Как вернуть к жизни компьютер, если не разбираешься в технике

Утро не задалось — ноутбук наотрез отказался работать. И это в самый разгар недели, а у меня вся работа онлайн. Как быть, куда бежать? Написала в рабочий чат, описала ситуацию. Коллеги сразу же порекомендовали «Алтын» на Салимжанова. До этого часто посещала этот торговый центр, но сразу о нем не вспомнила в стрессовой ситуации. Там не только профессиональные комплектующие, аксессуары для гаджетов, сервисные центры — более 70 точек в одном месте. Первичную диагностику и мелкий ремонт могут сделать прямо в день обращения. Расположение удобное — в центре Казани. Не надо ехать на другой край города и тратить целый день. Так что выбор был очевиден, не стала терять времени, взяла компьютер и пошла в торговый центр «Алтын».

Как только зашла в торговый центр, почувствовала, что перенеслась в другую реальность. Сразу вспомнился момент из книги о Гарри Поттере, когда главный герой открыл для себя волшебный мир магов прямо в центре Лондона, очутившись в Косом Переулке. Ощутила себя точно как юный волшебник, только в «Алтыне» глаза разбегаются не от различных магических товаров и приспособлений для колдовства, а от обилия отделов с цифровой техникой, электроникой, аксессуарами и сервисных центров по ремонту и настройке компьютеров и смартфонов. Все, что нужно в сфере техники, электроники и цифровых технологий, собрано здесь под одной крышей.



Не стала долго выбирать, зашла в первый же отдел с надписью: «Обслуживание и ремонт ПК». Отдала ноутбук специалистам. Мы договорились, что они в течение часа проведут первичную диагностику, выяснят причину поломки и скажут, какой потребуется ремонт.

Комментарий эксперта



Дмитрий Старостин, руководитель сервисного центра «МОРЯК»:



— В большинстве случаев ноутбук не включается из-за неисправности блока питания, повреждения проводов или неработающей кнопки включения. Но также причины могут быть в работе операционной системы, проблемы с экраном или накопителем. Чтобы понять, как долго будет длиться ремонт и в какую стоимость он обойдется клиенту, мы сразу проводим первичный осмотр и выявляем причину поломки.

Почему лучше обращаться к профессионалам

Решила пройтись по торговому центру, посмотреть, что еще здесь есть, выпить кофе и побаловать себя десертом в кафе. Вспомнился случай, который произошел с моим другом в 2020 году. Самый разгар локдауна, выйти из дома было сложно, магазины закрыты. Из-за скачка электроэнергии компьютер перестал работать. Друг нашел какого-то мастера по объявлению. На заявку приехал парень, с умным видом осмотрел технику, произнес кучу мудреных терминов, что-то там покрутил, поковырял. Спустя 3 часа назвал стоимость работы, равную половине месячной зарплаты моего друга. Что делать, пришлось оплачивать. Работа сделана, да и выбора в тот период особо не было. Как позже выяснилось, мастер завысил цену чуть ли не в 3 (!!!) раза. Даже в наше время, оказывается, можно нарваться на таких мошенников.

Комментарий эксперта



Дмитрий Старостин, руководитель сервисного центра «МОРЯК»:



— Если мастер не проводит первичный осмотр и заранее гарантирует вам стоимость работы намного ниже, чем в прайс-листе, велика вероятность, что это обман. Нормальный мастер сначала проведет диагностику и только потом предложит несколько вариантов решения и назовет точно, сколько будет стоить то или иное действие.

Дом для системных администраторов

Пока ждала, случайно встретила в одном из отделов знакомого. Мы разговорились. Рассказала про свой злосчастный ноутбук и что жду диагностику. Он в ответ рассказал, что уже много лет покупает здесь профессиональные комплектующие для своей небольшой, но уже уважаемой IT-компании. По его словам, выбор большой, даже если и нет чего-то в наличии, всегда можно заказать. И цены адекватные, несмотря на санкции и то, что сейчас творится с курсом рубля.

Комментарий эксперта



Дмитрий Старостин, руководитель сервисного центра «МОРЯК»:



— Сейчас многие опасаются, что появятся трудности в поставках необходимых для ремонта цифровой техники и электроники компонентов. Заменить их не получится, но можно поменять каналы поставок, закупать у других посредников. Так что мы продолжаем работать в прежнем режиме.

