Как вернуть к жизни компьютер, если не разбираешься в технике
Утро не задалось — ноутбук наотрез отказался работать. И это в самый разгар недели, а у меня вся работа онлайн. Как быть, куда бежать? Написала в рабочий чат, описала ситуацию. Коллеги сразу же порекомендовали «Алтын» на Салимжанова. До этого часто посещала этот торговый центр, но сразу о нем не вспомнила в стрессовой ситуации. Там не только профессиональные комплектующие, аксессуары для гаджетов, сервисные центры — более 70 точек в одном месте. Первичную диагностику и мелкий ремонт могут сделать прямо в день обращения. Расположение удобное — в центре Казани. Не надо ехать на другой край города и тратить целый день. Так что выбор был очевиден, не стала терять времени, взяла компьютер и пошла в торговый центр «Алтын».
Как только зашла в торговый центр, почувствовала, что перенеслась в другую реальность. Сразу вспомнился момент из книги о Гарри Поттере, когда главный герой открыл для себя волшебный мир магов прямо в центре Лондона, очутившись в Косом Переулке. Ощутила себя точно как юный волшебник, только в «Алтыне» глаза разбегаются не от различных магических товаров и приспособлений для колдовства, а от обилия отделов с цифровой техникой, электроникой, аксессуарами и сервисных центров по ремонту и настройке компьютеров и смартфонов. Все, что нужно в сфере техники, электроники и цифровых технологий, собрано здесь под одной крышей.
Не стала долго выбирать, зашла в первый же отдел с надписью: «Обслуживание и ремонт ПК». Отдала ноутбук специалистам. Мы договорились, что они в течение часа проведут первичную диагностику, выяснят причину поломки и скажут, какой потребуется ремонт.
Комментарий эксперта
Дмитрий Старостин, руководитель сервисного центра «МОРЯК»:
— В большинстве случаев ноутбук не включается из-за неисправности блока питания, повреждения проводов или неработающей кнопки включения. Но также причины могут быть в работе операционной системы, проблемы с экраном или накопителем. Чтобы понять, как долго будет длиться ремонт и в какую стоимость он обойдется клиенту, мы сразу проводим первичный осмотр и выявляем причину поломки.
Почему лучше обращаться к профессионалам
Решила пройтись по торговому центру, посмотреть, что еще здесь есть, выпить кофе и побаловать себя десертом в кафе. Вспомнился случай, который произошел с моим другом в 2020 году. Самый разгар локдауна, выйти из дома было сложно, магазины закрыты. Из-за скачка электроэнергии компьютер перестал работать. Друг нашел какого-то мастера по объявлению. На заявку приехал парень, с умным видом осмотрел технику, произнес кучу мудреных терминов, что-то там покрутил, поковырял. Спустя 3 часа назвал стоимость работы, равную половине месячной зарплаты моего друга. Что делать, пришлось оплачивать. Работа сделана, да и выбора в тот период особо не было. Как позже выяснилось, мастер завысил цену чуть ли не в 3 (!!!) раза. Даже в наше время, оказывается, можно нарваться на таких мошенников.
Комментарий эксперта
Дмитрий Старостин, руководитель сервисного центра «МОРЯК»:
— Если мастер не проводит первичный осмотр и заранее гарантирует вам стоимость работы намного ниже, чем в прайс-листе, велика вероятность, что это обман. Нормальный мастер сначала проведет диагностику и только потом предложит несколько вариантов решения и назовет точно, сколько будет стоить то или иное действие.
Дом для системных администраторов
Пока ждала, случайно встретила в одном из отделов знакомого. Мы разговорились. Рассказала про свой злосчастный ноутбук и что жду диагностику. Он в ответ рассказал, что уже много лет покупает здесь профессиональные комплектующие для своей небольшой, но уже уважаемой IT-компании. По его словам, выбор большой, даже если и нет чего-то в наличии, всегда можно заказать. И цены адекватные, несмотря на санкции и то, что сейчас творится с курсом рубля.
Комментарий эксперта
Дмитрий Старостин, руководитель сервисного центра «МОРЯК»:
— Сейчас многие опасаются, что появятся трудности в поставках необходимых для ремонта цифровой техники и электроники компонентов. Заменить их не получится, но можно поменять каналы поставок, закупать у других посредников. Так что мы продолжаем работать в прежнем режиме.
