О реформах Петра Великого и крупной фигуре самого преобразователя

Каким было политическое и экономическое состояние дел России при вступлении Петра I на престол и в продолжение его 35-летнего царствования? Подробную рецензию на увлекательный труд маститого ученого, профессора Михаила Богословского, о великом русском правителе-реформаторе приводит казанский историк-архивист начала прошлого века Евгений Чернышев, чьи статьи собраны в книге «Народы Среднего Поволжья в XVI — начале XX века». Издание выпустил коллектив авторов Института истории им. Марджани*.

Популяризация научных знаний занимает в настоящее время не только правительство, но и весь ученый мир. Школы II ступени, школы взрослых, педагогические долгосрочные курсы, общеобразовательные курсы повышенного типа, красноармейские курсы, а также рабочие факультеты при всех высших учебных заведениях Республики и пролетарские университеты вызвали широкий поток трудового элемента, стремящегося пополнить свое образование, расширить свой умственный и политический кругозор. Наблюдается не только большой интерес к лекциям, школьным занятиям, дающим систематическое развитие, но ярко выражена тенденция закрепить полученное знание тщательной проработкой материала, путем прочтения серьезной и понятно написанной книги по интересующему вопросу.

Эту насущную потребность в доступной широким массам книге и назначается удовлетворить работа маститого ученого М. Богословского**. Написанное сжато, вполне популярно содержание книги распадается на 12 глав, в которых мы находим изложение политического и экономического состояния России как при вступлении Петра Великого на престол, так и в продолжение его 35-летнего царствования. На этом фоне обрисовываются реформы Петра Великого во всех областях государственной и социальной жизни России, а также крупная фигура самого преобразователя.

Изображая в 1-й и 2-й главах детство и юношество Петра Великого, автор вводит читателя в курс придворных интриг и боярской борьбы на почве местничества и честолюбия. В стрелецких бунтах 1682 и 1689 гг. определяется довольно выпукло соотношение классовых сил в государстве и роль царевны Софьи.

Академик М.М. Богословский. Фото: ekb.aonb.ru

В 3-й главе описывается столкновение Петра Великого с Софьей и победа над ней с приведением массы коротких, но характерных выдержек из источников; особенно удачно описание сцены заговора Софьи против Петра Великого.

Предоставляя полное распоряжение государственными делами сторонникам той партии, при поддержке которой Петр Великий сломит сопротивление царевны Софьи, молодой государь занимается «потехами», которые в 1695 и 1696 гг. перешли в серьезное дело под Азовом и вызвали первые государственные реформы и предприятия. Таково содержание 4-й главы, в которой, к сожалению, преобладает догматическое изложение материала, между тем как, на наш взгляд, следовало бы значительно больше уделить места причинной связи событий; две фразы, посвященные этому вопросу, только намекают на связь с прошлым в области крымской политики, но не объясняют ее (с. 26).

Глава 5-я посвящена заботам о сооружении флота, изображению немецкой слободы и описанию заграничной поездки.

Эта глава может быть отнесена к одной из самых удачных по художественности изображения и силе мысли; живо и красиво написанная с массой документальных справок и присущих XVII веку выражений, эта глава читается легко и свободно, с постоянно возрастающим интересом. Но справедливость требует указать и на заметный пробел в вопросе о причинах, цели и результатах поездки Петра за границу. Любопытство царя, возбужденное немецкой слободой, желание своими глазами повидать Европу, людей и их условия жизни, поучиться самому любимому им корабельному делу и военному искусству вместе с другими русскими людьми, отправившимися для той же цели, — все это не вполне определяет поездку Петра Великого в Европу. Европа привлекает Петра и с другой стороны. Он мог там вполне исчерпывающим образом познакомиться с международной ситуацией, с главными вопросами и злобой дня европейской дипломатии. Такой вопрос может быть поставлен на одной плоскости с кораблестроением, которое выдвигается автором в качестве главной причины путешествия Петра, и тем самым увеличить и уяснить значение его поездки. Профессор М.М. Богословский не будет протестовать против того факта, который указывает на изменение внешней политики царя Петра по возвращении из путешествия по Европе: центр тяжести внешней политики был перенесен с юга на Запад и Балтийское море. Этот вопрос не является новостью; его освещал в своем общем курсе еще В.О. Ключевский. В специальной же монографии о Петре Великом хотелось видеть не только упоминание, но и более подробное освещение его. В данном вопросе приходится констатировать досадный пробел.

Источник wikipedia.org

Предметом 6-й главы является война царя Петра с Турцией, Швецией и Персией, изложение которых вводит читателя в курс международной политики, объясняющей международное положение России и дипломатию Петра Великого. 33-летняя война определяет и курс внутренней политики, направляемый всецело на удовлетворение вызванных войной нужд и потребностей. Прежде всего внутренняя реформа коснулась войска, флота, а в связи с этим и финансов. Седьмая глава дает очерк реформ в этих областях государственной жизни страны. Она читается с возрастающим интересом по мере того, как в текст вводятся результаты многочисленных исследований ученых экономистов.

