Нестоличные лица Татарстана: как бывшие «белые воротнички» возвращаются к корням

Проект «Реального времени» о молодых предпринимателях, которые выбрали село

На днях стали известны предварительные результаты Всероссийской переписи населения, которая прошла в минувшем году. В соответствии с ними 75% россиян живут в городах. Лишь каждый четвертый наш соотечественник выбирает село, и в последние десятилетия здесь остается все меньше молодежи. Но именно село кормит всех «белых воротничков» в городах. Сегодня сельская работа — по-прежнему тяжелый труд. Тем интереснее выглядят истории, в которых активные молодые люди осознанно выбирают именно эту стезю. Выращивают хлеб, разводят птицу, заботятся о ближнем, работают на благо общества — в лучшем, совсем не декларативном и не рисованном смысле этих слов. Кто они? Что ими движет? Зачем это им? В совместном проекте «Реального времени» и МегаФона — две истории, которые помогут в этом разобраться.

«Деревня, как и строительство, халяльный бизнес»



Село Старое Шаймурзино возникло в 1643 году, оно называется по имени одного из ее первых жителей — татарина Шаймурзы. Во второй половине XIX века жил здесь один купец, звали его Садыком. Было у него 40 тысяч гектаров земли, были торговые лавки, мельницы и банк, он обеспечивал работой добрую половину села. Рассказывает нам об этом его правнук — Наиль Алимов, известный ульяновский бизнесмен.

Деревня, как и строительство, халяльный бизнес

Корни Алимовых растут отсюда, из Шаймурзино. В их фамильном древе, кроме коммерсантов, было семь поколений мулл — так вот причудливо и срифмовались в крови рода духовность, трудолюбие и коммерческая жилка.

— После революции Садыка-бабая раскулачили — выкинули из дома за один день. Все, что он и его предки нажили, национализировали. Потом здесь был колхоз-миллионер «XXII Партсъезд», наш дядя был в нем председателем. Сохранялся колхоз и после распада СССР, но вот однажды в 2016 году ко мне в Ульяновск приехало посольство, «ходоки» из Шаймурзино. Они рассказали, что на хозяйство нажимают банки-кредиторы и земли эти на грани разорения, попросили помощи. А я в Ульяновске прекрасно видел, что происходит в таких случаях: разбирают все до единого кирпича, и от хозяйства ничего не остается. Я поехал к маме (она сейчас живет в Казани) и говорю: «Мама, что мне делать? Когда банки приходят в колхозы, они разбивают их как непрофильные активы». А она у меня спросила: «А где же я буду тогда похоронена?» И я все понял.

Семья занялась восстановлением почти разоренного родного гнезда. Сын Наиля Назымовича, Руслан, выплатил долги хозяйства, начал инвестировать в эту землю. А с точки зрения административных вопросов и организационных ресурсов помог тогдашний глава района Александр Шадриков (ныне министр экологии и природных ресурсов республики) — Алимовы с благодарностью вспоминают о нем несколько раз на протяжении нашей беседы.

Наиль Назымович говорит:

— Деревня — это, как и строительство, халяльный бизнес. Я думаю, что работать на земле — это очень правильно.

Сохранившееся здание, в котором Садык-бабай держал банк

«Наверное, это тот смысл жизни, который я всегда искал»

Но заниматься сельским хозяйством Наиль Назымович сам не стал: бизнес в Ульяновске все-таки требует постоянного присутствия. В эту работу вошел его сын. Руслану Алимову 35 лет. В Шаймурзино он провел детские годы — родители много работали, а сына оставляли с бабушкой в селе. Руслан объездил на велосипеде все окрестности, знает здесь каждый овраг и каждый родник. Так что зерно любви к этой земле в нем зрело много лет. Шли годы. Руслан окончил школу, потом с красным дипломом ульяновский Политех — стал строителем.

Именно в тот год понял: наверное, это тот смысл жизни, который я искал. Чувствую себя здесь своим и понимаю, что это мне нужно

— После института я работал в строительном деле, — рассказывает он. — Потом было создание завода по производству ЖБИ. Но я всегда думал: один бизнес — это очень рискованно, надо, чтобы их было несколько. А людям всегда нужна еда. Так что неплохо было бы иметь под рукой еще и что-то связанное с сельским хозяйством.

До 2016 года это все были просто идеи. Но когда над хозяйством в Шаймурзино нависла угроза, у молодого бизнесмена появилась возможность и даже прямая необходимость начать работать на земле. Руслан объясняет: в первую очередь были бы закрыты животноводческие фермы, ведь это производство очень долго окупается. Между тем оно обеспечивает работой людей в зимний период, а для сельчан это особенно важно. Закрытие фермы привело бы к тому, что люди остались без работы. Алимовы взяли хозяйство в свое управление, директором ООО «Эталон Агро» стал Руслан. В 2020 году, когда началась пандемия, он окончательно оставил строительный бизнес и приехал в родовое село — сказал, что устал разрываться и хочет сконцентрироваться именно на сельском хозяйстве:

— Я решил этим заниматься. Влился в работу и понял: да, это то, что мне нужно. Буквально за два месяца я ощутил внутреннюю гармонию, восстанавливался и внутренне, и внешне. Энергия здесь сумасшедшая. Я с утра до вечера объезжал на машине поля и купался в ностальгических воспоминаниях о своем детстве. Именно в тот год понял: наверное, это тот смысл жизни, который я искал. Чувствую себя здесь своим и понимаю, что это мне нужно.

В Шаймурзино у Руслана сохранился дом, в котором родилась его мама. Руслан с семьей живет в нем летом. Его тут все помнят с детства, и чуть ли не в каждом дворе живут его дальние родственники.

Вот старинный дом, которому уже полтораста лет: здесь жил Садык-бабай

За полтора года он сумел выстроить отношения с селянами, для всех открыт. Старается помогать людям, ведь поддержка на селе нужна всегда. Кому-то нужен транспорт, у кого-то корова заболела, кому-то надо найти корма, да мало ли что понадобится… Но об этом Руслан предпочитает не распространяться: говорит, это дело личное, а доброта любит тишину.

«Люблю экспериментировать»

В Старом Шаймурзино под управлением хозяйства 4,5 тысячи гектаров земли и молочная ферма на 400 буренок. Несмотря на то, что прошлый год был засушливым и урожай не вышел таким, каким ожидался, Руслан не унывает: говорит, что земля любит постепенность, аккуратность, и человек дающий потом все получит обратно. Поэтому потихоньку вливает в хозяйство собственные средства: рано или поздно земля начнет отдавать.

К ведению сельскохозяйственного бизнеса Руслан подходит с учетом знаний и опыта, полученных в других сферах. Без конца штудирует интернет по поводу сельскохозяйственных знаний, консультируется с успешными соседями, внимательно прислушивается к своим специалистам — ветеринарам и агрономам. Понемногу меняет систему работы, которая сложилась здесь издавна. Говорит: обращать внимание надо не на количество, а на качество.

— Стараюсь применять нововведения, люблю экспериментировать. Удалось убедить в этом сотрудников: они ведь тут сначала думали, что «много — это хорошо». А я им доказал, что лучше меньше, да лучше. Например, им кажется, что 400 коров лучше, чем 200. Но 200 хороших коров могут давать молока столько же, сколько и 400 обычных. А 400 коров съедят вдвое больше корма. Так что экономия налицо! И так, потихоньку, мы работаем на перспективу. За два года перепахали все поля.

Сегодня у Руслана в хозяйстве: 200 молочных коров и 200 голов молодняка; 500 га многолетних кормовых культур; 924 га озимой ржи и пшеницы; 1000 га ярового ячменя; 1000 га пшеницы; 600 га подсолнечника; 100 га кукурузы; 100 га однолетней кормосмеси на корм коровам. В хозяйстве работают 60 человек. На всю продукцию есть спрос, проблем со сбытом нет. А еще удается удерживать отпускную цену на молоко, в том числе и из частных хозяйств — 30 рублей за литр.

Мобильная сеть и планы на цифровое земледелие

Мы проезжаем по селу на видавшем виды уазике Руслана (здесь по-другому никак: галоши, «боевой» автомобиль, специальная одежда) и замечаем, что мобильная сеть есть не у всех. Спрашиваем: «Как вы связываетесь летом со своими бригадами на полях, ведь сети-то нет?»

