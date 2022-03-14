Стоматологи Татарстана ищут зарубежных партнеров в Казахстане

В стоматологических клиниках Татарстана из-за дефицита импортных расходных материалов, инструментария и оборудования начали расти цены на услуги. Причина — вовсе не в западных санкциях против России, а в нарушении традиционных логистических цепочек поставок, объясняют в отрасли. Вся продукция, с учетом того, что эта область медицины наиболее импортозависима, шла из Европы и США. По словам стоматологов, часть расходников можно найти у китайских производителей, но цены на них тоже выросли. Тем не менее короли зубодробительного бизнеса республики находят и других новых партнеров за рубежом, например, в Казахстане. Подробности — в материале «Реального времени».

«Какие-то инструменты будем закупать в Китае»

Жительница Нижнекамска Татьяна несколько месяцев планировала визит к стоматологу на дорогую процедуру — установку зубных имплантов. Но сейчас женщина решила повременить, уж очень затратной выходит услуга по новым расценкам.

— Буквально за пару недель цена выросла. Еще говорят, что и материалов не будет, — рассказала она.

По словам владельцев стоматологических клиник республики, дефицит изделий возник по причине логистического сбоя — 95% расходных материалов, инструментов и оборудования закупается за рубежом: в странах Европы, Южной Корее, Китае. «В России уже несколько десятков лет ничего не производят, начиная от иголок, которыми делают анестезию, и так далее. Пломбировочных материалов — раз-два и обчелся, и то, скорее всего, их не будет, потому что они тоже производились из импортного сырья», — рассказал «Реальному времени» один из нижнекамских врачей-стоматологов.

— Если на простое лечение клиенты сейчас еще есть, записываются, то от протезирования, увидев цену после перерасчета, во сколько им обойдется замена зубов, отказываются. Это при том, что цены наши подняли пока лишь на 7%, — рассказала корреспонденту издания казанский стоматолог Роза Садыкова.

Сложившаяся ситуация с дефицитом материалов и инструментов, перебои с поставками и вызвали рост цен на услуги стоматологов, заявили в отрасли. Фото: eva-dent.com

Для того, чтобы российские производства снабдили стоматологические клиники всем необходимым должного качества, не уступающим европейскому, потребуется не один год, считают многие представители отрасли.



— Что-то пока есть в наличии, но насколько хватит — неизвестно. Дело в том, что больших складских запасов никто не делал — все было в наличии, если что-то и заканчивалось, накануне звонили фирме-поставщику, и все тебе привозили. Вполне возможно, какие-то инструменты для лечения каналов можно будет закупать в Китае. У них очень хорошего качества, лучше даже, чем европейское. Гуттаперча для пломбирования оттуда также шла. А вот пломбировочный материал… Какими-то обходными путями, может через Казахстан или другие соседние государства бывшего Союза будем покупать. Политика политикой, а бизнес — бизнесом, — признался совладелец одной из татарстанских стоматологий.

«Выходит, что дефицит создают искусственно»

Сложившаяся ситуация с дефицитом материалов и инструментов, перебои с поставками и вызвали рост цен на услуги стоматологов, заявили в отрасли. Стоимость различных видов процедур, по словам участников рынка, в частных клиниках выросла от 10 до 20%. Кроме того, если не удастся наладить каналы поставок необходимых материалов, частникам придется отказаться от ряда услуг.

«Делать прогнозы и говорить, что будет дальше — сейчас сложно. Мы пока цену не повышали, но скоро будем. Вполне вероятно, сократим и количество услуг, если не найдем новый рынок для закупок, — рассказал учредитель одной из клиник.

По его словам, смысла «задирать ценник тоже никакого» — это не в интересах и самих стоматологов, которые потеряют часть клиентов.

Стоимость различных видов процедур, по словам участников рынка, в частных клиниках выросла от 10 до 20%. Фото: kazan.stom-firms.ru

Впрочем, некоторые участники рынка считают, что дефицит с расходниками для стоматологов создается искусственно. По крайней мере, не исключила такой вероятности в разговоре с «Реальным временем» врач-стоматолог Светлана Сергеева из частной клиники Казани:

— Я думаю, что у отечественных компаний, которые занимались поставками в Россию материалов и оборудования для стоматологий, на складах немало запасов. И выходит, что дефицит создают искусственно, попросту начинается спекуляция. Цены растут в разы. Если, допустим, в январе банку раствора анестетика «Убестезин» (производство Германии) можно было купить за 4,5 тысячи рублей, то сейчас — уже почти за 13 тысяч, и даже при такой цене найти его сложно. Считайте, цена из-за этого еще вырастет.

Не исключают в отрасли и ухода с татарстанского рынка ряда игроков, тем более конкуренция здесь довольно велика. В России сегодня работают порядка 28 тысяч частных стоматологий. Сильнее всего нынешняя ситуация может ударить по маленьким клиникам, рассчитанным на 2-3 кресла и работающим на арендованной площадке.



«Катастрофы в сфере стоматологии России не произойдет»

Несмотря на возникшие проблемы российские стоматологи надеются, что каналы поставок вскоре будут налажены. Правда, с учетом того, что материалы и оборудование возможно придется закупать через посредников, цены на услуги вырастут. Во сколько сможет через месяц обойтись, например, лечение пульпита, сегодня сказать никто не берется.

Сложности и у государственных стоматологий, несмотря на то что они в основном работали на отечественных материалах. Дело в том, что российские компании, в своем производстве тоже используют импортное сырье.



Свое мнение по этому поводу высказал главный стоматолог Московской области Михаил Сойхер. Он отметил, что стоматологическая отрасль не попала под санкции, а начавшиеся проблемы связаны исключительно с логистикой и курсом валют:

— В России очень много полностью импортных стоматологических материалов, инструментов и оборудования. Либо же эти товары, даже если они отечественного производства, содержат в себе какие-то импортные составляющие. В стоматологической отрасли сосредоточено не менее 10% всех ресурсов здравоохранения, при этом она очень материалоемкая. В интересах самой же отрасли как-то смягчить последствия вводимых санкций в отношении России. Иначе это грозит тем, что замедлится развитие отрасли. Многие услуги, которые сейчас доступны, могут потом стать крайне малодоступными. Особенно те, которые основаны на дорогостоящих технологиях, — отметил он.

Как считает президент Стоматологической ассоциации России Андрей Яременко, большинство частных стоматологий ждут стабилизации ситуации, решения вопросов логистики, и пока продолжают оказывать услуги на прежних условиях. Он не исключает роста цен на услуги, но высказал уверенность, что катастрофы в сфере стоматологии России не произойдет, и все проблемы решаемы.

Его заместитель, вице-президент ассоциации Егор Данилов, сообщил что уже сейчас решается вопрос об организации регистрации медицинских изделий отечественного производства в ускоренном порядке:

— Желательно, чтобы были сокращены сроки рассмотрения заявок от российских производителей. Нужен, конечно, еще целый ряд мер. Сейчас президент Стоматологической ассоциации России готовит письмо в правительство по этому вопросу, — заявил он.