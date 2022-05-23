День в истории: первый съезд народов Татарстана, Тургенев в Оксфорде и образование ФРГ

Чем примечательна дата 23 мая

Фото: Михаил Козловский

Сегодня, 23 мая, Всемирный день черепахи. В разные годы и столетия в этот день в Венеции был арестован философ Джордано Бруно, в России впервые представили оперу «Снегурочка» Римского-Корсакова, в Вене открылся первый чемпионат мира по греко-римской борьбе, была образована Федеративная Республика Германия, Москва официально вступила в борьбу за Олимпийские игры в 2012 году. Родились австрийский врач Франц Месмер, американский композитор Арти Шоу, советский кинорежиссер Григорий Чухрай. Скончались итальянский реформатор Джироламо Савонарола, норвежский драматург Генрик Ибсен, советский театральный режиссер Георгий Товстоногов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Екатерина II открывает татарский класс, ДК химиков и первый съезд народов Татарстана

23 мая 1769 года императрица Екатерина II издала указ об открытии в казанской гимназии татарского класса. Занятия начались 5 октября того же года. Кроме татарского в гимназии преподавали греческий, арабский, персидский, турецкий, монгольский, китайский, еврейский и армянский языки. Татарскому языку обучали всех желающих, обязательной программы не было.

Фото: kzn.ru

В этот же день 1906 года в Казанский университет разрешили принимать женатых, а студентам — вступать в брак. По уставу в вуз не принимали женатых, а если студент хотел вступить в брак, то он должен был получить специальное разрешение ректора. Позднее эти ограничения для семейных студентов отменили. Сняли и другие ограничения, например, минимальный возраст для поступления — 17 лет.

23 мая 1969 года в Казани открылся Дворец культуры химиков. На сегодня это один из ведущих культурных центров города, занимающийся культурным обслуживанием рабочих и служащих ПАО «Казаньоргсинтез», жителей Московского района и города Казани. В 2005 году, когда праздновали 1000-летие Казани, в ДК химиков провели реконструкцию здания. А в следующем году дворец перешел на самофинансирование и продолжил работу. В ДК не отходили от основного предназначения, в нем сочетаются все направления культурно-просветительской работы и новые формы организации досуга в современных условиях.



Фото: pastvu.com

23 мая 1984 года в казанском Молодежном центре впервые состоялся двухдневный музыкальный фестиваль «Джазовый перекресток». В честь этого события выпустили серию значков. На них была изображена особая эмблема, которую создал художник из редакции газеты «Вечерняя Казань» Рашид Асадуллин. Идею он взял у московской шрифтовой эмблемы фестиваля «Джаз 82».

23 мая 1992 года в Казани в театре им. Г. Камала открылся первый съезд народов Татарстана, который собрал более 500 делегатов со всех городов и районов республики. Представители почти всех крупных национальных диаспор, проживавших в республике, собрались вместе, чтобы обсудить проблемы реализации национальных потребностей людей. С приветствием к участникам съезда обратился первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. С докладом выступил председатель Верховного Совета республики Фарид Мухаметшин. Председателем оргкомитета и ведущим съезда был вице-президент Василий Лихачев.



Фото: wikipedia.org

Тургенев в Оксфорде и борьба Москвы за Олимпиаду

23 мая 1879 года русский писатель Иван Тургенев получил звание доктора гражданского права в Оксфордском университете. До той поры университет не оказывал такой чести ни одному беллетристу. Оксфордское звание ему присвоили за правдиво, по мнению ректората, описанные Тургеневым картины жизни крестьян, которые и сыграли чрезвычайно важную роль в отмене крепостного права в России. Именно поэтому на чествовании его называли «ревнителем свободы своих соотечественников», «другом рода человеческого».

В этот же день 1930 года в Москве прошло первое награждение орденом Ленина по постановлению президиума ЦИК. Согласно постановлению, орденом Ленина №1 наградили газету «Комсомольская правда» за «активное содействие в усилении темпов социалистического строительства и в связи с пятилетием со дня основания».

Фото: wikipedia.org

23 мая 2003 года Москва официально вступила в борьбу за право проведения Олимпийских игр 2012 года. Это решение было принято на Олимпийском собрании — за включение Москвы в число официальных кандидатов все делегаты проголосовали единогласно. Однако в итоге Олимпийские игры провели в Лондоне, Москва отстала в голосовании всего на 4 голоса. И все же позже России выпала честь провести Зимние Олимпийские игры в 2014 году в Сочи.

Арест Джордано Бруно и образование ФРГ



23 мая 1592 года в Венеции инквизицией был арестован итальянский философ Джордано Бруно. В бегах Бруно находился еще с 1576 года, когда из-за склонности к чтению сочинений, считавшихся католической церковью подозрительными, и по причине высказываемых сомнений относительно пресуществления и непорочного зачатия Девы Марии, его обвинили в ереси. В 1591 году Бруно принял приглашение на работу по обучению искусству памяти от венецианского магната Джованни Мочениго и переехал в Венецию. Однако вскоре отношения Бруно и Мочениго испортились, и 23 мая 1592 года по доносу Мочениго венецианскому инквизитору философ был арестован. Джордано Бруно отказался признать ложными главные из своих теорий, в числе которых была система Коперника, которую он расширил, сделав из нее философские выводы и указав на такие отдельные факты, которые сегодня признаны наукой несомненными. За это католическая церковь приговорила Бруно к смертной казни, его сожгли на костре на площади Кампо ди Фьоре Рима 17 февраля 1600 года.

Фото: wikipedia.org

23 мая 1949 года — дата образования Федеративной Республики Германия. В этот день был опубликован и вступил в силу Основной закон ФРГ. Согласно ему новое государство было открыто для присоединения остальных германских земель, а также в нем были закреплены основы правовой и политической системы страны.

Этот документ был задуман как переходный, а его официальное название — Основной закон — подчеркивало его временный характер, так как он вступил в силу только на территории западных оккупационных зон. Нормы Основного закона действовали в качестве обычного права ФРГ до конца 1980-х годов. Объединение Германии произошло лишь 3 октября 1990 года, с этого момента Основной закон ФРГ стал конституцией объединенной Германии и всего немецкого народа.