— А потому что МегаФоном надо пользоваться, — улыбается бизнесмен. — Тут их сеть отлично работает. Они для нас очень много сделали: например, в прошлом году я попросил оператора наладить мне локальную производственную сеть. И они смогли это сделать. У меня в офисе стоит усилитель, на полях работают четыре бригады. У каждой видеокамера, я в реальном времени постоянно могу увидеть, чем они заняты, что происходит. Им даже сим-карт в телефон не надо ставить — локальная сеть до них «достает». Это здорово помогает держать связь, которая так нужна здесь.

В планах у Руслана — цифровое земледелие. Не секрет, что сегодня это направление развивается семимильными шагами. Наш герой надеется, что пройдет не так много времени — и в поля вылетят дроны, которые будут собирать и передавать по мобильной сети информацию о том, где нужен дополнительный полив, где появились вредители, куда и каких удобрений следовало бы добавить. А автоматическая техника будет сама корректировать ситуацию.

Здесь, в деревне, по-другому никак: галоши, «боевой» автомобиль, специальная одежда

— Но всему свое время. Все нужно делать постепенно. Под цифровые проекты нужно серьезно модернизировать технику, все правильно разработать и поставить. Начало уже положено — надеюсь, дроны мы запустим уже скоро. Мобильная сеть работает отлично, данные будут передаваться оперативно. Так что, думаю, все у нас впереди, — говорит Руслан.

Алимовы показывают нам исторические здания: вот здесь работал банк их прадеда и прапрадеда Садыка-бабая. Вот мечеть, в которой Наиль Назымович читает намаз, приезжая в родные края. Вот старинный дом, которому уже полтораста лет: здесь жил Садык-бабай. А вот бескрайние зеленые просторы, о которых Руслан с большой любовью говорит:

— Я каждый день здесь езжу. Каждый день знаю, какой высоты ростки на этом поле, и с такой радостью наблюдаю за тем, как они растут. Это для меня какое-то особенное удовольствие. Конечно, еще есть много проблем. Но я буду здесь работать — спокойно, аккуратно, правильно. И надеюсь, что эта земля воздаст нам сторицей.



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«Мои мечты проводить больше времени с детьми были утопией»

Село Большие Ключи Зеленодольского района встречает нас ярким солнцем. За селом, в полях, дорога упирается в шлагбаум. Мы не успеваем никуда позвонить: шлагбаум поднимается, и мы въезжаем на территорию агропарка «Светлое озеро». Дорогу окружают изумрудные луга, вдали виднеется лес — картина максимально пасторальная, какую только можно себе представить. Вот слева вырастают аккуратные хозяйственные постройки: видно, что они хозяйственные. На тропинке стоит меланхоличная белая коза, рядом с ней прыгают два козленка совершенно ангельской внешности, слышно, как гогочут гуси… Ощущение полного погружения: ты снова вернулся в деревенское детство, сейчас из-за поворота выйдет бабушка и позовет обедать.

Из-за поворота выходит улыбающаяся молодая женщина. Это Татьяна Кирова, руководитель КФХ «Светлая ферма». Она уже несколько лет разводит птицу, коз и овец. Ее история, как и история Руслана, тоже связана с резкой сменой жизненного курса.

— Я с детства хотела стать ветеринаром. Но мама делала круглые глаза: «Неужели ты хочешь всю жизнь жить в деревне и лечить коров и овец?» Так я получила экономическое образование. Работала бухгалтером в Ижевске. А потом муж-программист уехал работать в Казань, и я поехала за ним. Вела в итоге бухгалтерию в компании, где работала тысяча человек, добилась серьезного успеха. Но все равно меня очень тянуло к земле, к животным…

Когда семья Кировых переехала в частный дом, Татьяна завела кур, чтобы дети ели свежие яйца и экологически чистую курятину. А куры, как она улыбается, — дело опасное: где десять, там и двадцать. Где двадцать, там и пятьдесят. Хозяйство понемногу росло.

Росла и семья: Татьяна родила вторую дочку и решила оставить бухгалтерскую работу, заниматься своей землей и птицей, проводить больше времени с детьми.

— И тут мне предложили взять в аренду землю здесь, в агропарке «Светлое озеро». Я подумала и согласилась. Здесь, например, удобно разводить цесарок — они очень громко кричат, и в селе, где рядом живут люди, это неудобно. А здесь, в чистом поле, они никому не мешают. Потом подумала: надо еще овечек закупить. Следом появилась первая коза. Ну и прямо скажем, мои мечты проводить больше времени с детьми оказались утопией, — улыбается Татьяна.

