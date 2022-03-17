Учим Тукая с Апушем: экскурсию проводит робот-гид
Робота зовут Апуш — так уменьшительно-ласкательно звали в детстве татарского народного поэта Габдуллу Тукая, так в своих стихах Тукай называл себя сам. В литературном музее Габдуллы Тукая робот проводит экскурсии на трех языках — русском, татарском и английском. В экспозиции представлены бесценные реликвии — мемориальные вещи Тукая, его единомышленников и родственников, об этих раритетах подробно рассказывает робот-экскурсовод.
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