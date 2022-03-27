Крест в Туманном Альбионе: как Британия стала христианской

Фото: flickr.com/photos/summonedbyfells (монастырь на острове Ионы в Шотландии)

Христианство издревле существует на Британских островах. Многие древнеанглийские святые почитаются и православной церковью. Вместе с тем феномен раннего христианства в Англии довольно разный, в нем было противостояние кельтской и римской школ. О том, как англичане решали вопрос с выбором веры, в авторской колонке для нашего издания рассказывает колумнист «Реального времени» Карим Гайнуллин.

Первые упоминания о христианстве в среде бриттов

Христианство пришло на территорию Великобритании и Ирландии еще в то время, когда большую часть территории британских островов заселяли кельтские племена: бритты, валлийцы, протоирландцы и пикты, ставшие одним из «компонентов» современных шотландцев. К тому времени южная часть Британии находилась под римским владычеством, и сами кельты были сильно романизированы.

Средневековая традиция, уходящая корнями в рассказы о короле Луции, Фагане и Дерувиане, утверждала, что христианство пришло на Британские острова во время правления императора Тиберия. Но это можно отнести к разряду мифов Священной истории.

В реальности первые упоминания о христианстве в среде бриттов в трудах Тертуллиана и Оригена относятся к первым годам третьего века. В то время христианство было «одной из религий», наравне с местными языческими культами и римскими религиями типа митраизма. Тогда христианство подвергалось гонениям, и к этому времени даже относятся жития мучеников, таких как святые Альбан, Юлий и Аарон.

Тогда Британия была римской провинцией, и улучшение положения христианства связано также с его легализацией римским императором Константином Святым. Известно, что уже в четвертом веке британские епископы участвовали в работе христианских соборов.

В Британии зародилась ересь Пелагия, выступавшего против учения Святого Августина о первородном грехе: грехопадение не влияет на актуальную человеческую природу, а человек имеет полную автономию в выборе между добром и злом. Рим посылал делегации, где, возможно, участвовал Герман Осерский, епископ Галлии, чтобы подавить еретические настроения.

Англосаксонское нашествие. Фото realmofhistory.com

Как святой Патрик утвердил христианство в Ирландии

В начале V века римские легионы полностью покинули Британию, кельтские племена утонули в междоусобных войнах. В это же время на острова начали свое нашествие германские племена англов, саксов и ютов — предки современных англичан.

После нашествия к религиозной карте Британских островов добавилось германское язычество. Германские племена изгоняли бриттов-христиан в Уэльс и Корнуолл, а также с островов — в Бретань (полуостров на севере современной Франции). Вторжения германцев, будь то саксов, англов, ютов или (позднее) норманнов, сопровождалось уничтожением большого количества христианских записей. Германцы воспринимали христианство как кельтскую религию и уничтожали все связанное с ней, а бриттские христиане относились к германцам с неприязнью и не желали им проповедовать.

Будучи гонимыми, христианские миссионеры из бриттов и валлийцев продолжили проповедовать на островах, знаменитый христианский святой бриттского происхождения Патрик утвердил христианство в Ирландии. О Патрике сохранились достоверные свидетельства: два документа собственного сочинения — «Послание» и «Исповедь». Патрик происходил из семьи христиан романизированных бриттов и плоховато знал латынь, потому его произведения написаны безыскусно и простовато, но он ценил знание и средиземноморскую образованность, о чем свидетельствует начало саморефлексии в его трудах. Он и его последователи заложили основания, на которых строилась вся средневековая культура Великобритании и Ирландии.



Уже ирландцы стали вести проповедь среди англосаксов и пиктов, сделав их христианами. Из этих миссионеров можно выделить святого Колумба, успешно проповедовавшего в Шотландии.

Cвятой Патрик с символом Ирландии — клеверным листом. Фото seda.college

«Кельтскому христианству была свойственна отличная система церковной организации»

Кельтскому христианству было свойственно довольно вольно относиться к титулу святых, говорили, что на некоторых островах уже на тот момент лежали останки тысяч святых и жили тысячи.

Вероятно, успехам христианской миссии также поспособствовала эпидемия юстиниановой чумы 547—548 гг. Апокалиптические настроения, повсеместная смерть от страшного и болезненного заболевания усиливали христианскую проповедь, обвинявшую в болезнях демонов, как христиане называли языческих божеств, из местных верований. Есть и противоположное мнение: вполне уже христианские англосаксонские правители из числа первых возвращались к языческим культам во времена бедствий, таких как чума, были случаи двоеверия: примером являются находки из археологических раскопок захоронения в виде ладьи в восточной Англии, приписываемое королю Рэдвальду.

Многие исследователи обособляют феномен кельтского христианства, ставя его в ряду с римским католицизмом. Кельтскому христианству была свойственна отличная система церковной организации, близкой к племенной: монастыри возглавлялись женатым духовенством, было распространено наследование церковных должностей, к незаконнорожденным детям относились более мягко (они могли наследовать при признании их со стороны отца), не было приходской системы, христиане не посещали регулярные службы, но монашеские общины совершали «туры» по региону, и роль монашества была несравнимо более высока. Роль монахов сближалась с ролью друидов. Кроме того, камнем преткновения между римской и кельтской традицией были варианты исчисления Пасхи.