«Мальчики, как у вас дела?»

О своих животных Татьяна рассказывает с огромной любовью. Сейчас в ее хозяйстве есть куры (бройлеры и несушки), гуси, утки, цесарки, фазаны, около 240 голов овец, пара десятков коз. А еще несколько котов, собака с кутенком и две лошади. Все это требует ежедневной заботы. Мы начинаем осмотр большого хозяйства. Вот загон для гусей: птицу сейчас нельзя пасти на траве — чтобы не заболела птичьим гриппом.

Вот загон для гусей: птицу сейчас нельзя пасти на траве — чтобы не заболела птичьим гриппом

Переходим к фазанам — оказывается, их на мясо охотно покупают те, кто любит легкий аромат дичи. Экзотическая птица для наших широт — цесарка. Татьяна рассказывает: в России их практически никто не разводит, есть только несколько хозяйств. А она заинтересовалась: яйцо и мясо цесарки гипоаллергенные, подходят для восстанавливающихся больных и для маленьких детей, оно вкусное и диетичное. А яйцо еще и не подвержено сальмонеллезу — в общем, золотое, а не простое (и разбить его, кстати, так же сложно, как в русской народной сказке). Теперь Татьяна даже продает инкубационное яйцо цесарки — вот буквально недавно отправила партию в Сибирь.

Хозяйка фермы объясняет: у нее все натуральное, и спрос на такую продукцию есть

Идем дальше. Вдалеке на лугу пасется стадо овец. Бараны содержатся в отдельном загоне, мы решаем на них посмотреть. Подходим к загону, Татьяна здоровается с ними:

— Мальчики, как у вас дела?

«Мальчики» опасливо выглядывают из крытой кошары в открытую часть загона. Потом выходят. Хозяйка с гордостью показывает нам главного барана Султана и баранов-производителей новых пород, закупленных совсем недавно. Рассказывает, по каким признакам выбирает тех самцов, которые призваны будут улучшать породу стада.

«Невозможно не любить животных, если хочешь их выращивать»

Мы в «детском саду»: тут содержатся овцы с детенышами. Татьяна рассказывает: многих ягнят она своими руками выпаивает из бутылочки.

Невозможно не любить животных, если хочешь их разводить

Улыбается, берет на руки ягненка, чистит ему нос от засохшего молока, гладит:

— Мне кажется, невозможно не любить животных, если хочешь их выращивать. Они не вырастут без любви и без заботы. Обязательно им надо эту любовь давать.

К нам подходит коза Глаша и начинает ластиться: трется об ноги и деловито чешет бока о наши колени.

— Глаша, как тебе не стыдно! Дай людям спокойно пройти.

Татьяна позиционирует свое хозяйство как экоферму. Она не использует здесь антибиотиков и гормонов роста. Хозяйка фермы объясняет: у нее все натуральное, и спрос на такую продукцию есть. Ведь все сильнее становится тренд на экологичную пищу. Буквально недавно отправились несколько машин с продукцией от «Светлой фермы» в Москву — так что наша героиня осваивает новые горизонты.

— И мне здесь так хорошо! Я это все люблю. Да, это нелегко. Это требует постоянного включения, постоянного присутствия. Я сама своими руками и помет убираю, и кошару чищу, и ягнят из бутылочки выпаиваю. И тут мое место.

К нам подходит коза Глаша и начинает ластиться: трется об ноги и деловито чешет бока о наши колени.

Фермер — это человек, который не выпускает из рук телефон

Фермерский бизнес, даже при условии максимальной естественности и экологичности выращивания животных, развивается. Цифровое сельское хозяйство сегодня в Татарстане в основном направлено на развитие агрокультуры. Но и в животноводстве тоже применяются технологии, которые немыслимы без качественной мобильной связи.

