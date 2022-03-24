Исторические интервенции: как ЦБ вернулся к функциям Госбанка СССР

Остается вопрос: как поведет себя рынок при допуске к продажам иностранных инвесторов

Понедельник на этой неделе ознаменовал собой начало процесса разморозки российского фондового рынка. Последний день торгов пришелся на 25 февраля, когда после катастрофического падения накануне, рынок несколько отыграл потери, но все равно закрылся на минимальных исторических уровнях. ЦБ РФ принял абсолютно верное в таком случае решение ввести так называемые «биржевые каникулы», не проводя торги на фондовом рынке, считает колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин. Все это время работал только валютный рынок, где удалось достигнуть определенных результатов и удержать рубль от сваливания в пропасть. Подробности — в авторской колонке эксперта.

Естественно, многие из задействованных Банком России инструментов не являются рыночными по своей сути, но другого выхода у финансовых властей не имелось — необходимо было срочно остановить вывод валюты из страны. ЦБ заранее объявил, что начнет разморозку фондового рынка через скупку облигаций федерального займа (ОФЗ). Целью является стабилизация рынка. Давайте разберем более детально план действий регулятора и результаты первого дня торгов на этой неделе.

План ЦБ



Данный план является классическим примером (из книг по экономике и финансам) так называемого «количественного смягчения» — для предотвращения избыточной волатильности при открытии рынка и обеспечения сбалансированной ликвидности в данном сегменте. Простыми словами — ЦБ выйдет на рынок с большим мешком денег и начнет покупать облигации, чтобы в ситуации, когда все хотят продать, удержать рынок от обвала, параллельно дав понять остальным участникам рынка, что присутствует спрос и спешно продавать не стоит, а лучше докупить еще облигаций себе в портфель, благо доходность их кратно вырастет.

Фото: cbr.ru

После стабилизации, регулятор планировал продать весь портфель облигаций, чтобы нейтрализовать влияние данных операций на денежно-кредитную политику. Надо отметить, что нынешний ЦБ — это супер-институт, который объединяет в себе великое множество функций и задач. И порой удивительно, как они вообще справляются. В понедельник вышла новость, что Банк России будет агентом по оплате всех платежей за импорт. По сути это возврат к функциям Госбанка СССР. Удивительное время!

Исторически таких интервенций со стороны ЦБ не было еще ни разу — например, в 2018 году, когда возникли первые разговоры о санкциях в отношении российского госдолга, такой вариант обсуждался, но применять его не пришлось, рынок справился сам. В 2020 году, когда на фоне пандемии иностранные инвесторы уходили с развивающихся рынков и распродавали ОФЗ, их покупателями выступили крупные банки — к концу года доля системно значимых банков в аукционах ОФЗ составила 90%. По итогам 2020 года Сбербанк консолидировал 17,7% всех выпущенных рублевых ОФЗ. В начале 2022 года, банки уже выступали в роли нетто-продавцов ОФЗ, то есть они продавали больше чем покупали. И вот здесь очень важна роль ЦБ в обеспечении ликвидности в банковской системе страны — ОФЗ активно используются банками для инвестирования своих средств и для получения ликвидности от ЦБ под залог ОФЗ для своих задач, как кредитование например. Появление ЦБ на рынке способно резко снизить волатильность и предотвратить обнуление этого сегмента как такового.

По прогнозам экспертов, размер участия Центробанк в скупке не должен был превысить 2 трлн рублей — этот объем не должен оказать большого влияния на уровень доходностей по облигациям. По сути, ЦБ дает рынку самому определить некий равновесный уровень. Участие будет растянуто по времени, особенно горячо на рынке ОФЗ будет, когда к торгам допустят иностранных держателей (пока они в блоке). Для информации, по итогам 2021 года объем торгов на рынке облигаций Московской биржи составил 18,6 трлн. рублей, а на рынке акций 30 трлн рублей.

По итогам 2021 года объем торгов на рынке облигаций Московской биржи составил 18,6 трлн. рублей, а на рынке акций 30 трлн рублей. Фото wikipedia.org

Одним из существенных факторов, который должен оказать влияние не цены облигаций, является повышение ключевой ставки до 20%. По сути, это повышение еще не нашло отражение в ценах, так как рынок был закрыт. Рост ключевой ставки, как правило, приводит к снижению котировок «старых» облигаций, так как владельцы спешат их продать и переложиться в новые, более доходные выпуски облигаций. По прогнозам аналитиков, открытие торгов должно было привести доходность краткосрочных облигаций к 20%, а долгосрочных к 16-17%. По большому счету ключевая ставка станет ориентиром для всего рынка ОФЗ.

Что происходило на рынке ОФЗ 21 марта?

Как и предполагалось ранее, утренняя сессия, предназначенная для институциональных инвесторов была волатильна и индекс государственных облигаций RGBI снизился на 9,44% до 98,1 пункта, по сравнению с последней сессией 25 февраля. Это, по сути, был восьмилетний минимум с 2014 года. Самая высокая доходность (20,31%) была зафиксирована по ОФЗ 26209 (с погашением в июле 2022 года), а минимальная (17,38%) по ОФЗ 26238 (погашение в 2041 году). Аукцион открытия прошел с преобладанием заявок на покупку, высокий спрос фиксировался на средне- и долгосрочные ОФЗ (погашение в диапазоне 2025-2035 годы).

Торги для частных инвесторов проходили после обеда — с 13 до 17 часов. Индекс государственных облигаций начал свое восстановление (падение замедлилось на уровне 6,86%). В частности самые большие доходности фиксировались на уровне 16-17% по краткосрочным ОФЗ. Топ-5 ОФЗ по доходности составили выпуски в погашением в диапазоне 2022-2024 годов, с доходностью в диапазоне от 15,8% до 18,01%.

Совокупный объем торгов ОФЗ составил 13,8 млрд. рублей, в том числе в рамках утреннего аукциона открытия 2,6 млрд. рублей. Фото fingazeta.ru

По итогам дня индекс RGBI вырос до значения 102,45 пункта ( — 5,53% к значению последней сессии 25 февраля). Совокупный объем торгов ОФЗ составил 13,8 млрд. рублей, в том числе в рамках утреннего аукциона открытия 2,6 млрд. рублей. Сделки заключили 91 профессиональных участников торгов и 82 тыс. частных инвесторов. Надо отметить, что среднедневное количество частных инвесторов, заключавших сделки с ОФЗ в январе-феврале 2022 года составляло 17 тыс. человек — налицо ажиотаж! Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 35%, в аукционе открытия 16%.

По итогам торгового дня 21 марта доходности выпусков ОФЗ составили:

со сроками погашения через 3 года — 15,3%

со сроками погашения через 5 лет — 14,6%

со сроками погашения через 10 лет — 13,6%

В заключение, хотелось бы отметить, что план ЦБ сработал изначально, судя по всему. Уровень доходности государственных облигаций стабилизировался на уровнях ниже ключевой ставки. Остается открытым вопрос — как будет вести себя рынок при допуске к продажам нерезидентов (иностранных инвесторов). Ведь объем торгов 21 марта был ничтожен по сравнению с общим объемом рынка. Все самое интересное еще впереди. Помимо этого, нас еще ждет открытие рынка акций российских эмитентов через неделю. Будем держать вас в курсе событий.

Артур Сафиулин