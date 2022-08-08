«Люди очень ждут»: в Казани на Горках построят православный храм

Храмовый комплекс прихода в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» появится в парке «Комсомолец»

Фото: эскизный проект

Как стало известно «Реальному времени», в Казани в одном из крупнейших спальных районов города построят православный храм. Культовое сооружение возведут на давно выделенном для этих целей участке в парке «Комсомолец», где уже есть мечеть. Так приход на ул. Комарова, названный в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», который сейчас проводит богослужения на первом этаже соседней хрущевки, наконец обзаведется собственным храмовым комплексом. Строительство курирует известный казанский священник, новый настоятель храма, протоиерей Алексей Чубаков. В свое время отец Алексий открыл первую православную гимназию в городе, добился возвращения РПЦ здания бывшего кукольного театра и стал настоятелем восстановленной Духосошественской церкви. Теперь же с помощью благотворителей надеется открыть новый храм, которого в этом районе много лет ждут прихожане.

Прежний проект владыка не благословил

Строительство нового храма на Горках для прихода в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» планировали давно. Еще 13 лет назад город выделил участок земли рядом с парком «Комсомолец», а вскоре — и первое разрешение на возведение церкви. Но пока службы идут в приспособленном под храм помещении на первом этаже соседней хрущевки на ул. Карбышева.

— Разрешение на строительство выдавалось ранее на проект деревянного храма. Священник, который им занимался, в силу жизненных обстоятельств уехал. Далее получением документов на строительство долгое время не занимались. Но проект деревянного храма предыдущий владыка не благословил. Были случаи поджога поклонного креста в парке, приняли решение сделать проект каменного здания, — рассказал «Реальному времени» новый настоятель прихода, протоиерей Алексей Чубаков.

Одна из главных задач нового проекта, по его словам, — гармонично вписать храм в парковое пространство, сохранив его доступность. Кроме того, необходимо было учесть все существующие градостроительные нормы.



— Место достаточно сложное, есть трудности с парковкой по новым нормам. Сложно было предусмотреть в проекте все требования, чтобы никого не ущемлять. Кроме того, там парковая территория. Когда участок выделялся, парка не было, сейчас есть. Поэтому необходимо было предусмотреть проектом доступную среду для всех, чтобы это не было за высоким забором, чтобы сохранилась парковая зона, чтобы территория храма была доступна для всех желающих.

Пока службы идут в приспособленном под храм помещении на первом этаже соседней хрущевки на ул. Карбышева. Фото: tatmitropolia.ru

— Необходимо донести это до взволнованных людей, которые переживают, что храм займет место в парковой зоне. Мы слышали и такие версии, что храм не нужен, иначе гулять с собаками будет негде. Эта категория людей тоже должна быть спокойна, потому что храмовая территория будет открыта для всех, — заверил отец Алексий.

На паритетных основаниях с мечетью

Культовый комплекс будет состоять из небольшого храма и двухэтажного приходского дома. Скромные размеры храма позволят вписать его в парковую среду. Ради сохранения гармонии, по словам отца Алексия, проект пришлось скорректировать.

— Сама площадь под храм небольшая — порядка 20 соток. Храм будет небольшой, вместимость составит 49 человек. Рядышком расположится приходской двухэтажный дом. Изначально он должен был быть трехэтажным, но требования изменились. Получится вписанный в парковую зону храмовый комплекс, чтобы это не диссонировало с окружающей средой.



Как отмечает протоиерей, храм будет строиться исключительно за счет пожертвований. Бюджетные средства на эти цели не пойдут. Уже сейчас настоятель прихода будет искать неравнодушных людей, которые готовы помочь общему делу.

— Храм действительно нужен, у его возведения много сторонников. С торцевой части парка «Комсомолец» стоит мечеть, как обычно, у нас в республике принято, на паритетных основаниях выделялся участок под мечеть, которая давно построена, а со строительством храма все это время были сложности. Сейчас чисто технические вопросы по согласованию решены, некоторые конструктивные моменты завершаем. Разрешение получено, будем искать людей, готовых принять участие в строительстве храма, потому что деньги не бюджетные, храм будет строиться, как обычно, на пожертвования, которые собирают заинтересованные в его возведении люди.

На паритетных основаниях выделялся участок под мечеть, которая давно построена, а со строительством храма все это время были сложности

Смета до конца не просчитана

Сколько точно потребуется средств, пока неизвестно. Причины и в сложной экономической ситуации, и в особенностях рельефа местности. Священник обращает внимание, что при строительстве могут возникнуть дополнительные затраты.

— Смета на данный момент до конца не просчитана, некоторые моменты меняются. Сейчас стараемся решить конструктивные вопросы, чтобы удешевить. Нынешняя экономическая ситуация также не дает возможности точно подсчитать. Стоимость металла и бетона, например, сейчас и три месяца назад сильно отличается. И так со всеми строительными материалами. Даже примерно невозможно сказать. Геология этого места тоже непростая — там за территорией идет склон. Нужно будет укреплять его, чтобы здание стояло надежно, и это может повлиять на стоимость объекта.

Когда храм будет построен, тоже неизвестно. По словам протоиерея Алексея Чубакова, в лучшем случае работы займут не менее двух-трех лет. Однако костяк прихода сформировался даже в отсутствие храма. Как только сооружение будет закончено, число прихожан должно заметно вырасти.

— Человек предполагает, а Господь — располагает. Нам хотелось бы довести задачу до завершения, люди очень ждут. В этом старом и достаточно густонаселенном районе храма нет. Думаю, что с божьей помощью, года за два-три сможем сдвинуть с мертвой точки этот вопрос. Приход формируется вокруг храма. Люди, живущие в этом районе, рассредоточены по другим приходам в относительной близости. Но костяк общины уже есть, они собираются в нашем молитвенном помещении на улице Карбышева. От людей много обращений и пожеланий скорейшего строительства этого храма. Обращений не только от православных, но и от мусульман. Рядом на ул. Зорге дошкольное учреждение — православный детский сад «Росток», это тоже часть нашего прихода.



Приход в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» был зарегистрирован в 2001 году. В 2009 году исполком Казани выделил земельный участок под строительство храма. Пока богослужения совершаются в приспособленном помещении на ул. Карбышева, 42 по средам, пятницам, в воскресные и праздничные дни.