— У нас в птичнике теплые полы, в вольерах отопление. И температура в помещениях должна удерживаться в определенном диапазоне: птицы — существа капризные, им и излишняя жара тоже ни к чему. Поэтому муж устроил мне систему дистанционного контроля температуры воздуха и интенсивности вентиляции. Если становится слишком тепло или холодно, Telegram-бот мне об этом просигнализирует. И я всегда могу увидеть кривую температуры в том или ином помещении. Правда, управлять температурой я пока не могу — нужно прийти сюда и в ручном режиме изменить параметры. Но думаю, у нас скоро будет дистанционная система управления климатом. Если бы тут не было быстрой мобильной связи, это было бы невозможно — нам ведь нужно все отслеживать в реальном времени.

Татьяна пользуется мобильной связью от МегаФона. Прямо посреди фермы проводим Speedtest®. Результаты впечатляют (тем более что недавно оператор запустил опцию pre-5G, благодаря которой скорость мобильного интернета может быть выше до 50%). Кстати, и загадка шлагбаума разгадывается просто: Telegram-бот сигнализирует о том, что к воротам подъехала машина. А камера показывает, кто именно приехал.

Прямо посреди фермы проводим Speedtest®

— Мне ведь вообще никак нельзя оставаться без мобильной связи. Мне то и дело звонят — то по бухгалтерии, то по заказам на продукцию, то поставщики — я же закупаю корма. Звонить мне начинают с утра — и занимаются этим до позднего вечера. Так что не нужно думать, что фермер — это сплошные резиновые сапоги и лопата. Фермер — это человек, который не выпускает из рук телефон. И качественная мобильная связь — непременное условие нашей работы, — говорит хозяйка.

Планов у нее много:

— Будем развивать овечье стадо. В скором будущем надеюсь на сотрудничество с частной сыроварней здесь, по соседству — думаю, поголовье коз скоро увеличится и можно будет продавать молоко и молокопродукты. Работа здесь, на земле, с животными мне очень нравится, я ни капли не жалею, что в корне поменяла жизнь. И пусть я пропадаю здесь целыми днями. Пусть это требует сил и нервов. Но это — по-настоящему мое.

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Pre-5G уравнивает глубинку с городом

Недавно МегаФон добавил в часть тарифов опцию pre-5G. С ней скорость мобильного интернета вырастает до 50%. Чтобы предупредить каверзные вопросы сельчан о том, не поставили ли в зоне их обитания какие-нибудь особенно сильные передатчики, оператор объясняет: нет, первую скрипку в увеличении скорости играет обновление модели управления трафиком. В МегаФоне разработали систему ситуативного управления загрузкой сети. Трафик просто перераспределяется в сети между абонентами с ювелирной точностью. Пользователи, которые уже оценили эту опцию, свидетельствуют: на смартфонах с подключенной опцией pre-5G скорость мобильного интернета даже в часы пик ничуть не хуже, чем скоростной проводной интернет в городе. Технология работает на сети МегаФона и доступна по умолчанию на тарифах «Максимум. Без переплат», VIP и «Премиум», а также ее можно подключить отдельно.

Опция доступна на аппаратах с LTЕ. На карте 4G регулярно появляются новые села и деревни. Благодаря этому, только за прошлый год МегаФон увеличил площадь покрытия Татарстана сетью LTE в 1,5 раза.

Татьяна собирается усовершенствовать систему дистанционного управления климатом и вентиляцией в своем птичнике

Но как это связано с темой нашего текста? Очень просто: напрямую. Как видим, возвращение к истокам и занятие сельским хозяйством вовсе не предполагают полный отказ от благ цивилизации. Более того, современному фермеру или обладателю больших сельхозплощадей быстрый и устойчивый мобильный интернет важен, пожалуй, еще больше, чем городскому жителю. Ведь в городе чаще всего есть проводной интернет, повсюду можно подключиться к Wi-Fi, так что значимость мобильной сети в мегаполисе в некотором роде размывается. В глубинке все по-другому. Здесь мобильный интернет может быть единственным вариантом доступа в Сеть, а в активном ведении сельского хозяйства скорость мобильного интернета жизненно важна. Посмотрите на Руслана: в нынешнем полевом сезоне ему вновь понадобится оперативная связь с его бригадами по видеосвязи, а в небо над полями поднимутся дроны, которые будут передавать агрономам важную информацию. Или Татьяна: она собирается усовершенствовать систему дистанционного управления климатом и вентиляцией в своем птичнике.

Руслану в нынешнем полевом сезоне вновь понадобится оперативная связь с его бригадами по видеосвязи