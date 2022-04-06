Сквозь годы и победы: Startup Tour возвращается в Татарстан

После годичного перерыва, вызванного пандемией COVID-19, мероприятие Фонда «Сколково» вновь пройдет в очном формате.

7 апреля всероссийский конкурс стартапов, организованный Фондом «Сколково», уже в пятый раз вернется в Республику. На площадке ИТ-парка в Казани жюри назовет самые перспективные инновационные проекты этого года. Самое время вспомнить победителей road-show прошлых лет и услышать их напутствия сегодняшним конкурсантам.

Средоточие идей и возможностей

Организаторы обещают менторские сессии для участников, дискуссии, нетворкинг, образовательный трек для бизнесменов Mini MBA, панельную дискуссию с участием губернаторов и других представителей региональной власти, и ряд сессий на тему цифровой трансформации.

В конкурсе стартапов участвуют предприниматели-инноваторы с разработками в направлениях «Информационные технологии», «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» и «Индустриальные и энергетические технологии». Из 97 заявок на участие три команды будут выбраны победителями в своих треках и получат возможность представить продукт на ежегодной конференции Startup Village. А победитель гран-при получит денежного приза в размере 300 тысяч рублей.

Локомотив инноваций

В 2013 году всероссийский конкурс стартапов начался с города Набережные Челны. Победы тогда удостоились сразу пять татарстанских проектов. Программно-аппаратный комплекс «PARTIZAN — info» позволил бизнесу развивать новые формы поиска клиентов и продавать товары и услуги, избегая дополнительных затрат на продвижение и рекламу мобильных приложений. Прибор для контроля показателей дыхания 24 часа в сутки «Сенсомед» выявляет дыхательную недостаточность на ранней стадии. Облачная платформа для обучения программированию «Acodemy» предоставила возможности дистанционного обучения по подписке и профессионального тестирования пользователей. «Универ ТехноБитум» — проект по разработке уникальных присадок и модификаторов, которые можно использовать для получения топлива стандарта Евро-5. Замыкал пятерку инновационный проект «Мобильный комплекс воздушного наблюдения за объектами».

В 2014 году кульминацией этапа конкурса в четырех городах Приволжского федерального округа стала масштабная конференция в казанском ГАУ «ИТ-парк», куда прибыли сотни технологических предпринимателей, руководство республики, топ-менеджмент Фонда «Сколково» и ведущие эксперты тура. Именно там Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что считает Инновационный Центр «Сколково» «локомотивом инноваций» и предположил, что уже в скором времени «Сколково» займет достойное место в ряду ведущих мировых инновационных площадок.

Победителями казанского этапа StartUp Tour стали три проекта. Врачи Михаил Угрюмов и Разина Нигматуллина разработали тесты, которые определяют начало болезни Паркинсона за пять–семь лет до появления первых симптомов. Сергей Хантимеров показал технологию улучшения эксплуатационных характеристик полимерных материалов «Легирующие добавки на основе модифицированных углеродных наноструктур». А первый приз завоевал RoadAR — видеорегистратор с навигацией в режиме дополненной реальности и системой предупреждения о дорожных знаках.

«Сегодня RoadAR предлагает широкий спектр решений для детекции событий, подсчета и анализа объектов в режиме реального времени. Наши системы видеоаналитики позволяют сократить количество операторов, необходимых для обслуживания, свести к минимуму человеческий фактор, сделать обеспечение безопасности экономичным и максимально удобным», — хвалится своим детищем создатель проекта Евгений Никольский.

RoadAR Analytics теперь — не просто видеорегистратор, а полнофункциональная система для технического мониторинга и детектирования событий, опасных и потенциально опасных ситуаций на автодорогах.

Тогда же еще три татарстанских проекта («ИНРОК», «Бифидумбактерин» и ReflowReader) получили приглашения в группу «100 инноваторов» Молодежной программы Форума «Открытые инновации».

Место силы и притяжения

2015 год получился знаковым как для технологического марафона Startup Tour, так и для столицы Татарстана, ставшей местом силы инновационных предприятий со всей республики. Во время визита руководителей Фонда и Сколтеха в технологический город-спутник Казани Иннополис 16 декабря были заключены три соглашения о сотрудничестве — между «Сколково» и Татарстаном, между Сколковским институтом науки и технологий и университетом Иннополис, а также подписано трехстороннее соглашение между «Сколково», Минсвязи Республики Татарстан и городом Иннополис. Глава региона Рустам Минниханов тогда подчеркнул, что сотрудничество Татарстана и «Сколково» носит отнюдь не протокольный характер, поскольку республика давно и продуктивно взаимодействует с Фондом. Новое соглашение, направленное на развитие инновационной среды и экосистемы Татарстана, в качестве технологических направлений сотрудничества объединило беспилотное управление транспортными средствами и экологически чистый транспорт, повышение эффективности процессов добычи и переработки нефти, а также позволило улучшить работу системы ЖКХ благодаря внедрению технологий «Умного города».

На Стартап-тур, прошедший в Казани весной 2015 года, заявки на участие подали более 400 человек из Татарстана и соседних регионов. Из 48 команд, прошедших отбор в ходе питч-сессий, жюри отметило по четыре победителя в треках «Информационные технологии» и «Промышленные технологии и материалы», и по три лауреата направлений «Биологические и медицинские технологии», «Энергоэффективные технологии» и «Инновации для детей».

Специальных призов удостоились проект Сергея Никитина «Разработка установок и аппаратных комплексов для очистки и обезвреживания подсланцевых вод на речных и морских судах, причалах речных и морских портов», а также разработанная Павлом Кочкаревым система Domo Sapiens — современное техническое средство реабилитации для инвалидов, направленное на создание комфортных условий для проживания людей с ограниченными возможностями.

— Я сам инвалид первой группы и передвигаюсь на коляске, за долгие годы реабилитации побывал в разных городах, познакомился с огромным количеством людей с различными видами заболевания. Между собой мы делились опытом и проблемами. За это время удалось изучить проблему изнутри и понять, как ее решить и какой продукт действительно нужен рынку. Так родился социальный проект, позволяющий людям с ограниченными возможностями быть более самостоятельными и вести привычный образ жизни без посторонней помощи, — поделился впечатлениями от победы уроженец Набережных Челнов Павел Кочкарев.

Технология от пятиклассницы

После годичного отсутствия Стартап-тур вернулся в наш регион в марте 2017 года. Местом проведения стала нефтяная и студенческая столица Татарстана Альметьевск. Фонд «Сколково» тогда продемонстрировал разработки ряда стартапов-участников своим партнерам «КАМАЗу» и «Татнефти».

В самом популярном треке «Информационные технологии» третье место занял интеллектуальный портал планирования и управления сельскохозяйственным производством, второе — приложение «Ассистент продавца», а первое — проект SkyTram. В треке «Биологические и медицинские технологии» призовые места достались 3D-тренажеру височной кости, проекту модификации классического фонендоскопа и разработке системы ранней диагностики рака. Наконец, в индустриальном треке замыкает тройку призеров проект «Термостабильный реагент для увеличения добычи нефти», вторую ступень пьедестала занял программно-аппаратный комплекс «Телематика АГРО», а лавры победителя получил «Склерометрический комплекс».

Еще один билет в Москву достался самой молодой участнице конкурса в Альметьевске, пятикласснице Эвелине Мазитовой, принявшей участие в конкурсе презентаций в треке «Информационные технологии». Разработка Эвелины — проект Rusmig — представляет собой приложение для изучения русского языка, рассчитанное на школьников и взрослых. Ее стартап прошел первичную экспертизу и оказался включен в список участников «Предакселератора GenerationS-2016».

Татарстанский «Гамбит»

Из 30 проектов, прошедших в полуфинал Startup Tour в Набережных Челнах в апреле 2019 года, в треке «Информационные технологии» все призовые места заняли резиденты бизнес-инкубатора «ИТ-парка»: проект «Bioscan» от компании «Гамбит», «Прибор приемно-контрольный пожарный пусковой с функцией определения сектора возгорания средствами видеоанализа» от предприятия «Мильтиад» и система экономии времени для оптимального управления производством и персоналом iLeanPRO.

