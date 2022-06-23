В Свияжске разобьют монастырский парк и отреставрируют раритетный дебаркадер

Новая зеленая зона на острове-граде станет местом уединения и созерцания

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», на территории Успенского монастыря в Свияжске разобьют парк площадью более 14,3 гектара. Это будет самая большая зеленая зона на острове-граде. Новое общественное пространство, хотя и будет благоустроено, станет местом уединения, тишины и созерцательности как для братии храма, так и для многочисленных паломников, гостей и жителей Свияжска. Кроме того, в этом году посадят деревья еще в одном парке — «Соловьиная роща» и отреставрируют раритетный дебаркадер, отбуксированный сюда из Казани.

На месте «жилецкого» квартала

На острове-граде Свияжске начались работы по организации монастырского парка. Сейчас рабочие занимаются планировкой территории, рассказал нашему изданию директор местного музея-заповедника Артем Силкин. Парк разобьют в северной части объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Успенского монастыря» — между оградой, кладбищем, Успенским собором и Никольской церковью. Он займет площадь более чем 14,3 га, из которых 11 га будут отданы под озеленение.

Как сказано в акте государственной историко-культурной экспертизы (а ее необходимо проводить в обязательном порядке, если идут земляные и строительные работы на территории исторических памятников), парк «будет играть роль монастырского сада, основными чертами которого являются уединенность, созерцательность, тишина и утилитарность». Его появление было запланировано еще в 2018 году в рамках благоустройства Успенского монастыря и имеет целью регенерировать историческую среду.

— По православной традиции при монастырях часто делали парковые пространства. И это тоже будет место уединения для братии, паломников и гостей обители. Поскольку территория монастыря раньше была раз в пять меньше, то исторически там был городской квартал. Он так и назывался «жилецкий». В конце XIX века, когда количество жителей Свияжска стало уменьшаться, монастырскую площадь обнесли стеной. Там было монастырское кладбище, хозяйственные постройки и огороды. Есть снимки нижегородского фотографа Максима Дмитрова, где видны эти огороды и деревья, — рассказал директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

Сдадут ли объект в этом году, Силкину неизвестно. Это будет зависеть от финансирования.



Аллеи в виде креста

Интересно, что по плану центральные аллеи парка по форме образуют православный крест с круглыми площадками в месте пересечения и «вершинах» креста. Это характерная черта монастырских садов. По традиции в стороне от основных дорожек расположена аллея монаха — намеренно узкая, с обеих сторон засаженная деревьями, чтобы по ней мог пройти только один человек, что способствует созерцательности и погружению в себя.

Для отдыха установят малые архитектурные формы — скамьи, лавочки, урны. Тротуары и площадки покроют брусчаткой «Плаза» — с возможностью и без возможности проезда автотранспортом. Предусмотрено даже понижение бетонных бортов тротуаров до 1,5 см для проезда санок, тележек, колясок и тому подобного.

Любая зеленая зона — это прежде всего растительность. В парке высадят «благородные» породы деревьев — кедры, дубы, пихты, а также кустарники — сирень, спирею и пр. На землю уложат рулонный газон.

Планировку территории Успенского монастыря выполнил авторский коллектив ООО «ПЦ Град» — известного игрока на рынке благоустройства общественных пространств. В портфолио этой компании — проекты нескольких скверов в Казани: «Аллея ветеранов», на Советской площади, на улице Академика Парина; реконструкция парка имени Урицкого, набережной реки Ошмы у сквера «Яшьлек» в Мамадыше.

Планировку территории Успенского монастыря выполнил авторский коллектив ООО «ПЦ Град»

Деревья не закроют вид монастырского комплекса

Проект «ПЦ Град» получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Напомним, помимо Успенского собора к памятникам архитектуры как федерального, так и местного уровня относятся Никольская церковь, монастырское училище, братский и архимандрический корпуса, ограда монастыря с церковью, ледник, расположенные на территории, где будет заложен парк. Помимо этого работы ведутся в достопримечательном месте «Остров-град Свияжск» и выявленном объекте культурного наследия поселении «Остров-град Свияжск», которые также имеют охранный статус.

«При проектировании учитывалась сложившаяся архитектурно-ландшафтная композиция комплекса Успенского монастыря, эстетическая значимость монастыря в формировании окружающего пространства, место и роль сада в планировочной структуре монастыря… Благоустройство запланировано с учетом сохранения планировочной структуры, композиционных принципов, присущих застройке конца XVIII — начала XX веков», — отмечается в акте ГИКЭ.

Там же указано: никаких строительных работ на территории монастыря проводиться не будет, что обеспечит физическую сохранность памятников. Даже бытовки строителей будут размещаться в другом месте, а хранение стройматериалов — на пустующем участке земли поблизости. Выкопанный грунт рабочие обязаны вывозить за 57 км.

Работы ведутся в достопримечательном месте «Остров-град Свияжск» и выявленном объекте культурного наследия поселении «Остров-град Свияжск», которые также имеют охранный статус. Фото: Максим Платонов

Эксперт отметил, что планируемая высадка деревьев не закроет вид на ансамбль Успенского собора, хотя пихты вырастают до 60—80 метров, а высотная доминанта — колокольня Никольской церкви — достигает только 43 метров. Во-первых, они находятся на достаточном удалении от храмов, во-вторых, будут расти еще десятки лет, в-третьих, основной обзор на храмовый комплекс приходится со стороны улицы Успенской, с центральной части острова, привел он свои аргументы.



Вторая жизнь списанного дебаркадера

Монастырский сад — не единственный объект, который благоустроят этим летом в Свияжске. Артем Силкин рассказал, что продолжится подсадка деревьев в парке «Соловьиная роща». Он был заложен 4 года назад за Иоанно-Предтеченским монастырем. Средства на это были получены за счет гранта компании «Лукойл». В этом году озеленение будет финансировать музей-заповедник. «Соловьиная роща» стала первым парком на острове, его площадь составляет около 1,5 гектара.

Кроме того, участники «Том Сойер феста» начнут реставрацию списанного деревянного дебаркадера, который подарил Свияжску казанский речной техникум. Он долгое время стоял в бухте пляжа «Локомотив» и использовался как учебная база. В прошлом году его отбуксировали на остров. Объекту уже более полувека, но он довольно неплохо сохранился. Сейчас дебаркадер находится у набережной Свияжска.

Участники «Том Сойер феста» начнут реставрацию списанного деревянного дебаркадера. Фото: аккаунт Павла Тиняева в Facebook* (*запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской)

Предполагается, что в обновленном дебаркадере разместится музейный центр. Да и сам этот некогда привычный атрибут волжского пейзажа является интересным экспонатом ушедшей хрущевской эпохи. На этом довольно большом судне есть зал ожидания, жилое помещение для шкипера, вспомогательные помещения и даже такие архитектурные «излишества», как колонны с капителями.

Несколько лет назад обсуждался вопрос о постановке на охрану волжских дебаркадеров, которые мало где сохранились. Эксперты отмечали, что у них интересная архитектура, а потому они достойны того, чтобы стать объектами культурного наследия. Только так их можно сохранить для будущих поколений.