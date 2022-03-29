Как татарстанский пасечник выиграл в конкурсе на лучший мед в Башкирии

Фото: предоставлено Фирдинатом Вафиным

Молодой потомственный пчеловод из Татарстана Фирдинат Вафин выиграл в открытом конкурсе «Татлы Бал» в Башкирии — победа досталась ему в номинации «Липовый мед». Оказалось, что «татарский мед может быть не хуже башкирского», смеется пасечник. Как татарстанскому пчеловоду удалось обойти уфимских коллег, Вафин рассказал в интервью «Реальному времени». Эксперт также дал советы, как выбирать мед и правильно его употреблять. Спойлер: сам собеседник съедает порядка 30 кг (!) меда ежегодно.

На открытый региональный конкурс «Татлы бал» в Башкирии участники прислали 118 образцов меда из разных уголков России — Подмосковья, Красноярска, Дагестана, Краснодарского края, Тульской области, Татарстана и многих других регионов.

На первом этапе проводился сбор конкурсных образцов. Затем в ГАУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии ученые, эксперты по сенсорному анализу меда оценивали каждый образец по органолептическим характеристикам. Медовые сомелье оценивали цвет, затем запах, структуру, вкус меда. На заключительном этапе конкурса финалисты прошли лабораторную экспертизу.

Глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров уже оценил труд пчеловода из Тетюшского муниципального района Татарстана. Фирдинат Вафин награжден почетной грамотой министерства за многолетний плодотворный труд и личный вклад в развитие пчеловодства республики.

«В Татарстане можно получить не менее качественный мед, чем в Башкирии»

— Фирдинат, как татарину удалось завоевать в Уфе первое место в конкурсе башкирского меда?

— Когда я отправлял образец своего меда на конкурс в Башкортостан, я, честно говоря, никак не надеялся на победу. Все-таки конкурс проходил в Башкирии, которая славится своим медом. Башкирский мед продается в магазинах Франции, Испании. Башкирский мед — известный бренд, намного более раскрученный, чем наш татарстанский мед. Так что я не рассчитывал на победу. И был удивлен, насколько все честно было оценено — организаторы молодцы. Так что конкурс показал, что и в Татарстане можно получить не менее качественный мед, чем в Башкирии.

— По каким критериям оценивался мед на конкурсе?

— Более 10 экспертов собрались со всей России — Дагестана, Краснодара и других регионов России. На первом этапе оценивались вкусовые качества, запах, структура. На втором этапе проводились лабораторные исследования. В Татарстане таких лабораторий нет — самые мощности находятся в Уфе и Перми.

Так как в нашей номинации представлен липовый мед, проводился пыльцевой анализ — проверяют количество пыльцевых зерен в составе меда и наличие антибиотиков. Антибиотики могут выявить, если пчеловод злоупотребляет химическими методами лечения болезней пчел. У меда есть свойство, что он все в себя тянет. Если оставить открытую банку меда, он впитает посторонний запах в себя — в итоге испортится и вкус, и запах.

— Что предусмотрено в качестве приза для победителей конкурса?

— Мне вручили почетную грамоту Минсельхоза РТ. Но для пчеловода главная награда — отзывы благодарных покупателей. Мне очень приятно, когда мои покупатели звонят и благодарят за хороший продукт. Это как артист вышел, спел, ему хлопает весь зал — это дает мощный прилив энергии. Ты лишний раз убеждаешься, что работаешь в правильном направлении.

«Башкиры вовремя подсуетились и зарегистрировали бренд «Башкирский мед»

— Почему именно башкирский мед считается лучшим?

— Если посмотреть на Башкирию в целом, то по географии до Уфы идут примерно те же леса, как и в Татарстане. Но дальше там есть такие места, как Уральские горы с заповедными зонами, где растут столетние липы и нет никаких производств. Второй момент — башкиры молодцы, что вовремя подсуетились и зарегистрировали бренд «башкирский мед».

— Вам не обидно, что бренда «Татарстанский мед» не существует?

