Наши в ОАЭ: больше приезжих из СНГ, рост цен на недвижимость и новые возможности

В Эмиратах нет конфликтов, пока во всем мире паника, здесь развивают бизнес

События на Украине вызвали разные реакции в мире, в некоторых странах участились случаи русофобии. «Реальное время» пообщалось с бывшими соотечественниками за рубежом, чтобы узнать, как поменялось отношение к ним за последние месяцы. Сегодня о настроениях в Объединенных Арабских Эмиратах рассказывает предприниматель Ислам Шангареев, который живет в Дубае уже 16 лет.

«В последнее время у нас большое количество заявок из стран СНГ»

Бизнесмен Ислам Шангареев основал в Эмиратах агентство недвижимости и консалтинговую компанию. В Дубае он живет с 2006 года и отмечает, что с началом событий на Украине количество его клиентов из СНГ значительно выросло.

— Работать с недвижимостью несложно, как и с любым бизнесом в любой точке мира, если вы компетентны и являетесь специалистом своего дела. Вне зависимости от того, какая конъюнктура. Конечно, везде свои культурные особенности и нюансы. В последнее время у нас большое количество заявок из стран СНГ из-за всем известной ситуации, которая происходит на Украине, — говорит Ислам.

Все это привело к росту цен на недвижимость и аренду жилья в ОАЭ. Шангареев обращает внимание, что в кризисные периоды многие стараются сохранить свои сбережения, переводя их из более рисковых инструментов в надежные.

Бизнесмен отмечает возросший интерес россиян к недвижимости в Эмиратах. Фото предоставлено спикером

— Цены выросли примерно на 5-10%, как и всегда в таких ситуациях — когда спрос выше. Я думаю, что недвижимость на это еще отреагирует, и в ближайшие месяцы цена опять вырастет. Выросла и стоимость аренды, особенно в прибрежных районах, так как наши сограждане из стран СНГ в первую очередь там арендуют жилье. Число заявок, клиентов и покупок стало больше.

«Сюда прилетают люди, которые от всего этого хотят отстраниться»

Бизнесмен отмечает возросший интерес россиян к недвижимости в Эмиратах. По его словам, ОАЭ стремятся сохранить репутацию дружественного государства, так что никакой травли и ограничений для граждан России здесь нет, с буллингом русскоговорящие от местного населения здесь также не сталкиваются.

— Эмираты очень толерантная, дружелюбная и гостеприимная страна. Отношение ОАЭ к гражданам России всегда было открытым. Россиянам сюда можно летать, как вы знаете, без визы и проживать здесь до 90 дней. Открытие счетов, оформление недвижимости проходит без проблем, в Дубае всегда относились толерантно и гостеприимно к гражданам России. После этих событий никаких осложнений не возникло. Лишь иногда из-за того, что идет большой поток на открытие компаний и счетов, есть небольшие затруднения, так как система перегружена. Но это никак не влияет на отношения.

По мнению Ислама Шангареева, Дубай стал тем местом, в котором люди хотят отстраниться от конфликтов. Именно поэтому здесь нет столкновений и неприязни между россиянами и украинцами. Хотя при этом за происходящими событиями местные жители внимательно следят.



По мнению Ислама Шангареева, Дубай стал тем местом, в котором люди хотят отстраниться от конфликтов. Фото: wikiway.com

— Конечно, в Дубае, как и во всем мире, обсуждают любую политику, любые актуальные темы, и события на Украине не являются исключением. Но сюда прилетают люди, которые от всего этого хотят отстраниться. Они примерно одного культурного кода, поэтому нет никаких недопониманий и тем более конфликтов.

«Для Дубая любой кризис — это время возможностей»

Россия попала под санкции Запада, и многие крупные российские бизнесмены обратили внимание на Восток, в том числе на Эмираты. Поэтому для ведения бизнеса здесь появляются новые возможности, уверен Ислам Шангареев.

— В Дубае нет налогов, на НДС только 5%, спокойно можно открыть лицензию, вид деятельности, предприятие, любую компанию: в сфере IT, торговли, импорта-экспорта. Огромное количество больших компаний, не только средних и начинающих бизнесменов приезжают в Дубай, но и крупные холдинги, корпорации. Они приезжают, чтобы вести бизнес. Для них это огромные возможности. И Дубай всегда открыт к инвестициям.

Пока во всем мире переживают из-за высокой инфляции, подорожания энергоресурсов и логистических сбоев, политический нейтралитет ОАЭ позволяет стране извлекать выгоду из сложной обстановки.

«Огромное количество больших компаний, не только средних и начинающих бизнесменов приезжают в Дубай, но и крупные холдинги, корпорации», — говорит Шангареев. Фото pixabay.com

— Нестабильность в мире абсолютно никак не повлияла в негативном отношении, скорее наоборот, так как многие бизнесмены переехали сюда работать, многие перевезли сюда семьи, покупают недвижимость, открывают бизнесы. Для Дубая любой кризис — это время возможностей, и, конечно, он их использует.