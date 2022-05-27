День в истории: рождение ТАССР, Московское восстание и соглашение России с НАТО

Чем примечательна дата 27 мая

Сегодня, 27 мая, День образования ТАССР, общероссийский День библиотек, а сварщиков поздравляют с профессиональным праздником. В разные годы и столетия в эту дату был основан Санкт-Петербург, началось Цусимское сражение, произошло восстание против польских интервентов в Москве, Александр Солженицын вернулся в Россию, Афганистан стал независимым государством, а Россия и НАТО подписали Основополагающий акт о взаимных отношениях. Родились американская танцовщица, жена поэта Сергея Есенина Айседора Дункан, английский физик и нобелевский лауреат Джон Кокрофт, российский актер театра и кино Вячеслав Шалевич, поэт и рок-музыкант Александр Башлачев. Скончались великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской, итальянский скрипач-виртуоз, композитор Никколо Паганини, немецкий бактериолог Роберт Кох, советский поэт Арсений Тарковский. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

День рождения ТАССР, Петр I в Казани, татарские геодезисты

27 мая 1722 года в Казань прибыл Петр I. Через три дня, будучи в селе Каймары, он отметил свое пятидесятилетие. Каймары известны с 1565 года как пустошь Каймары Малые. Кирпичная церковь прп. Кирилла Белозерского сооружена в 1723 году на средства Мефодия (Нефеда) Никитича Кудрявцева как усадебный храм. Считается, что храм был построен в память о посещении села Петром I и в честь 50-летия императора и что в нем хранился крест, пожертвованный государем. Самой чтимой прихожанами округи в церкви была икона Краковской Божией Матери. Ее почитали за чудотворную силу, помогающую от многих болезней. В дальнейшем село стало поместьем русского поэта Евгения Абрамовича Баратынского.



В. Краснова. Петр I в Казани. Фото: protatarstan.ru

27 мая 1920 года был принят Декрет об образовании Автономной Татарской Социалистической Советской Республики. «Не только никаких подготовительных шагов к организации Татарской республики мы не предпринимали. Но мы даже не пытались по-настоящему этот вопрос обсудить, настолько нам казалось бесспорным, что образование Татарской республики — ненужная, вредная и несбыточная идея», — вспоминал бывший председатель Казанского губисполкома И.И. Ходоровский. Декрет подписали председатель Совнаркома В.И. Ленин, председатель Всероссийского Центрального Исполнительного комитета М.И. Калинин и секретарь ВЦИК А.С. Енукидзе.

27 мая 1934 года было учреждено Татарское отделение Всесоюзного геодезического общества. Всесоюзное астрономо-геодезическое общество (ВАГО) — советская общественная организация, объединяющая любителей астрономии и геодезии. Первое собрание состоялось в главной зоологической аудитории Казанского госуниверситета. Доклад об обитаемости Вселенной сделал профессор Мартынов. Правление нового общества разместилось в астрономической обсерватории. С 2001 года эта организация называется Межрегиональная общественная организация «Астрономо-геодезическое объединение» (АГО).



Фото: Максим Платонов

27 мая 1942 года Муса Джалиль написал письмо в Казань о работе в редакции фронтовой газеты «Отвага». В ходе Любанской наступательной операции у деревни Мясной Бор Джалиль был тяжело ранен в грудь и попал в плен. Вступил в созданный немцами легион «Идель-Урал», чтобы через подпольную группу легионеров устраивать побеги военнопленных. Когда группу подпольщиков раскрыли, поэта с соратниками отправили в тюрьму смерти Моабит, где он написал свои знаменитые «Моабитские тетради» и где в 1944 году его казнили. На родине Джалиля сначала обвиняли в измене и пособничестве врагу, но в дальнейшем доброе имя поэта восстановили и присвоили ему звание Героя Советского Союза.

27 мая 2004 года в Москве отпраздновали 100-летие Соборной мечети. По этому случаю состоялась международная конференция «Мусульмане за мир и согласие». Днем ранее в торжествах, которые прошли в Колонном зале Дома Союзов, принял участие первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Он отметил большую подвижническую, просветительскую роль муфтия Равиля Гайнутдина, который пользуется уважением духовных лидеров всех конфессий. От имени правительства с приветственным словом к собравшимся по случаю знаменательной даты обратился министр культуры и массовых коммуникаций России Александр Соколов.



Фото: wikipedia.org

Казнь Лжедмитрия I, Цусимское сражение

27 мая 1606 года в Москве началось восстание против польских интервентов. Лжедмитрий и прибывшие вместе с ним польские интервенты, которые вели себя в Москве как в завоеванном городе, позволяли себе всякого рода насилия, бесчинствуя и грабя жителей. В результате толпа бросилась в Кремль и к тем дворам, где стояли польские паны со свитой. Лжедмитрий был убит, началось избиение интервентов. Новым русским царем был провозглашен представитель одного из знатнейших княжеских родов Василий Шуйский, ставший последним Рюриковичем на русском престоле.

27 мая 1905 года началось Цусимское сражение, которое стало решающей битвой в Русско-японской войне. Российскую эскадру возглавлял адмирал Рожественский, который был на броненосце «Суворов», а флот Японской империи — адмирал Того. В результате сражения около пяти русских судов взяли в плен: среди них было четыре броненосца и один миноносец. Лишь двум миноносцам и крейсеру «Алмаз» удалось уцелеть и дойти до Владивостока.



Фото: istorium.net

27 мая 1994 года после 20 лет вынужденной эмиграции Александр Солженицын с семьей вернулся в Россию. Прилетев из США в Магадан, нобелевский лауреат в области литературы и главный российский антикоммунист отправился в двухмесячную поездку по стране. Солженицын добирался с Дальнего Востока до Москвы по железной дороге, останавливаясь в разных городах. После двух месяцев дороги и общения с жителями российских регионов он даже выступил в Госдуме, но не произвел впечатления на чиновников. Они посчитали идеи писателя архаичными, заявив, что он опоздал с возвращением лет на восемь и отстал от российской действительности.



Независимость Афганистана, соглашение России с НАТО

27 мая 1921 года Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет, которым советское правительство первым в мире официально признало суверенитет Афганистана, аннулировав все прежние царские договоры и соглашения. Афганский монарх Аманулла-Хан провозгласил независимость своей страны от гнета британской империи еще 28 февраля 1919 года, а в апреле того же года предложил Ленину установить дружественные отношения между государствами. Но в мае 1919 года началась третья англо-афганская война, в ходе которой афганцы потерпели поражение и подписали кабальное соглашение о перемирии с Великобританией. Тем не менее советский лидер послал афганскому монарху письмо с подтверждением признания независимости этой страны, а 27 мая были установлены дипломатические отношения между Советской Россией и независимым Афганистаном.

Фото: yeltsin.ru

27 мая 1997 года в Париже был подписан Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора. Документом стороны обязывались «совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в евроатлантическом регионе на принципах демократии и безопасности, основывающейся на сотрудничестве». Актом также оговаривалось, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников и стараются преодолеть остатки прежней конфронтации и соперничества и укрепить взаимное доверие и сотрудничество.