В направлении биотехнологий в медицине и сельском хозяйстве первое место заняла компания «mRobotics» с проектом «Робот — ассистирующий хирургический комплекс», второе место — проект «Ангиолайф», а третье — автоматизированная система амбулаторной реабилитации пациентов-детей с нарушениями двигательной функции «Реабилитон». Наконец, в треке индустриальных и энергетических технологий симпатии жюри получили проекты «Пятикоординатный 3D принтер», «Everin. Цифровое управление производственной деятельностью строительной организации» и «Цифровая система управления жизненным циклом изделий (PLM)».

Финалисты, занявшие первые места в каждом треке, получили от Ассоциации IPChain сертификаты на членство в клубе n'RIS, дающие право на депонирование объекта интеллектуальной собственности. А главный приз — 300 тысяч рублей — по итогам гранд-финала завоевал автор проекта «Bioscan» Рустем Галимов с разработкой уникальной биометрической системы, которая может определять личность с вероятностью 100%, считывая отпечатки ладони бесконтактным способом. У разработки тут же нашлись клиенты — объекты критической инфраструктуры (аэропорты, военные объекты, электростанции и т.д.). Однако сертификация оборудования должна была занять не менее двух лет и бизнесмен предпочел продать проект и немедленно запустить новый стартап — маркетплейс «Любимый город», который сегодня помогает городскому малому бизнесу осваивать онлайн-рынок.

— По статистике лишь один из десяти инновационных проектов имеет шансы выйти на рынок. Но если он «выстрелит», то успех будет ошеломляющим. Поэтому всегда надо двигаться вперед, учась на своем опыте методом проб и ошибок. Сейчас есть множество инструментов, позволяющих проверить свои гипотезы и бизнес-модель даже не создавая продукта и не тратя денег. Именно этим вещам учат институты развития — такие как «Сколково», — поделился опытом выступления на Стартап-туре Рустем Галимов.

Пельмешки при спешке

В марте 2020 года в татарстанском Иннополисе в финал конкурса вышли 34 команды из Татарстана, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Чувашии, Удмуртии, Волгоградской, Кировской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областей.

В индустриально-энергетическом направлении 1 место заняла технология многоосевой FDM печати Stereotech — 5D additive manufacturing, 2 место проект «Производство многофункционального дезинтегратора с парадоксальными приводами для восстановления и повышения качества цемента в производстве», а 3 место — разработка высокопреломляющих стекол для устройств дополненной реальности. В «Биотехнологиях в медицине и сельском хозяйстве» симпатии жюри были отданы «Комплексной системе выработки оптимальных алгоритмов выращивания тепличных культур на основе машинного обучения», разработке системы машинной идентификации гемопаразитов у животных и проекту инновационного генного препарата для лечения нейродегенеративных заболеваний. Призовые места в треке «Информационные технологии» получили прибор поиска координат возгорания ППКВ, проект Jewwwel и первый в мире вендинговый аппарат по приготовлению и продаже горячих пельменей Pel-Meni, который в итоге завоевал гран-при конкурса.

— Выступая на конкурсе, мы получили эффективную обратную связь от экспертов «Сколково» и поняли, что наш проект классный, стоящий, и мы не зря на него тратим время и другие ресурсы. Меньше чем через месяц мы выпустим готовый прототип — и сразу после этого начнем запускать серийное производство. Предзаказов у нас масса, причем многие заказчики узнали о нас именно благодаря нашему участию в Стартап-туре. Так что всем стартаперам я настоятельно рекомендую использовать этот шанс рассказать о себе, проверить свои гипотезы и «обкатать» с экспертной помощью свои технологические наработки, — напутствовал участников Startup Tour 2022 Семен Фролов — основатель компании Pel-Meni и победитель стартап-тура, проходившего в Иннополисе в 2020 году.