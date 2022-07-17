Думбра как прародитель балалайки

Знаменитые бренды Татарстана, часть 14-я

Думбра — старинный струнный щипковый музыкальный инструмент, который появился еще более 4000 лет назад и считается характерным для большинства тюркских народов. У татар думбра также была популярна в свое время — на ней исполнялись различные баиты и мунаджаты. Однако в середине XIX века эта «татарская балалайка» вышла из употребления. Возрождение думбры началось в республике в 80-х годах прошлого века усилиями доцента Казанской консерватории Геннадия Макарова. Сейчас обучиться игре на думбре можно в некоторых музыкальных школах республики и даже на спецкурсе Казанской консерватории, а партии для инструмента включает в свои произведения один из ведущих композиторов Татарстана Эльмир Низамов. Почему же думбра, которая способна обогатить палитру татарской культуры, не стала музыкальным брендом Татарстана наравне с гармошкой, разбирается «Реальное время».

Инструмент с многолетней историей

Думбра (или домбра) — характерный фольклорный инструмент большинства тюркских народов, искусство игры на котором зародилось еще в Средние века. Считается, что игра на думбре — древнейшая традиция тюрков, этот инструмент использовали певцы-сказители. Свое название берет из арабского языка, в переводе с которого на русский означает «терзающий сердце». Это струнный щипковый музыкальный инструмент, схожий с балалайкой. Аналогичные модели с видоизмененными названиями распространены также у башкир (думбыра), киргизов, калмыков, таджиков и других народов.

Но поистине народным инструментом домбра считается у казахов. Здесь даже установлен День национального музыкального инструмента домбра, который отмечается с 2018 года в первое воскресенье июля. Именно в Казахстане в 1989 году высоко в горах обнаружили наскальный рисунок с изображением музыкального инструмента и четырех танцующих человек в разных позах. По исследованиям известного археолога Кемаля Акишева, этот рисунок датируется периодом неолита. Инструмент, изображенный древним художником на скале, сильно похож по форме на домбру. На основании этого открытия ученые сделали вывод, что прототип нынешней домбры имеет возраст более 4 тысяч лет и является одним из первых щипковых инструментов. Впоследствии под длительным влиянием тюркских народов восточные славяне переняли этот музыкальный инструмент под названием домра. Марко Поло (XIII—XIV века) в своих трудах отмечал, что этот инструмент присутствовал у воинов тюрков-кочевников, которых в то время называли татарами. Они пели и играли на нем перед боем для соответствующего настроя.

Поистине народным инструментом домбра считается у казахов. Фото forum-eurasica.ru

Думбра упоминается в «Татарской летописи», историческом произведении конца XVII века, где описываются события времен Золотой Орды. В татарском любовно-романтическом дастане «Тулэк белэн Сусылу» («Туляк и Сусылу»), который, по мнению ученых, был написан не позднее XIV века, главный герой Туляк изготавливает думбру для исполнения любовных песен. По некоторым данным, после ликвидации татарских ханств использование думбры у татар уменьшилось, так как истребляли акынов, которые призывали народ к войне с захватчиками. В советское время думбра использовалась редко, однако сохранилась, например, у мишар и кряшен. Гораздо большей популярностью стали пользоваться инструменты европейского происхождения, проникшие в татарский быт в конце XIX века (мандолина, скрипка, тальянка, гитара). Таким образом, на рубеже XIX—XX веков думбра вышла из употребления, будучи вытеснена в основном мандолиной, но в конце прошлого века была возрождена и реконструирована. В современную татарскую музыку думбру фактически заново ввел доцент кафедры татарской музыки и этномузыкологии Казанской государственной консерватории имени Жиганова, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Татарстана, фольклорист-исследователь Геннадий Макаров.



Татарская думбра представляет собой двухструнный (реже трехструнный) хордофон длиной 80—100 см. Корпус грушевидной или лопатообразной формы изготавливался путем долбления деревянной заготовки с последующим натягиванием на нее кожи или приклеиванием тонкой сосновой дощечки, игравших роль резонатора.

Существует множество татарских пословиц и поговорок, связанных с думброй. Среди самых известных: «Аңлаганга чебен тавышы да саз, аңламаганга думбра тавышы да әз» — «Понимающему и звук мухи — саз, непонимающему и думбры мало»; «Думбырачы думбырачыны күрсә, кылы өзелә, ди» — «Когда думбрист видит думбриста, у него рвутся струны»; «Туйда думбырага думбыра белән, тукмакка тукмак белән кайтаралар» — «На свадьбе отвечают на думбру думброй, на колотушку колотушкой»; «Кызыңны үз иркенә куйсаң, думбрачыга барыр» — «Если дать волю дочери, она пойдет замуж за играющего на думбре» и другие.