Тысячи аксессуаров на выбор
Не ожидала, но именно здесь нашла много крутых аксессуаров и девайсов в наличии. Давно искала в интернет-магазине новый стилус. Присмотрела один, но ждала, пока появится скидка. В итоге цены подскочили, и я уже мысленно попрощалась со своей мечтой. А в «Алтыне» нашла его по прежней стоимости. Даже ждать доставку не пришлось. Теперь точно буду знать, где искать подарки для друзей и близких.
Комментарий эксперта
Дмитрий Старостин, руководитель сервисного центра «МОРЯК»:
— Аксессуары для гаджета — вовсе не прихоть и не каприз, а, так сказать, объективная необходимость. Они не только украшают и защищают устройство, но и позволяют полностью раскрыть потенциал гаджета. У нас большой выбор, так что можем подобрать что-то интересное и подходящее для вашего девайса. Даже самые придирчивые клиенты находят все, что им нужно. Можем подобрать что-то индивидуальное для конкретной модели или что-то более универсальное, что подойдет к разным устройствам. Не нашли, что искали — привезёем на заказ.
Погуляв по уютной набережной, спустя час вернулась в сервисный центр узнать, что с моим ноутбуком. Мастер пояснил, в чем проблема, что необходимо заменить и какие программы установить.
Комментарий эксперта
Дмитрий Старостин, руководитель сервисного центра «МОРЯК»:
— Подходите к ремонту и выбору цифровой техники и электроники ответственно. Ремонтируйте, устанавливайте ПО и покупайте только качественную продукцию у проверенных компаний.
5 советов от экспертов сервисной службы, которые помогут продлить жизнь вашему компьютеру
- Поддерживайте чистоту на рабочем месте.
- Хотя бы раз в год относите компьютер в сервисный центр, чтобы мастер почистил все внутренние детали. Но будьте внимательны, убедитесь, что детали не заменили на бракованные или более низкого качества.
- Обратите внимание на расположение вашего ПК. Держите его подальше от обогревательных приборов. Все вентиляционные отверстия должны быть открыты. На корпусе системного блока они расположены сбоку, спереди и сзади, на ноутбуке — сбоку и снизу. Не ставьте ноутбук на мягкие поверхности: ковер, кровать, подушку, гладильную доску и прочее. Это нарушает циркуляцию воздуха, отчего комплектующие перегреваются. Также избегайте попадания влаги. Все это может привести к сокращению службы вашего ПК.
- Установите прибор бесперебойного питания. Он защитит компьютер при отключении или «скачках напряжения» и убережет ваш кошелек от необходимости платить за дорогостоящий ремонт.
- Старайтесь хранить важную информацию на внешнем диске или в «облаке». К сожалению, если ПК неожиданно выйдет из строя, важные файлы могут безвозвратно исчезнуть, лучше на этот случай перестраховаться заранее.
Комментарий эксперта
Эдуард Везденецкий, IT-директор Инвестиционной группы компаний ASG, эксперт по автоматизации бизнес-процессов на предприятии:
— Качественная компьютерная техника и комплектующие для ПК — это неотъемлемые части, которые необходимы для нормального функционирования IT-инфраструктуры предприятия. Сегодня же в сложившихся социально-экономических условиях компании сталкиваются с тем, что часть оборудования и запчастей для ПК, которые нужны для работы, трудно найти. В Казани часто выручает Центр электроники «Алтын». Здесь большой выбор продукции как в наличии, так и под заказ. Стоит отметить доступную стоимость оборудования и запчастей, ремонта, что в настоящее время крайне важно для бизнеса.
В Казани много магазинов цифровой техники и электроники, которые разбросаны по городу. Чтобы купить или отремонтировать смартфон, приходится ехать в одно место, решить вопрос с компьютером — в другое. А если нужны комплектующие и аксессуары, и вовсе приходится ехать в третье. Не очень удобно. Хочется прийти и решить все вопросы разом, не тратя времени и денег. «Алтын» — именно то, что вы ищете, неизменный помощник в сфере техники, электроники и цифровых технологий.
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