День в истории: самолет ТУ-204, Центральная студия телевидения и фильмы братьев Люмьер

Чем примечательна дата 22 марта?

Сегодня, 22 марта, Всемирный день водных ресурсов, День Балтийского моря, а также таксисты всего мира принимают поздравления с профессиональным праздником. В разные годы и столетия в этот день Галилео Галилей отрекся от своих научных изысканий, Карл II основал Королевскую обсерваторию в Гринвиче, в США впервые в мире состоялась игра в большой теннис, в Париже прошла первая в истории демонстрация кинофильма, в советских газетах вышла статья Горького «С кем вы, мастера культуры?..», в фашистской Германии открылся первый концлагерь, в СССР создали Центральную студию телевидения. Родились: фламандский художник Антонис Ван Дейк, советский режиссер Григорий Козинцев, российский актер Георгий Жженов. Умерли: немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете, русская актриса Ольга Книппер-Чехова, Герой Советского Союза Петр Тимофеевич Лихачев, японский архитектор Кендзо Танге, российский ученый, писатель Вильям Похлебкин, советская певица Валентина Толкунова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Сертификат летной годности и новое имя музея



22 марта 1832 года будущий известный казанский ученый, языковед Мартимьян Иванов успешно сдал экзамен в Казанском университете, после чего стал учителем татарского языка. Он внес свой большой вклад в развитие системы образования на татарском языке. В 1842 году Мартимьян издал в типографии Казанского университета хрестоматию по татарской литературе, включив в нее переводы из русских произведений.

22 марта 2000 года Владимир Путин, на тот момент исполняющий обязанности президента Российской Федерации, вручил КАПО им. Горбунова сертификат летной годности для пассажирского самолета Ту-204. Самолет был разработан в конце 1980-х — начале 1990-х годов в ОКБ Туполева для замены на авиалиниях пассажирского самолета Ту-154. В конструкцию было внесено много новых технологий, каких не было у его предшественников. Например, электронно-цифровая система управления двигателями с полной ответственностью (FADEC), электродистанционная система управления, сверхкритические профили крыла и многое другое.



Фото: Роман Хасаев

22 марта 2001 года Государственный объединенный музей Республики Татарстан сменил свое название, став Национальным музеем республики. На данный момент это ведущий музейный центр Татарстана, а также один из крупнейших культурно-исторических музеев в Поволжье.

Памфлет Горького, обращенный к мастерам культуры, и Центральная студия телевидения

Ровно 90 лет назад, 22 марта 1932 года две советские газеты «Правда» и «Известия» опубликовали знаменитую статью-памфлет Максима Горького «С кем вы, мастера культуры? Ответ американским корреспондентам». В этом памфлете Горький размышляет о том, что писатели так или иначе представляют интересы разных слоев общества. Однако каждый решает для себя, представляет он интересы власти или народа. Также фраза «С кем вы, мастера культуры?» совсем скоро стала крылатой и часто употребляется и сегодня, когда необходимо узнать политические или нравственные позиции деятеля культуры.

22 марта 1951 года на базе Московского телецентра на Шаболовке постановлением Совмина СССР была создана Центральная студия телевидения. Это была первая в Советском Союзе программно-творческая телевизионная организация. В 1964 году впервые в стране с помощью спутниковой связи была осуществлена трансляция Олимпийских игр из Токио. Спустя год состоялся обмен телепрограммами между Москвой и Владивостоком, а в 1966 году была совершена передача цветного изображения из Парижа в Москву.

Фото: wikipedia.org

22 марта 1959 года умерла русская актриса, жена великого писателя А.П. Чехова — Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Она родилась в 1868 году в семье инженера-технолога Леонарда Августовича и его жены Анны Ивановны. С будущим мужем Ольга встретилась в 1898 году на репетициях спектаклей «Чайка» и «Царь Федор Иоаннович». Сначала они не афишировали свои отношения, но позже, становясь ближе друг другу, прекратили скрываться. А 25 мая (7 июня) 1901 года Антон Павлович и Ольга Леонардовна обвенчались. После свадьбы она продолжила свою карьеру актрисы и также исполняла роли в пьесах мужа.

Первая игра в большой теннис и фильмы братьев Люмьер

22 марта 1841 года в США запатентовали производство крахмала. В те годы его делали из экстракта кукурузы и перерабатывали в белый порошок. В пищевой промышленности крахмал используется для получения глюкозы и патоки, в текстильной — для обработки тканей, в бумажной — в качестве наполнителя. В настоящее время крахмалопродукты широко востребованы в различных отраслях промышленности — от кондитерского производства до нефтебурения. С появлением новых видов крахмалов области их применения постоянно расширяются и потребность в них стабильно растет.

Источник: wikipedia.org

22 марта 1874 года в Нью-Йорке впервые провели игру в большой теннис. Со временем эта игра получила большое распространение по всему миру, появилось много разновидностей этой игры. Например, пелота, реал-теннис, сквош, мягкий теннис и так далее. В современном мире также проводится множество соревнований по этому виду спорта. Предшественником современного тенниса считается игра в помещениях, до конца XIX века носившая то же название, а в настоящее время известная как реал-теннис, корт-теннис или жё-де-пом. С французского жё-де-пом переводится как «игра ладонью». Изначально так и было, французские, английские и испанские короли отбивали мяч руками. И только позже стали появляться разные приспособления для игры: перчатки, биты, ракетки и сетка.

22 марта 1895 года в Париже на конференции, посвященной развитию французской фотопромышленности, братьями Луи и Огюстом Люмьерами впервые на большом экране был показан короткий кинофильм. Зрители смотрели небольшую киноленту с названием «Выход рабочих с завода Люмьер». Однако этот короткий фильм увидело немного людей, так как встреча предназначалась для узкого круга лиц. Вследствие чего эта дата и не прославилась как день рождения кино. Этот день настал немного позже, в том же году, 28 декабря, братья Люмьер представили уже широкой публике другой фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота».