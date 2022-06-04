Опрос предпринимателей: насколько подорожали российские решения для кибербезопасности?
В России каждая пятая компания столкнулась с ростом цен на отечественные решения для кибербезопасности, которые подорожали более чем на 20%, говорится в исследовании. Начиная с марта с подорожанием средств защиты столкнулись 58% заказчиков. Кроме того, сообщается, что многие сталкиваются с задержкой поставок. Одной из причин роста цен эксперты называют потребность в иностранных комплектующих. «Реальное время» опросило предпринимателей о сложностях в связи с повышением цен на отечественные решения в области кибербезопасности.
Проблема по большей части на стороне самих клиентов, уверяют участники рынка: им не хватает вычислительных мощностей для перехода на российские решения для кибербезопасности. В связи с этим корреспондент «Реального времени» задал представителям бизнеса ряд вопросов:
- Почувствовали ли вы подорожание российского софта, в том числе антивирусного и других решений в области кибербезопасности?
- Насколько отечественный софт требователен к мощности оборудования?
- Являются ли российские программы и средства защиты столь же эффективными, как и западные аналоги?
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Айдар Гузаиров генеральный директор Группы компаний Innostage
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На текущий момент я не готов сказать, что мы как-то чувствуем драматическое подорожание. Скорее мы чувствуем, что не хватает емкостей текущих российских производителей, особенно аппаратных платформ, чтобы удовлетворить возросший спрос на отечественные решения. Я думаю, что следующим шагом можно ждать уже и каких-то подорожаний, но пока я не готов сказать, что российские решения как-то серьезно изменили свой ценник.
Где-то наши решения более требовательны, где-то могут быть, наоборот, более инновационными и работать на других принципах, которые не требуют таких мощностей. Здесь нужно сравнивать какие-то конкретные примеры, обобщенно говорить, наверное, некорректно. Так же, как и про ценообразование. Я знаю примеры производителей, которые сейчас помогают своим заказчикам, в том числе условно бесплатно предоставляют свою продукцию, чтобы решить в моменте какие-то вопросы с кибербезопасностью.
На базе российских решений безопасности в том числе можно строить защищенные архитектуры для заказчика практически любого ранга. Просто не всегда есть замена западным продуктам один в один, но это не значит, что из имеющихся кирпичей нельзя построить здание, которое будет отвечать принципам кибербезопасности.
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Алексей Харитонов руководитель отдела продвижения экономических программ 1С
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По ценам и техническим характеристикам антивирусов и другого ПО в области кибербезопасности лучше запросить соответствующих производителей. Мы можем комментировать продукты собственной разработки, программы системы «1С:Предприятие» для управления и учета. Цены на них не изменяются. Наши ERP-системы для комплексной автоматизации управления предприятием конкурентоспособны на мировом уровне и уже много лет наращивают рыночную долю в конкурентной борьбе с именитыми зарубежными аналогами. Если считать в автоматизированных рабочих местах, то в России мы закрываем более 80% рынка ERP-систем. Требования к оборудованию у программ нашей системы — обычные для современных тиражных бизнес-систем.
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Искандер Юсупов заместитель генерального директора компании «Унистрой»
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Подорожание, возможно, и есть. Но у нас, к примеру, уже проплачена лицензия на антивирус, и мы повышения цен не ощутили. Антивирус у нас всегда был отечественный. Если говорить о софте шире, то понятно, что Windows — американский, Microsoft сейчас не продает новые лицензии. Нужно будет либо обходиться действующими, либо искать альтернативы. Санкции имеют отложенный эффект, и его мы, скорее всего, еще прочувствуем.
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Азат Назмутдинов Основатель кафе «Кыстыбый tatar-food»
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Мы не пользуемся антивирусным софтом. Единственный софт, который мы используем, российский — это программа автоматизации бизнес-процессов ресторанов под названием Iiko. Если не ошибаюсь, она питерская, мы работаем с ней. Каких-то значительных повышений цен мы не заметили, но понятно, что цены двигаются. Открытие одного ресторана нам обходится примерно в 1,5 миллиона рублей — это закупка оборудования и программного обеспечения. Сейчас с целью сэкономить коллеги выпустили облачное решение, где мы покупаем не лицензию, а просто вход в какое-то облачное решение с максимальным количеством функционала.
Мы посчитали и поняли, что это нам выгоднее. В итоге единственным изменением работы с этим софтом было то, что мы перешли с лицензии на «облако» и работаем в таком режиме. Для нас это стало чуть экономнее, для них — менее затратно. Они сажают на «абонентку», тем самым у них формируется некая база. Видимо, с точки зрения бизнес-модели это более перспективное направление.
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Иван Зорин директор аналитического агентства «План А»
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Могу сказать, что подписка на тот отечественный софт, которым мы пользуемся, в прошлом году стоила 11 тысяч, сейчас — 12 500. Остальной софт пока иностранный. Очень печально, что отменил подписку Adobe в России. Но потом компания выступила с заявлением, что те, у кого была подписка, смогут ее продлевать и дальше. Все повысилось в цене, но не на запредельные суммы.
Мы очень часто пользуемся софтом и даже не понимаем, что он российский. Название у него английское, лицензии все иностранные. Не исключаю, что могу пользоваться российским софтом, просто не знаю об этом. Новая покупка лицензий предстоит в сентябре, вот тогда буду понимать, насколько все подорожало. В связи с этой ситуацией задумался, чтобы поставить себе компьютер с чисто российским софтом, но, посоветовавшись с профессионалами, понял, что пока все на базе Linux: удобоваримое, но мне это не нужно.
Что касается безопасности. Даже если стоит российский софт, российская операционная система, все программы российские, на компьютере, даже произведенном в Российской Федерации, есть какой-нибудь компонент, будь то микросхема, конденсатор, блок памяти или процессор, который произведен не в России. Эту деталь можно заранее запрограммировать на производстве, чтобы его в нужный момент выключить удаленно. И вся система превратится в тыкву. Поэтому в современном мире сделать отдельно удаленную чисто российскую или китайскую разработку — физически невозможно, потому что все равно найдется компонент иностранного производства.
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