«Думбра — это своеобразная татарская балалайка»

Как рассказал «Реальному времени» Геннадий Макаров, думбра — достаточно распространенный старинный этнический инструмент, который до сего времени занимает прочное место в исторической культуре и лексике многих народностей. По его мнению, название «думбра» восходит к индоиранскому слову, означающему «инструмент с длинным грифом». И даже русская балалайка берет корни от этого инструмента:

— В свое время балалаечник-виртуоз Василий Андреев утвердил современный тип балалайки с железными струнами, сильной натяжкой, а раньше у инструмента были жильные струны, длинный гриф. По сути, она была той же думброй. И до сих пор балалайку иногда называют думбра. Можно сказать, что думбра — это своеобразная татарская балалайка, дедушка русской балалайки. На такой двухструнной думбре играли все народности, в том числе и русские.

По оценке Макарова, в настоящее время в культуре доминирует образ казахской домбры, поэтому многим этот инструмент кажется казахским, но раньше он был общеупотребительным.

— Думбра была в обиходе у удмуртов, чувашей, марийцев, татар, башкир, ногайцев, среди шорцев — география ее распространения очень широка, — отмечает доцент консерватории.

Ближе к середине XIX века думбра вышла из употребления татарами. Макаров связывает это с ориентацией татарской культуры на Запад:

— Думбра — это инструмент, характерный для старой этнической культуры. В новое время появились новые вкусы, новые моды — мандолина, скрипка, гармошка. Эти инструменты были более звучными, модными. И в середине XIX века думбра вышла из употребления. Это объясняется тем, что в Татарстане модель культуры очень быстро менялась, а в Казахстане она была более архаичная, там больше жили родовыми традициями. Для татар же европейская культура была более приемлемой.

Думбры Макаров делает до сих пор, используя сосну, клен, березу, лиственницу и другие породы дерева. Фото kazanfirst.ru

В Татарстане возрождение думбры началось в 1986 году в Институте языка, литературы и искусств имени Ибрагимова усилиями Макарова. Он, опираясь на исторические материалы, реконструировал думбру, а при институте был создан ансамбль. Думбры он делает до сих пор, используя сосну, клен, березу, лиственницу и другие породы дерева. Главное условие — чтобы дерево было сухим.

— Думбру я изготавливаю двухструнную, как это указывалось в старинных чертежах. Прежде всего я ориентировался на материалы ученого-историка Тажетдина Ялчыгула. В его наследии сохранились рукописные материалы, которые были написаны еще на арабском языке. По этим чертежам я воссоздавал инструмент, который использовался у татар во второй половине XVIII — начале XIX веков, — утверждает он.

Несмотря на то, что в те времена струны думбры были жильные (из кишок животных), сейчас Макаров делает их синтетическими, используя рыболовную леску. Такие струны по звучанию схожи с жильными. Инструменты у собеседника издания классические двухструнные, несмотря на то, что некоторые интерпретации бывают трех- и даже четырехструнными (как у чувашей, например).

Фольклорный ансамбль «Балтырган» (руководитель Г.М. Макаров). Фото vk.com/id30068424

«Желающих обучаться игре на думбре очень много»

По оценке Макарова, минимальная стоимость самой обычной думбры начинается от 10—15 тысяч рублей. Хороший инструмент может достигать стоимости в 100 тысяч рублей и выше. Несмотря на возрождающийся в молодежной среде спрос на думбру, мастеров по их изготовлению и педагогов не хватает, сетует собеседник.

— В обществе вопрос назрел и, надеюсь, будет решаться — с мастерской, потому что рынок, потребность есть. Интерес со стороны молодежи возрождается. В Казанской консерватории на кафедре этномузыкологии есть ознакомительный курс игры на думбре, — говорит он.

Между тем спрос на думбру действительно растет, утверждает Макаров. Если в прошлом веке лишь единицы хотели учиться игре на думбре, то сейчас, помимо Казанской консерватории, этому обучают и в Казанском государственном институте культуры на кафедре татаристики. Кроме того, активно развивают игру на думбре в казанской музыкальной школе №24. Дело движется и по всей республике. В частности, в Альметьевске на базе музыкальной школы №2 начинается работа по использованию этнических инструментов, в том числе и думбры.

— Желающих обучаться игре на думбре очень много. Но имеется дефицит инструментов. Сейчас идет обновление культуры. В этом разрезе думбра не будет пережитком прошлого, а новым явлением. Думбра может однозначно обогатить палитру традиционной культуры, — убежден он.

«Думбра будет не экзотикой, как сейчас, а обыденным делом»

Композитор, доцент кафедры композиции Казанской консерватории Эльмир Низамов, в 2020 году ставший лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей культуры, написал композицию «Думбра» специально для спектакля «И дольше века длится день» по повести Чингиза Айтматова в театре имени Камала (инсценировка Ильгиза Зайниева).

