона была признана проваленной. Тот сезон проваливали россияне или же хоккеисты с российским паспортом. Но обо всем по порядку.

Начнем с голкипера Фрэда Брэтуэйта. Его явно брали на роль бэкапа, поскольку основным должен был стать Николай Хабибулин. «Стена Булина» в 2002 году едва ли не в одиночестве затащил сборную России в полуфинал Олимпиады. Но в Казани он проиграл конкуренцию темнокожему вратарю, не знающему русского языка. Канадцу помогали в быту Алексей Морозов и Геннадий Разин, в ответ он помогал «барсам» быть конкурентными, сыграв 34 матча против 24 у Хабибулина. Болельщики назвали Фрэда лучшим игроком «Ак Барса» в том сезоне, помимо того, Билялетдинов его признал. В следующем сезоне он пригласил хорошо знакомых ему игроков из московского «Динамо», включая голкипера Александра Еременко, который потом играл в составе сборной России, но оставил Брэтуэйта, и тот снова выиграл в конкуренции, приведя Казань к чемпионству.

Фото: ak-bars.ru

Легионеры

Насчет большого количества легионеров, о котором вспоминал Знарок. Да, только в начале сезона за «Ак Барс» играли казахстанец Николай Антропов, канадцы Дэвид Нэмировски и Брэд Ричардс, украинцы Сергей Варламов и Геннадий Разин, чех Томаш Власак. Это те шестеро, с которыми расстались по разным причинам, и они явно не в ответе за проваленный финиш.

Разин, которого мы уже вспоминали в связи с вопросами перевода Брэтуэйту, перешел в «Ак Барс» в мае, вместе с двумя партнерами из хабаровского СКА. Виталий Ячменев и Виталий Аникеев, который был отчислен в августе вместе с Кириллом Сафроновым. В этом, кстати, прослеживается сходство с другим провальным сезоном 1999 года, когда «Ак Барс» стал чемпионом страны, получил большой бюджет и носился по хоккейному рынку, как обезумевший. В межсезонье было объявлено о приходе защитника Андрея Сапожникова из «Магнитки», форварда Павла Костичкина из Дании. Тогда анонсированный Сапожников остался в «Магнитке», Костичкин перешел в «Химик», в Казань взяли других, а когда по ходу сезона клуб покинули Андрей Трефилов и Евгений Давыдов, взяли третьих — Алексея Кудашова, Евгения Петрочинина, Виталия Прохорова.

Геннадий Разин был признан нужным человеком для команды в будущем, а потому его отдали в нижнекамский «Нефтехимик», затем вернули, и в следующем сезоне он стал чемпионом с «Ак Барсом». Так же, как форварды Александр Рыбаков и Станислав Большаков, отданные в аренду в альметьевский «Нефтяник», а Дмитрий Обухов в московский «Спартак».

Фото: ak-bars.ru

Итак, 19-летний Аникеев, воспитанник челябинского хоккея, взятый «на вырост» как кандидат в молодежную сборную страны, вернулся в «Амур». Кирилл Сафронов транзитом из АХЛ в «Ак Барс» перешел в ярославский «Локомотив», как и Антропов вскоре. По итогу они и противостояли «Ак Барсу» в победном четвертьфинале чемпионата того года. Дэвид Нэмировски из АХЛ перешел в питерский СКА. Приглашенный из АХЛ Варламов перешел в «Сибирь», приглашенный из «Авангарда» Власак — в «Славию», и вернулся в Россию только в декабре на «Кубок Росно», защищая цвета сборной Чехии. Ричардс уехал из Казани из-за травмы, про которую ходили слухи, что Брэд это все выдумал. Но в итоге он так и не провел в том сезоне ни одного матча, кроме как за «Ак Барс», следовательно, слухи не обоснованы.

Ричардса сменил соотечественник Дэни Хитли, а в концовке сезона появился самый незаметный «барс» в том сезоне Микаэль Нюландер. Откуда он пришел (из СКА), куда ушел (в «Нью-Йорк Рейнджерс») никто сразу и не вспомнит, как и то, зачем его приглашали в Казань.



Играл в тот год и Валиуллин

С появлением Нюландера, перестало хватать места в составе словаку Ярославу Глинке, который был партнером по звену Сергея Зиновьева и Алексея Морозова. А вот кто из легионеров провел весь сезон от начала до конца: защитники Сергей Климентьев из Украины, Руслан Салей из Беларуси, форвард из Канады Венсан Лекавалье. Самое любопытное, что от пребывания этого трио в «Ак Барсе» первым делом вспоминается критика Лекавалье всего того, с чем его познакомил сезон в России. Перечислять не будем, поскольку в интервью он впечатлениями делился ярче, чем выглядел на площадке. Другое дело, что воспринималось это нами как некие откровения цивилизованного канадца в сиволапой России. Хотя буквально в то же время канадец Скотт Мелланби ударом клюшки прикончил крысу в раздевалке американской Флориды, но по этому поводу никто не впал в негодование.

Фото: ak-bars.ru

15 сентября 2004 года, день, когда в НХЛ объявили локаут, взбудоражило российскую хоккейную общественность. Но именно «Ак Барс» оказался тем клубом, у которого не выдержала нервная система. Хабибулина мы уже упоминали, до этого срока «Ак Барс» успел подписать только Алексея Морозова, и его контракт не имел никакой связи с локаутом. Как и у Ячменева, также ранее поигравшего в НХЛ. Возвращенцем в том сезоне стал Денис Архипов, которого нужно было возвращать, поскольку он воспитанник и ему не безразлична судьба родной команды. В интервью «Реальному времени» Денис давал свой вариант ответа на итоговый провал: «Многие приехали в тот «Ак Барс» просто для того, чтобы себя занять на сезон. Ну хотя бы те же канадцы — они что, очень хотели выиграть чемпионство? Понятно, что для нас, казанцев, это было важно, но когда у всей команды не было общей заряженности на результат, то мы и получили то, что получили».

Николай Игнатов из «Магнитки», а также российские энхаэловцы Дарюс Каспарайтис, Алексей Ковалев и Илья Ковальчук начинали сезон если не со старта, то достаточно рано, чтобы втянуться. Алексей Житник приехал в Казань 17 декабря, успел в итоге сыграть 23 матча, и тоже в полной мере может отвечать за итоговый провал.

Хаотичность — вот отличительная черта «Ак Барса» 17-летней давности, 43 игрока за сезон, плюс шестеро принимавших участие в межсезонных турнирах, помимо хоккеистов Казань начинала сезон с Владимиром Вуйтеком, а заканчивала с Билялетдиновым. При Вуйтеке в команде были защитник Александр Гуськов, ушедший в «Авангард», форварды Михаил Жуков, отданный, как и Дмитрий Обухов, в «Спартак», и Александр Чербаев. Он проводил в Казани второй и последний сезон, уйдя в СКА. При Билялетдинове в Казань были приглашены Вячеслав Козлов из «Химика» и Алексей Симаков из «Нефтехимика», куда, в свою очередь, отправились Альберт Вишняков, Александр Дроздецкий и Денис Платонов. С ними, плюс Разиным, другими экс-«барсами» Балминым, Касьяновым, Царевым, Чебатуркиным, «Нефтехимик» вышел в четвертьфинал и завершил сезон только на один матч раньше «Ак Барса». Нижнекамск уступил в трех играх, а Казань — в четырех. Но Нижнекамск открыл для НХЛ Михаила Грабовского, для «Ак Барса» Романа Кукумберга, а Сергею Звягину придал второе дыхание, поскольку 34-летний голкипер по окончании сезона перешел в «Динамо», чемпиона того года.

Фото: ak-bars.ru

Через два года Билялетдинов смог спасти отвратительно начавшийся чемпионат 2007 года, сделав только три приобретения, благодаря которым было создано второе ударное звено: Петров — Чаянек — Хенттунен. И уложились тогда в 35 хоккеистов за сезон, почудив только с голкиперами, когда во вратарской линии было задействовано аж пять (!) человек.

Вот только для Олега Знарка тот сезон — это полуоткрытая книга, поскольку он на тот момент уже лет десять, как не был в России, завершил игровую карьеру и только со следующего сезона возглавил молодежную сборную Латвии. Поэтому он имеет некоторое право на то, чтобы считать, что локаутный сезон «Ак Барса» провалили легионеры. Нет, его провалила хаотичность во всем, начиная со смен в тренерском штабе, заканчивая лихорадкой в составе. Зато в том «Ак Барсе» начинал сезон нынешний генменеджер Марат Валиуллин, ушедший в итоге в Альметьевск. Будем надеяться, что главный урок, который он тогда мог сделать, наблюдая за происходящим со стороны, это то, что коней на переправе не меняют.

Джаудат Абдуллин