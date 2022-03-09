Минцифры РТ: количество DDoS-атак на сервисы республики после начала спецоперации увеличилось в 7 раз

Количество атак на государственные сервисы в Татарстане после начала военной спецоперации на Украине в среднем выросло в семь раз. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

С 17 по 23 февраля было зафиксировано 2,4 тысячи DDoS-атак на республиканские сервисы. С 24 февраля по 3 марта их количество увеличилось до 18,5 тысячи.

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В основном хакеры атаковали республиканский сайт госуслуг и сайт электронного образования Татарстана. Наиболее продолжительная атака длилась более полутора часов.

Сейчас Минцифры РТ усилило работу над выявлением DDoS-атак на базы данных республиканских информационных систем. В республике приняли все меры безопасности, чтобы предупредить сбои в работе сайтов.

Вчера вечером хакеры устроили кибератаки на сайты Федеральной антимонопольной службы, Минкультуры, Минцифры и Роскомнадзора. На их главных страницах появились изображения военных, танков и украинского и российского флагов. С начала военной операции на Украине хакеры проводят кибератаки на российские правительственные сайты и СМИ, в том числе и «Реальное время».



Татьяна Леухина