— Для этой постановки мне нужна была музыка, которая бы передавала дух казахской степи, тюркский дух. В повести события происходят в казахской степи, но при этом спектакль ставился на татарском языке, на сцене главного татарского академического театра. Я взял думбру, курай и другие инструменты, которые передали нужный мне тюркский дух, — рассказал он в беседе с «Реальным временем».

По мнению Низамова, татарская гармошка однозначно получила более широкое распространение, чем думбра, потому что это полнозвучный инструмент:



— На любом празднике можно было с одним исполнителем на гармошке получить ощущение полнозвучного оркестра. Думбра же такого ощущения не дает. Самое главное — сейчас у нас возрождается интерес к национальным инструментам. Хочется возродить этническое татарское звучание, прийти к нему вновь. Я надеюсь, что такие инструменты, как думбра, будут не экзотикой, как сейчас, а обыденным делом.

«Полноценным народным инструментом думбра вряд ли будет»

Художественный руководитель ансамбля тюркской этники и ремесел «Риваять» Руслан Габитов рассказывает, что когда его группа исполняет старинные песни, без думбры обойтись невозможно: это атрибут не только татарского, но и многих кочевых, тюркских народов, утверждает музыкант.

По мнению Габитова, современные татары не воспринимают думбру, этот инструмент не ложится им на душу:



— Сейчас вкусы поменялись и все играют на гармошках. После революции в корне поменялись песни. До революции были старинные инструменты, и гармошки не были так распространены. Тогда акцент больше делался на кружевах, витиеватых мелодиях. Думбра отражала эту культуру. Сейчас же несколько поколений воспитывалось на гармошках, и народ забыл звуки старинных инструментов, в частности думбры. Но я уверен, что гены помнят ту культуру, инструменты. И когда мы показываем старинное искусство, люди тянутся, им интересно.

Руководитель ансамбля «Риваять» говорит, что в республике активно работают над возрождением думбры, в свое время изучались старинные чертежи для воссоздания инструмента. В настоящее время инструменты для ансамбля изготавливает беженец из Луганска, который делает различные старинные этнические инструменты. Своих же мастеров этнических инструментов Татарстану явно недостает.



Габитов признается: ему обидно, что власти достаточно холодно относятся к возрождению национальных традиций и культуры. А в этом деле государственная поддержка — обязательная составляющая.

— Бюджет на культуру выделяется остаточный. Но без внимания государства не может идти речи о развитии. Национальная политика должна всерьез работать — только тогда будут результаты. В свое время в Башкортостане Муртаза Рахимов ввел правило для музыкальных школ: если там не будут преподавать курай — их не аттестуют. Волей-неволей вся Башкирия теперь играет на курае, серьезный результат налицо, есть музыканты мирового уровня. Если бы в Татарстане были такие условия, мы бы достигли хорошего уровня. В Татарстане по сравнению с чувашами, казахами мало коллективов, которые играют этническую музыку. Но много людей хотят сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки, — подчеркивает он.

Габитов считает, что полноценным народным инструментом думбра вряд ли когда-то станет. Но эпизодически этот инструмент будет использоваться, чтобы передать особую красоту.

«С двумя струнами-то разобраться легче», — говорит Макаров. Фото kazanfirst.ru

«Думбра — это старотатарский инструмент, а гармошка — это новотатарская культура»

Макаров подчеркивает, что это очень демократичный музыкальный инструмент. Чтобы научиться на нем играть, можно даже не обладать музыкальной грамотностью. Достаточно хорошего слуха, желания и немного терпения. На думбре звукоизвлечение может быть разным: здесь руки развязаны полностью, можно использовать и гитарные, и балалаечные, и иные приемы.

— Думбра — это не шесть струн, как на гитаре. С двумя струнами-то разобраться легче. Но колорит у инструмента очень интересный, своя экзотика есть, — утверждает он. — И современному татарскому мелодизму инструмент соответствует, к нему тянется молодежь, немного подуставшая от гармошечных наигрышей. Фольклорное искусство требует постоянного обновления. Думбра подходит и соответствует этим движениям. В ней есть своя романтика, старинные напевы очень хорошо ложатся на думбру. Сейчас, в XXI веке, существует отличная возможность оглянуться назад, посмотреть пройденный путь и вернуть в современную культуру то, что действительно нравится.

Макаров признает: иногда пожилые люди просят убрать думбру и играть на нашей татарской гармошке:

— Пожилые часто просят играть по-нашему, на гармошке, а думбру говорят оставить казахам. Но гармошка появилась буквально полтора века назад, а думбре посвящен целый фольклорный пласт — старинные пословицы, поговорки, сборники, сказки, о думбре в нашей национальной культуре огромное количество упоминаний. Думбра — это старотатарский инструмент, а гармошка — это новотатарская культура.