В 597 г., желая одновременно обратить в христианство покорителей новой Англии, англосаксов, и вместе с тем как-то вписать местную церковь в католический мейнстрим, папа Григорий I направляет миссию во главе с Августином Кентерберийским. Последним был учрежден Синод Честера в Витби, призвавший кельтов отказаться от своих богослужебных традиций. Отчеты об этих встречах сохранились у Бэды Достопочтенного. Августин успешно ведет свою проповедь среди саксов, но бритты-христиане отказываются отбросить свои обычаи и проповедовать среди неприятных им саксов. Бэда Достопочтенный указывал, что дальнейшая резня, учиненная германцами против бриттов, является наказанием божиим за отказ проповедовать христианское слово среди саксов. Валлийские епархии встали под суверенитет Английской епархии только после норманнского вторжения, но кельтские епископы были вынуждены покинуть Англию. Кельтская традиция постепенно вытеснялась и заменялась римской.

Августин Кентерберийский. Фото eestatic.com

Этельберт, англосакский король Кента, взял в жены Берту Кентскую, франкскую принцессу-христианку, что также способствовало крещению. Бэда в своем сочинении отдельно подчеркивает роль принцесс-христианок в обращении своих мужей.

Этельберт разрешил миссии Августина свободно проповедовать, и миссия получила успех. После смерти Этельберта началась языческая реакция, но его дочь Этельбурга вышла замуж за короля Нортумбии Эдвина, и ее свита из миссионеров во главе с епископом Паулином, посланным папой Григорием Великим для укрепления кентской миссии Августина, обратила Эдвина в христианство. Пришлая миссия принесла римскую традицию на острова.

Паулин вел успешную проповедь и в других англосакских королевствах, таких как Берниция и Линдси, многие восточные англы также были обращены в христианство. Началось активное обращение германцев в христианство.

Монастыри Англии стали научными центрами

Папский легат Феодор/Теодор Кентерберийский в 669—690 гг. объединил епископальную и монашескую жизнь в Англии, что стало победой Рима над Ирландией в духовной жизни. Из-за этого в объединенной в своем христианстве Англии и из-за суверенитета епархии римского обряда, ставшей обладательницей огромных ресурсов, позволявшей ей вкладывать в строительные и образовательные проекты, наступил монашеский рассвет. Открываются новые монастыри, и оказывается большое влияние на все сферы жизни. Даже некоторые германские короли добровольно уходили в монастырь. Монастырская культура оказала огромное влияние на интеллектуальную жизнь Англии, монастыри стали научными центрами.

Отдельно стоит упомянуть монаха Бэду Достопочтенного из одного из таких монастырей — Джарроу. Он владел латынью и частично греческим, цитировал Вергилия и Плиния. Написал комментарии к Библии, жития святых и, что наиболее важно, «Церковную историю английского народа», главный источник всего того, что мы перечислили выше, охватывающий события от походов Цезаря до 731 г., написанный на латыни, написанный живым языком.

Средневековое изображение Бэды Достопочтенного. Фото pravbiblioteka.ru

Кроме сочинения по истории Англии, Бэде принадлежат сочинения, посвященные христианскому календарю, «Книга о времени» (703 г.) и «Об исчислении времени» (726 г.). Кроме того, он написал «Хронику, или О шести мировых эпохах», где изложил христианскую Священную историю.

Бэда родился близ монастыря Вэрмут, где он и принял монашество. В 703 г. принял священничество. Ему принадлежит порядка 40 работ, его математические и экзегетические работы ценились по всей Европе и входили в библиотеку, наверное, каждого большого монастыря.

Характер Бэды отличает одновременно влияние атмосферы живого кельтского религиозного рвения и послушания в духе римской традиции. По словам Флетчера, связь этих двух традиций в Англии начала VIII века определила весь характер его деятельности.

Он был канонизирован только в 1899 году, в католической церкви его называют Святой Бэда, а протестанты — Бэда Достопочтенный, также на русский переводимо как Бэда Преподобный.

И хотя англосаксы приняли христианство примерно на сто лет позже франков, они куда более активно стали продвигаться в этом направлении, войдя в семью средиземноморских народов и восприняв ее образованность. В письме 601 г. папа Григорий поздравляет короля Этельберта и называет «новым Константином». Теперь король владел письмом как универсальным средством общения и законодательства, а также заручился поддержкой клириков, что придало ему больше силы в глазах европейских государств и авторитета с точки зрения соседних племен. В англосаксонском обществе высоко ценились слово и разум, что и послужило, вероятно, главной причиной широкого восприятия культуры и языка христиан Средиземноморья. В дальнейшем это расцветет в виде поэзии и прозы на древнеанглийском языке.

Карим Гайнуллин