— Это не совсем так. В прошлом году в Татарстане официально зарегистрировали товарный знак «Татарстан балы» (в переводе с татарского языка обозначает «татарстанский мед»). Но пока существует только название и продукции под этим брендом не наблюдается. Но хотя бы какие-то шаги в этом направлении уже начали предприниматься.

А по поводу обиды — нет, мне не обидно. Башкиры — наши братья, у нас похожи и языки, и культуры. Просто наши в свое время в этом направлении недоработали, а башкиры подсуетились.

«Потомственный пчеловод в четвертом поколении»

— Когда и почему вы решили стать пчеловодом?

— Как я себя помню, я всегда занимался пчелами. Я пчеловод в четвертом поколении. Мои прадед, дед, отец были пчеловодами. Мне было 11 лет, когда умер отец. До этого времени лет с 5-6 помогал отцу — чистил соты, пускал дым в улей. А когда отца не стало, в 11 лет я уже начал вместе с бабушкой полноценно заниматься пчеловодством.

— Все ваши предки занимались пчеловодством в Тетюшском районе?

— Да, и недавно произошло очень символическое событие. У меня сейчас две пасеки — одна находится в деревне, а другая — в лесу. В деревне мы держали пчел всегда. А в лесу после того, как дедушки и папы не стало, пасека 20 лет пустовала.

Два года назад я принял решение восстановить пасеку в лесу, что я и реализовал. Купил новые ульи, отремонтировал старый дом, с нуля построил омшаник (подвал для зимовки пчел), создал всю инфраструктуру для пасеки. И сделал это на том же месте, где начинал заниматься пчеловодством мой прадед. Сейчас в моем хозяйстве — около 200 ульев.

— А отличается мед, полученный в лесу и в деревне?

— Конечно, разница есть.

— Мед, который вы отправили на конкурс, с лесной пасеки?

— Да, из леса. Вот сейчас снег растает, а в деревне на полях еще ничего нет. В лесу же уже начинает набирать цвет орешник, появляются разноцветные цветочки. В лесу все цветения и развития начинаются быстрее. К тому же, в лесу везде деревья. А в деревне пчелам надо до них лететь, а это затраты энергии.

— В последние годы в Татарстане наблюдалась массовая гибель пчел, которую связывали с обработкой сельхозполей пестицидами. Удалось ли вам избежать этого?

— В нашем хозяйстве в Тетюшском районе работает агрофирма «Нур». Это мощное, передовое и образцовое хозяйство. Сейчас невозможно получить хороший урожай без применения пестицидов. Но наши сельхозпроизводители неизменно работают по всем нормам и правилам. Если их соблюдать — работать ночью в безветренную погоду, с соблюдением дозировки, то нас это никак не затрагивает. У нас пчелы ни разу не гибли из-за распыления.

«Мед в любом случае сильно дороже сахара»

— Сейчас в России ажиотаж с сахаром. Вы не планируете наращивать объемы производства меда?

— До этих событий сахар стоил 40-50 рублей, сейчас — под 100 рублей за килограмм. А стоимость килограмма меда в среднем составляет порядка 400 рублей. Для понимания — в литровой банке 1,4 кг меда. Так что мед в любом случае сильно дороже сахара. Возможно, часть населения все же может начать покупать мед вместо сахара.

— В последние недели цены растут на все. Меда это коснулось?

— У меня еще есть прошлогодний мед. Если судить по справедливости, его себестоимость уже сформирована. Так что на него я не планирую повышать цену. А на новый урожай — посмотрим. Наверняка, цену придется поднять. В том же пчелоинвентаре есть импортные составляющие.

— Насколько ваше дело зависит от импорта?

— Учитывая большие объемы, мне требуется автоматизация — медогонка, мотор импортный. Но зависимости от импорта нет — все можно без проблем заменить российскими аналогами.

«У человека во рту лаборатории нет»

— Как покупателю отличить качественный натуральный мед от химического, с добавлением сахара?

