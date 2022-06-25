День в истории: первый закон о языках ТАССР, запрет на все французское и рождение фрисби

Чем примечательна дата 25 июня?

Сегодня, 25 июня, Международный день моряка и Всемирный день витилиго. В этот день знание татарского языка в госучреждениях стало обязательным, Екатерина II запретила ввоз французских товаров, а в США начали выпускать фрисби. Родились шахматист Владимир Крамник, поэт Арсений Тарковский и американский режиссер Сидни Люмет. Умерли певец Майкл Джексон, первый историк русского искусства Якоб Штелин, изобретатель акваланга Жак-Ив Кусто. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Энергетическое место у озера Кабан



25 июня 1921 года был подписан первый закон Татарстана о языках. ЦИК и СНК республики выпустили декрет, по которому знание татарского языка становилось обязательным во всех государственных учреждениях. Впоследствии были организованы курсы по обучению языку. Согласно декрету, русский язык и татарский наравне становились государственными языками. Реализация постановления прекратилась в 1930-х годах.

Фото pastvu.com

25 июня 1925 года в Казани заработал первый турбогенератор мощностью 1000 кВт на электростанции имени III годовщины Татреспублики. Это событие ознаменовало новый этап в развитии города. Постепенно ряд промышленных предприятий перешли на электроснабжение, как и свет пришел во многие дома. Кстати, станция располагалась там, где сейчас стоит здание Татарского академического театра имени Камала.

25 июня 1937 года на Чрезвычайном XI съезде Советов Татарской автономии был утвержден новый вариант Конституции республики. Согласно ему, порядок слов в названии республики менялся на Татарскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. В первой Конституции ТАССР впервые формируются основы гражданских прав и обязанностей, общественного и государственного строя и принципы избирательной системы.

Фото: tatar-inform.ru

25 июня 1993 года открылся в Казани музей композитора Салиха Сайдашева, одного из создателей татарской профессиональной музыки. Именно он поставил первые татарские оперы: «Сания», «Эшче», «Дала». Дал первые симфонические концерты татарской музыки, написал легендарный «Марш Советской Армии». Музей занимает двухэтажное здание на улице Горького, рядом со зданием театра имени Тинчурина, в одной из квартир которого когда-то жил Сайдашев.

25 июня 2021 года «Реальное время» освещало Всемирную конференцию Лиги исторических городов, которая впервые проходила в России. В Казани собрались представители более 200 городов, чтобы обсудить историко-культурное наследие как основу национально-культурной и местной идентичности. Наш корреспондент выяснил, что волнует участников, какие надежды они возлагают на встречу и как пандемия повлияла на формат 17-й конференции Лиги.

Фото: Ринат Назметдинов

Больше никакого вина и зеркал

25 июня 1794 года Екатерина II запретила продажу в России французских товаров. Поводом для этого стали активные революционные действия на территории Франции и казнь Людовика XVI. После запрета русская аристократия осталась без многих продуктов и вещей. Под ограничения попали: вина, шампанское, башмаки, туфли, часы карманные, серьги, перстни, шляпки, конфеты, кружева, куклы, шелковые товары и даже зеркала.

25 июня 1907 года родился Арсений Тарковский, переводчик с восточных и европейских языков, «последний поэт Серебряного века». Во время Великой Отечественной войны был военным корреспондентом. Он писал стихи, очерки и рассказы о советских солдатах для газеты «Боевая тревога». Награжден орденом Красной Звезды. Стихотворения поэта не раз звучали в фильмах его сына — режиссера Андрея Тарковского.

Фото castingcraft.ru

Летающие тарелки — в производство

25 июня 1924 года родился Сидни Люмет — американский режиссер, продюсер, актер, сценарист. Один из самых продуктивных режиссеров послевоенного времени. Дебютировал в 1957 году с фильмом «12 разгневанных мужчин», за который получил «Золотого медведя» за лучший фильм Берлинского кинофестиваля. В итоге на его счету более 50 снятых фильмов и пять номинаций на «Оскар». Также написал одну из лучших практических книг по кинорежиссуре «Как делается кино».

25 июня 1957 года компания Wham-O начала выпускать первые «летающие тарелки», или фрисби. Пластиковую «летающую тарелку», внешне похожую на НЛО, придумал американец Фридерих Моррисон на волне «космической лихорадки» в 40-е годы XX века. Но название «фрисби» пришло уже после 25 июня. В то время американские студенты в качестве развлечения бросали друг в друга жестяными поддонами из-под пирогов компании Frisbie Pie Company. И название игры «фрисби» в итоге стало так популярно, что представители Wham-O переименовали свои «летающие тарелки» во Frisbee. Последняя буква была изменена намеренно для сохранения авторских прав.

