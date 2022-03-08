Правительство России упростило процедуру закупок медицинский изделий, чтобы избежать их дефицита

Чтобы избежать дефицита медицинских изделий в России на фоне санкций, которые западные страны вводят из-за специальной военной операции на Украине, правительство РФ приняло ряд мер в этой сфере. Премьер-министром страны Михаилом Мишустиным уже подписан ряд документов.

Первое постановление касается временного запрета на вывоз из России иностранных медицинских изделий. Речь идет о тех, что были доставлены из государств, которые присоединились к антироссийским санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Еще одно нововведение, которое касается медицинских изделий, — упрощение процедуры их закупок. По задумке правительства России, это также поможет избежать их дефицита.

Как объяснили в кабмине, нововведение распространится на закупку медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических средств реабилитации для инвалидов. Медорганизации смогут закупать их через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки закупок.

Начальная цена контракта, при которой разрешается пользоваться упрощенной системой при закупке медицинских изделий, повышается с 3 до 50 миллионов рублей. Увеличивается и годовой объем закупок — с 100 до 750 миллионов рублей.

Минздрав России, Федеральное казначейство и Росздравнадзор будут на постоянной основе мониторить цены на медицинские изделия. О результате работы ведомства будут докладывать правительству.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Также Мишустин подписал постановление об оказании первичной медико-санитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, и с Украины. Также в России им будут доступны вакцинация и бесплатные лекарства, прописанные врачами.

Также переселенцам из ДНР, ЛНР и Украины в РФ будут оказывать бесплатную специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь, при условии, что она является неотложной. По прогнозу Минздрава России, за медицинской помощью могут обратиться порядка 150 тысяч эвакуированных граждан.