— Технологии настолько ушли вперед, что сейчас можно создать любой мед с использованием различных концентратов. При этом непосредственно меда в составе там будет не более 20 процентов. И в то же время будет присутствовать нужный запах, цвет, и он будет тянуться. В итоге люди будут его покупать, да еще и друзьям предлагать. Но это не мед. У человека во рту лаборатории нет.

В Китае сейчас делают такой мед, что на глаз его качество точно не определить. Иногда невозможно определить даже с помощью обычных лабораторных исследований, что это не мед. Только с помощью специальной экспертизы.

Но есть глобальные вещи, по которым можно определить качество меда. Когда он осядет, не должно быть расслоений — такого, чтобы внизу мед был густой, а сверху жидкий. Верхняя часть меда должна быть ровной — если присутствуют выпуклости, значит, там шел процесс брожения и он поднялся наверх.

Всегда при выборе меда работает проверенный способ — надо брать мед у знающих пчеловодов. Если ты знаешь, что он честный, добросовестный, любит свое дело — нужно за него держаться и не бегать туда-сюда.

— Мед должен засахариваться в процессе хранения?

– Это неправда. Но все зависит от фруктозы. Если в составе больше фруктозы — мед стоит дольше, и не садится. И это нормально. Главное — чтобы не было расслоения. Больше уверенности, когда он сел, верхняя часть ровная, никаких брожений нет. Это лишний раз доказывает, что это качественный мед.

«Я сам в год съедаю не менее 30 кг меда»

— Существуют многочисленные разновидности меда: липовый, гречишный, каштановый и другие. Какой самый полезный?

— Если привести аналогию с мукой, которая бывает высшего, первого, второго сорта, то мед тоже бывает разных сортов. Липовый мед считается высшим сортом по всем показателям — он очень нежный, его можно есть ложками. У него больше полезных свойств. Первый сорт — это уже различные цветочные меда: лесной, луговой, травяной, гречишный и так далее. И третий — промышленный мед из подсолнуха.

— Как правильно употреблять мед?

— Некоторые люди едят мед перед выходом на улицу — в таком случае у них может заболеть горло. Я рекомендую таким людям употреблять мед вечерами и начинать по чуть-чуть.

А по поводу объемов употребления... Чтобы расщеплять сахар, организм вырабатывает инсулин. А чтобы расщеплять мед, инсулин не нужен. Мед — это один из немногих продуктов, который на 100 процентов организмом усваивается.

Я сам в год съедаю не менее 30 кг меда. И детям, и жене даю мед. Я вообще не кушаю варенье, сахар и конфеты.

— Считается, что мед теряет свои полезные свойства при нагревании.

— Да, мед нужно пить не с горячей, а с теплой водой. Тогда пользы будет больше. Если мед положить в горячий чай, полезные свойства уменьшаются, но и вредным он не становится.

«Мед должен быть в рационе каждого»

— Существует много продуктов пчеловодства — перга, прополис, маточное молочко и так далее. Что из этого вы рекомендуете употреблять? Или достаточно есть только мед?

— У меня есть перга, и прополис я тоже держу для своих покупателей — это самый мощный природный антибиотик. Маточное молочко — чисто маркетинговый ход. Его полезные свойства сохраняются 15 минут. Польза будет только если на пасеке отковырять и сразу в рот.

— Чем мед особо полезен?

— Пчелы существуют на Земле уже миллионы лет. Если зайти в магазин, то там сложно найти хоть что-то натуральное. Та же морковь, картошка чем только ни поливается. Или взять булку — месяц она будет стоять и ничего с ней не произойдет. Молоко неделями не портится. Сейчас можно на пальцах одной руки посчитать, что осталось натурального. И среди этого малого — как раз мед. Это уникальный продукт, который должен быть в рационе каждого.

Я вообще считаю, что мед сильно недооценен. Это природный, натуральный продукт. Какие-нибудь конфеты по 500-600 рублей за кг люди не думая покупают. А мед, собранный по миллиграммам… У нас пока нет культуры потребления меда. Даже на центральных каналах телевидения иногда говорят о том, что мед — просто сладкий продукт. Необходимо популяризировать потребление меда, чаще рассказывать о его пользе.