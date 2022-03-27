День в истории: казанский поэт Вероника Тушнова, вагон с бесконечными рельсами, первая пожарная машина

Чем примечательна дата 27 марта?

Сегодня, 27 марта, Всемирный день театра, в России поздравляют с профессиональным праздником сотрудников войск нацгвардии. В разные годы и столетия в этот день воздвигли Ипатьевский монастырь, Моцарт подарил валторнисту Лейтгебу авторскую рукопись партитуры концерта, в Нью-Йорке опробовали первую паровую пожарную машину, Федор Шаляпин прибыл в Казань с концертом, в Лондоне открыли музей Шерлока Холмса. Родились: немецкий физик Вильям Рентген, русский писатель-сатирик Аркадий Аверченко, советский политический деятель Сергей Киров, американская актриса Глория Свенсон, поэтесса Вероника Тушнова, российский композитор Мстислав Ростропович. Умерли: московский князь Василий II, королева Франции Маргарита Валуа, польский писатель Станислав Лем, первый космонавт Земли, советский летчик Юрий Гагарин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Концерт Шаляпина в Казани и поэт Вероника Тушнова

27 марта 1897 года Федор Шаляпин впервые прибыл в Казань на гастроли уже в качестве признанного оперного певца. Великий бас дал два концерта на сцене городского театра, спел романсы и арии из опер. Вместе с другими артистами Московской частной оперы театра Солодовникова выступил еще и 28, и 30 марта. Зрительный зал был переполнен. Газета «Волжский вестник» писала, что певец «доставил публике такое эстетическое наслаждение, какого она давно уже не испытывала». Певец встретился со своими почитателями и друзьями, в том числе с семьей бывшего сослуживца по уездной земской управе А.И. Гольцмана. 29 марта присутствовал на музыкальном вечере, устроенном городским обществом любителей изящных искусств в пользу учителей Казанской губернии.

Константин Коровин. Портрет Федора Шаляпина. Источник wikipedia.org

27 марта 1911 года в Казани родилась известная советская поэтесса Вероника Тушнова. Она писала стихи в жанре любовной лирики, была членом Союза писателей СССР. Выросла в семье ученого, профессора Казанского ветеринарного института, мать была выпускницей Высших женских Бестужевских курсов. Жила в Казани, в доме на Большой Казанской улице (ныне — Большая Красная). По наставлениям отца училась в медицинском институте, а позже поступила в Литературный институт им. А.М. Горького. Но началась Великая Отечественная война, и у поэтессы не получилось доучиться. В 1944 году в «Новом мире» вышло ее стихотворение «Хирург», а в «Комсомольской правде» напечатали цикл «Стихи о дочери». Все это нашло положительный отклик у читателей, а популярность поэтессы начала расти. Вероника Тушнова — автор стихов к таким популярным песням: «Не отрекаются, любя», «А знаешь, все еще будет!», «Сто часов счастья» и другим.

27 марта 1996 года в Казани открылась международная конференция по проблемам национальной школы, организованная под эгидой ЮНЕСКО правительством Татарстана. Организаторы форума объясняли свой выбор Казани так: «Мы вместе за сохранение и обогащение природного и культурного наследия». ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Алексей Боголюбов. Ипатьевский монастырь близ Костромы. 1861. Источник: wikipedia.org

Ипатьевский монастырь и вагон с бесконечными рельсами



27 марта 1330 года недалеко от места, где река Кострома впадает в Волгу, был воздвигнут Ипатьевский монастырь. Здесь был благословлен на царство Михаил Федорович — первый царь из династии Романовых. Монастырь Святой Троицы — один из древнейших архитектурных ансамблей Поволжья. Он был основан выходцем из Золотой Орды по имени Чет, который впервые упоминается в летописи в 1432 году. Есть легенда, которая рассказывает: «когда Чет плыл по Волге, он тяжело заболел и сделал стоянку на месте, где сейчас стоит монастырь. Во сне выходцу явилась Богоматерь и обещала исцелить его, если он построит обитель в честь святителя Ипатия». В 1958 году на базе монастыря был создан Костромской государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

27 марта 1793 года Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи (в результате второго раздела Речи Посполитой). В 1698—1699 годах в результате войны против Турции Польша восстановила свое господство над частью Правобережной Украины, а в 1793 году после второго раздела Польши Правобережная Украина вошла в состав Российской империи. До этого момента на протяжении более двухсот лет территории входили в состав Речи Посполитой.

Источник: dogswar.ru

27 марта 1878 года русский крестьянин Федор Блинов подал заявку на получение патента на изобретенный им «вагон с нескончаемыми рейками». Это был первый в мире гусеничный трактор. Изобретение было не менее значительным, чем колесо. Благодаря этой «гусенице» появились тракторы, танки. Федор Блинов родился в 1827 году в селе Никольском Вольского уезда Саратовской губернии. Интерес к технике у него появился с детства, сначала при работе с отцом в кузнице, а после он увлекся книгами по «механическому делу». В 1877 году он изобрел «вагон» на гусеничном ходу — это были «бесконечные рельсы», которые представляли собой замкнутые железные ленты, состоящие из отдельных звеньев.

Первая пожарная машина и музей Шерлока Холмса

27 марта 1841 года в Нью-Йорке была опробована первая паровая пожарная машина, сконструированная Полом Ходжем. Она весила около 8 тонн, в длину составляла 14 футов, поэтому требовались две лошади, чтобы сдвинуть ее с места. Спустя время она была признана слишком тяжелой и неудобной, так как сама «выпускала» искры из выхлопного отверстия. Тем не менее с изобретением паровых двигателей и насосов удалось увеличить эффективность работ пожаротушения. Но основным огнетушащим средством была вода, она не могла тушить горящие масла и нефть. Поэтому первым официально принятым огнетушителем является машина, которая была запатентована в 1863 году инженером Аланом Креем в штате Вирджиния.

Источник: wikipedia.org

27 марта 1893 года часовая фирма Longines зарегистрировала свой логотип. Поначалу она была обычной часовой мастерской. В 1832 году ее открыл Огюст Агасси в городке Сент-Имье. А позже его дело продолжил Эрнест Франсийон, его племянник. В 1866 году он основал место в Ле-Лонжин, где и были изготовлены первые часы с надписью: «E. Francillon, Longines, Suisse». Спустя время на Всемирной выставке в 1885 году он завоевал первый Большой приз. И именно 27 марта фирма зарегистрировала свой логотип, который представлял песочные часы с крылышками под надписью Longines. Это была первая часовая компания, которая официально оформила право на свою торговую марку.

27 марта 1990 года в Лондоне открылся музей Шерлока Холмса. Это была первая в мире мемориальная квартира литературного персонажа. У входа в музей гостей встречает полицейский, он перепоручает их девушкам в строгих платьях времен королевы Виктории. А также посетителей приглашают в ресторан «Миссис Хадсон», который специализируется на блюдах викторианской эпохи. Квартира Шерлока Холмса отличается мизерными размерами и точным соответствием обстановки, описанной в книгах Конан Дойла. Сами герои, Холмс и Ватсон, располагали двумя комнатами, в них разместили сифон и несгораемый шкаф. Гости музея могут не только осмотреть квартиру, но и посидеть в кресле перед камином, купить сувениры. В 1999 году в Лондоне на Бейкер-стрит был открыт памятник знаменитому сыщику.