Тысячи аксессуаров на выбор

Не ожидала, но именно здесь нашла много крутых аксессуаров и девайсов в наличии. Давно искала в интернет-магазине новый стилус. Присмотрела один, но ждала, пока появится скидка. В итоге цены подскочили, и я уже мысленно попрощалась со своей мечтой. А в «Алтыне» нашла его по прежней стоимости. Даже ждать доставку не пришлось. Теперь точно буду знать, где искать подарки для друзей и близких.

Комментарий эксперта



Дмитрий Старостин, руководитель сервисного центра «МОРЯК»:



— Аксессуары для гаджета — вовсе не прихоть и не каприз, а, так сказать, объективная необходимость. Они не только украшают и защищают устройство, но и позволяют полностью раскрыть потенциал гаджета. У нас большой выбор, так что можем подобрать что-то интересное и подходящее для вашего девайса. Даже самые придирчивые клиенты находят все, что им нужно. Можем подобрать что-то индивидуальное для конкретной модели или что-то более универсальное, что подойдет к разным устройствам. Не нашли, что искали — привезёем на заказ.

Погуляв по уютной набережной, спустя час вернулась в сервисный центр узнать, что с моим ноутбуком. Мастер пояснил, в чем проблема, что необходимо заменить и какие программы установить.



Комментарий эксперта



Дмитрий Старостин, руководитель сервисного центра «МОРЯК»:



— Подходите к ремонту и выбору цифровой техники и электроники ответственно. Ремонтируйте, устанавливайте ПО и покупайте только качественную продукцию у проверенных компаний.



5 советов от экспертов сервисной службы, которые помогут продлить жизнь вашему компьютеру

Поддерживайте чистоту на рабочем месте. Хотя бы раз в год относите компьютер в сервисный центр, чтобы мастер почистил все внутренние детали. Но будьте внимательны, убедитесь, что детали не заменили на бракованные или более низкого качества. Обратите внимание на расположение вашего ПК. Держите его подальше от обогревательных приборов. Все вентиляционные отверстия должны быть открыты. На корпусе системного блока они расположены сбоку, спереди и сзади, на ноутбуке — сбоку и снизу. Не ставьте ноутбук на мягкие поверхности: ковер, кровать, подушку, гладильную доску и прочее. Это нарушает циркуляцию воздуха, отчего комплектующие перегреваются. Также избегайте попадания влаги. Все это может привести к сокращению службы вашего ПК. Установите прибор бесперебойного питания. Он защитит компьютер при отключении или «скачках напряжения» и убережет ваш кошелек от необходимости платить за дорогостоящий ремонт. Старайтесь хранить важную информацию на внешнем диске или в «облаке». К сожалению, если ПК неожиданно выйдет из строя, важные файлы могут безвозвратно исчезнуть, лучше на этот случай перестраховаться заранее.

Комментарий эксперта



Эдуард Везденецкий, IT-директор Инвестиционной группы компаний ASG, эксперт по автоматизации бизнес-процессов на предприятии:



— Качественная компьютерная техника и комплектующие для ПК — это неотъемлемые части, которые необходимы для нормального функционирования IT-инфраструктуры предприятия. Сегодня же в сложившихся социально-экономических условиях компании сталкиваются с тем, что часть оборудования и запчастей для ПК, которые нужны для работы, трудно найти. В Казани часто выручает Центр электроники «Алтын». Здесь большой выбор продукции как в наличии, так и под заказ. Стоит отметить доступную стоимость оборудования и запчастей, ремонта, что в настоящее время крайне важно для бизнеса.

В Казани много магазинов цифровой техники и электроники, которые разбросаны по городу. Чтобы купить или отремонтировать смартфон, приходится ехать в одно место, решить вопрос с компьютером — в другое. А если нужны комплектующие и аксессуары, и вовсе приходится ехать в третье. Не очень удобно. Хочется прийти и решить все вопросы разом, не тратя времени и денег. «Алтын» — именно то, что вы ищете, неизменный помощник в сфере техники, электроники и цифровых технологий.

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