«Сколково» и «Иннополис» создадут общую инновационную экосистему

Игорь Шувалов пообещал в это вложить 9 миллиардов рублей

Фото: Максим Платонов

«Иннополис» и «Сколково» объединяются в единую инновационную экосистему для расширения доступа российских инновационных компаний к сервисам. Об этом сегодня объявили по итогам совещания с участием председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова и президента Татарстана Рустама Минниханова в Иннополисе. «Сколково» будет отвечать за вовлечение индустриальных компаний Татарстана в акселерационные и грантовые программы, а «Иннополис» — за локализацию сервисов наукограда. ВЭБ направит 9 миллиардов рублей на строительство четырех инфраструктурных объектов «Иннополиса», включая два технопарка. Подробности — в материале «Реального времени».

«Иннополис» вольется в экосистему «Сколково»

Сегодня днем глава госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов и президент Татарстана Рустам Минниханов провели в Иннополисе совещание по дальнейшему развитию центров инновационного развития страны, предложив объединить усилия Фонда «Сколково» и ОЭЗ «Иннополис». До сих пор они выступали конкурентами в борьбе за привлечение новых стартапов, резидентов и проектов, но после масштабной реформы институтов развития в 2020—2021 годах фонд попал под управление ВЭБ.РФ. Обновленная стратегия предполагает тесное партнерство, предусматривающее объединение в единую инновационную «экосистему». Соглашение об этом подписали по итогам встречи.

«Сколково» будет отвечать за увеличение количества участников через выделенный fast track. То есть резиденты «Иннополиса» смогут удаленно получать статус резидента московского инновационного центра и доступ к его сервисам.

Наряду с этим «Сколково» будет отвечать за размещение участников в «Иннополисе» и способствовать вовлечению индустриальных компаний Татарстана в акселерационные и грантовые программы. К примеру, в прошлом году КАМАЗ, ТАНЕКО и ОЭЗ «Алабуга» получили гранты по 300 млн рублей каждый за внедрение новых разработок в производство, сообщил на совещании председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

В прошлом году КАМАЗ, ТАНЕКО и ОЭЗ «Алабуга» получили гранты по 300 млн рублей каждый за внедрение новых разработок в производство, сообщил на совещании председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов

Акселерация под совместным менторством

В общую сферу ответственности вошли поддержка проектов на ранних стадиях. Совместные акселерационные программы будут поддерживаться как финансово, так и за счет кураторства, сообщил Игорь Дроздов. По его словам, презентацию акселерационных проектов обещают провести на ближайшем заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». В общую сферу ответственности вошло также совместное использование инфраструктуры — коворкингов. По словам Игоря Дроздова, они появятся во многих регионах.

— Цель нашей большой совместной работы — создание бесшовной поддержки инноваций, важным элементом этой экосистемы является эффективное взаимодействие между организациями развития, — заявил Игорь Шувалов. — Синергетический эффект от такого партнерства — рост числа технологических предпринимателей, которые смогут реализовать свой потенциал для страны и повышения качества жизни людей.

Глава ВЭБ.РФ предложил запустить одновременное строительство двух технопарков — и в «Иннополисе», и в «Сколково».

— Надо посмотреть, как друг друга поддержать, — рассуждал он. — Образовывая партнерство, думаю, что надо запустить одновременно строительство двух технопарков — в «Иннополисе» и «Сколково». И будем смотреть на их наполнение уже по-другому.

Глава ВЭБ.РФ предложил запустить одновременное строительство двух технопарков — и в «Иннополисе», и в «Сколково»

«Чтобы еще 5 лет санкции держались, иначе пойдем по легкому пути»

Президент Татарстана Рустам Минниханов высказался в пользу того, чтобы «Иннополис» стал площадкой, где будут решать задачи федерального масштаба в части разработки IT-решений для авиационной и автомобильной отраслей.

— Понятно, что мы жили иллюзиями и увидели свои слабые места. Но и в этом есть плюсы. Я всегда говорю: важно, чтобы эти санкции раньше 5 лет не сняли, иначе мы опять найдем легкие пути. Мы видим, что в части программных продуктов для авиационной и автомобильной отраслей нам многое нужно будет изменить, — сказал президент республики.

Рустам Минниханов: «Чтобы еще 5 лет санкции держались, иначе пойдем по легкому пути»

ВЭБ вложит 9 млрд рублей в «Иннополис»

По ходу совещания выяснилось, что строить два технопарка будут все-таки в «Иннополисе». Управляющий директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Тимур Темиргалиев сообщил «Реальному времени», что госкорпорация предоставит около 9 миллиардов рублей для строительства новой инфраструктуры «Иннополиса». Речь идет о строительстве четырех объектов, включающих коливинг (рабочее общежитие), хай-тек-парк. Это то, что будет построено в первую очередь — до 2024 года. Затем возьмутся за жилье.



— Потребность в жилье, потребность в качественной инфраструктуре городской, она крайне высока. Разделили [проект] на две фазы. Первая фаза предполагает покрытие уже сформированной потребности в жилье и в офисах. Предлагается построить два технопарка. Один — «Калинин», который обеспечит мобильность команд, стартапов и академического состава между «Сколково», Сколтехом и «Иннополисом». Также предполагается строительство промышленного парка, — сказал Темиргалиев.

Управляющий директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Тимур Темиргалиев сообщил, что госкорпорация предоставит около 9 миллиардов рублей для строительства новой инфраструктуры «Иннополиса»

По его словам, вторая фаза проекта предполагает развитие «Иннополиса» после 2025 года. Здесь он упомянул о четырех ключевых блоках. В частности, жилой квартал «Ю-1», который, как отметил Темиргалиев, будет финансироваться ДОМ.РФ.

— Мы готовы профинансировать строительство двух технопарков, хай-тек-парка. Общая поддержка со стороны ВЭБ составит около 9 млрд рублей, — сказал Темиргалиев.

Застройщиком жилья может выступить компания экс-министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова. По его словам, они уже сделали первые рискованные инвестиции.

— Мы сделали первый шаг: у нас есть мастер-план, у нас есть готовые спроектированные объекты, и мы даже пошли на строительство. Мы рискнули и стали вкладывать собственные средства. Около 1,5 миллиарда рублей вложено в те объекты, которые мы видели как материализующиеся сущности. При поддержке ВЭБ дело пойдет гораздо быстрее, — надеется Никифоров.

Застройщиком жилья может выступить компания экс-министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова

По окончании совещания было подписано три соглашения о сотрудничестве. Их подписали ректоры Университета Иннополис и Сколтеха Александр Тормасов и Александр Кулешов. Они договорились готовить студентов по совместным программам, приглашать на стажировки. Оценивая эти шаги, глава ВЭБ.РФ отметил, что молодые люди получат большие возможности.

— К сожалению, из Сколтеха ушли зарубежные партнеры раньше окончания проекта, — отметил он. По его словам, российский вуз способен продолжить проект и без них.

1 / 38 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов