Опрос предпринимателей: насколько подорожали российские решения для кибербезопасности?

На текущий момент я не готов сказать, что мы как-то чувствуем драматическое подорожание. Скорее мы чувствуем, что не хватает емкостей текущих российских производителей, особенно аппаратных платформ, чтобы удовлетворить возросший спрос на отечественные решения. Я думаю, что следующим шагом можно ждать уже и каких-то подорожаний, но пока я не готов сказать, что российские решения как-то серьезно изменили свой ценник.



Где-то наши решения более требовательны, где-то могут быть, наоборот, более инновационными и работать на других принципах, которые не требуют таких мощностей. Здесь нужно сравнивать какие-то конкретные примеры, обобщенно говорить, наверное, некорректно. Так же, как и про ценообразование. Я знаю примеры производителей, которые сейчас помогают своим заказчикам, в том числе условно бесплатно предоставляют свою продукцию, чтобы решить в моменте какие-то вопросы с кибербезопасностью.

На базе российских решений безопасности в том числе можно строить защищенные архитектуры для заказчика практически любого ранга. Просто не всегда есть замена западным продуктам один в один, но это не значит, что из имеющихся кирпичей нельзя построить здание, которое будет отвечать принципам кибербезопасности.