К сожалению, следующая глава о промышленности и торговле написана до того сжато и коротко, что это лишает ее полного синтеза всего исследованного материала, чего мы вправе ждать от профессора Богословского. Если нам скажут, что от книги, имеющей целью популяризацию научных данных, нельзя ожидать нового материала, дополняющего известные до сих пор монографии по указанным вопросам, то мы вправе требовать указания всех вопросов уже затронутых исследованиями и даже тех, которые еще подлежат исследованию. Иначе популярная книга не сможет дать толчка к разработке еще неосвещенных вопросов. Слишком догматическое изложение материала не только не будирует мысль, но даже не укрепляет в памяти изложенного.

Вот почему хотелось бы встретить в книге профессора Богословского более подробное освещение таких важных и интересных вопросов, как торговля и промышленность. Вообще, слишком слаб в этой главе не только материал, но и приемы его изложения.

Источник wikipedia.org

Вкратце перечислены меры, принятые царем Петром в области просвещения, без всякой претензии отметить значение и смысл просветительной политики Петра Великого в области быта и народного миросозерцания. Затем следует социальная реформа. Автор довольно подробно останавливается на судьбах дворянства; много внимания уделяется трем основным законам Петра Великого:

1) табели о рангах, 2) единонаследию, 3) обязательной службе дворянства. Можно бы высказать пожелание, чтобы в этой главе было больше материала, характеризующего быт и изменения, которые внесла реформа в социальную жизнь дворянства, главным образом мемуарного характера, но это уже desideratum для нового издания. Не вдаваясь в долгие рассуждения по поводу рассмотрения главы, вполне уместно поставить вопрос: почему дворянство удостоилось такого внимания со стороны автора за счет всех других сословных и общественных группировок, о которых упоминается лишь вскользь в других главах. Любопытно было бы каждому читателю иметь наиболее подробную и цельную картину социального строя и еще лучше социальной жизни страны. С прискорбием констатируем, и это не только фактический пробел, но и методологический недосмотр.

Глава 11-я останавливается на административной реформе в области центрального и местного управления России: дается сжатая сводка компетенции наиболее важных учреждений и институтов: Сената, генерал-прокуроров, коллегий и губерний. Влияние войны на эту область реформ выражено достаточно определенно. Характер и личность Петра, его способность подыскивать себе подходящих сотрудников, семейные дела, вопрос о престолонаследии в связи с личностью царевича Алексея — все это красиво изложенное, с приведением многочисленных выдержек из источников, составляет заключительную главу книги, но опять-таки не вполне удовлетворяющую интерес читателя как к личности Петра Великого, так и к некоторым вопросам его государственной деятельности. Слишком тенденциозная экономия места заставила, видимо, опустить характеристику царя Петра, какую дает нам обильный бытовой народный материал. Как смотрел народ на Петра и как реагировал народ на деятельность императора? Вот вопросы, оставшиеся в стороне, загороженные государственной реформой и личностью Петра как государя.

Рассмотренное нами сравнительно небольшое руководство вводит нас в великую эпоху жизни русского народа и государства, когда подвергалась серьезной критике и реорганизации Московская Русь, когда дан был сильный толчок развитию в России денежного хозяйства, вместе с тем промышленности и торговли с одной стороны, и закрепощению социальных групп населения — с другой; эта же эпоха царя Петра указала и дальнейший путь социальной борьбы, развивавшейся в XVIII и первой половине XIX века.

Источник wikipedia.org

Бросая общий взгляд на книгу профессора Богословского, надо признать, что внимательное ее чтение приводит к следующим выводам:

С точки зрения содержания надо заметить, что весьма ценный материал по психологии народных масс, по народному быту и отдельным сторонам государственной (торговля и промышленность) и особенно социальной жизни (классовая группировка и классовые взаимоотношения, а также и отношения между классами и государством) опущен и не получил должного освещения, хотя бы за счет лишних комментариев к более простым и менее трудным для понимания событиям государственной жизни России начала XVIII века. С методологической точки зрения тоже не все благополучно. Приходится признать, что догматизм очень сильно дает себя чувствовать; вполне возможно, что произошло это вопреки всякому желанию автора, но и в других отношениях метод не выдержан до конца (о чем мы указывали выше). Свежего материала очень мало; книга не особенно далеко ушла даже от общеизвестных исследований. Между тем научная литература XX века обогатилась им в достаточной степени для того, чтобы признать слишком узкими те рамки, в которые заключает его профессор М. Богословский. Несмотря на указанные шероховатости и недочеты, к которым надо отнести и отсутствие литературного указателя, можно полагать, что книга профессора Богословского займет видное место в школьной и внешкольной библиотеке, а может быть явится и удовлетворительным руководством в учебных заведениях указанного типа, тем более, что профессору Богословскому удалось найти настолько понятный, а местами и художественный язык в изложении сухого научного материала, доставшегося нам в наследие от величественной по своей важности эпохи первой четверти XVIII века.

Руководства монографического характера многое могут дать стремящемуся к знанию и политическому развитию трудового гражданства необъятной Российской Федерации. Выразим искреннее пожелание видеть в самом ближайшем будущем научные популяризации и по другим вопросам нашего прошлого, чтобы полностью удовлетворить насущную нужду народа в научном обосновании своего политического миросозерцания.

*Редакционная коллегия: доктор исторических наук И.К. Загидуллин (научный редактор), кандидат исторических наук И.З. Файзрахманов, кандидат исторических наук А.В. Ахтямова.

** Богословский М. Петр Великий и его реформа. М.: Изд-во «Кооперативное Издательство», 1921. 117 с. Опубликовано в журнале «Казанский библиофил» (Казань, 1921. №2. С. 177—180)