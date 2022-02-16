Дом благотворительницы Надежды Саврасовой: от коммуналки до музея?

На острове-граде Свияжске выявлен еще один исторический памятник

Фото: Акт государственной историко-культурной экспертизы. Дата сьемки: декабрь 2021 г.

На острове-граде Свияжске эксперты рекомендуют включить в реестр памятников дом одной из самых известных благотворительниц Казанской губернии Надежды Саврасовой. Здание, по результатам экспертизы, является частью «сохранившегося историко-архитектурного ансамбля застройки исторического поселения». Впрочем, в советское время особняк сильно изуродовали, лишив его главной ценности — мезонина. Как сообщил «Реальному времени», директор музея‑заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, в здании после реставрации можно разместить музей, поскольку фондов и экспонатов для этого достаточно.

Пропал мезонин

Бывший дом дворянки-меценатки Надежды Саврасовой хорошо виден с Волги, при подъезде к Свияжску. Он расположен в северной части острова, на улице Набережной реки Щуки и является частью панорамы города.

Сейчас особняк одной из богатейших женщин губернии с архитектурной точки зрения представляет собой довольно унылое зрелище — обычную прямоугольную кирпичную коробку с надстроенным деревянным вторым этажом. В советское время и позже здание использовалось как коммунальное жилье. Дом был расселен только 10 лет назад и с тех пор пустует.

Однако, по мнению экспертов, здание в его первоначальном виде представляло собой типичный образец городской жилой постройки первой трети — середины XIX века, сформировавшей облик Свияжска. Подобные особнячки образовали «высокохудожественный цельный архитектурно-градостроительный ансамбль, сохранивший исторически сформировавшийся силуэт, масштаб, образ и гармонию с природным окружением», говорится в заключении государственной историко-культурной экспертизы. Неслучайно в 2015 году приказом Министерства культуры РТ дом включили в перечень выявленных объектов, обладающих признаками ОКН.

Изначально это был одноэтажный каменный дом в семь высоких прямоугольных окон с мезонином по центру и двускатной крышей. В советское время надстроили второй этаж, и с западной и восточной стороны появились дощатые пристрои, которые изуродовали облик здания. А главное, исчезла основная изюминка — мезонин.

Источник: Акт государственной историко-культурной экспертизы. Дата сьемки: декабрь 2021 г.

Однако директор государственного историко‑архитектурного и художественного музея‑заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин не сомневается в исторической и архитектурной ценности усадьбы.

— Дом сам по себе очень интересный, если его отреставрировать. Это дом с мезонином, такой же как дом надворного советника Крылова — классицистический проект конца XVIII — начала XIX века. То, что там из современных кирпичей надстроили второй этаж по бокам — это не меняет сути. Любой грамотный архитектор-реставратор может вернуть ему первозданный вид. И там сохранилось много подлинных элементов, — отметил он в разговоре с «Реальным временем».

«Нам хотелось бы, чтобы дом передали музею-заповеднику»

В начале 1840-х в Свияжск из Казани перебралась известная благотворительница родом из Симбирской губернии Надежда Саврасова. Там она приобрела в собственность землю и выстроила кирпичный одноэтажный дом с мезонином. Его план сохранился в архивных документах 1847 года — здание было расположено в центре трапециевидного участка.

Предположительно оно было построено по типовому проекту начала XIX века из альбомов «Собрания фасадов, Его императорским Величеством высочайше апробированных для частных строений в городах Российской империи». Эксперты констатируют, что в Национальном архиве РТ не сохранилось графических материалов — планов и фасадов XIX века, свидетельствующих об облике этого здания. Но имеются прошения горожан в Казанскую губернскую строительную комиссию о постройке домов в Свияжске с планами и фасадами строений. Некоторые из них, например, дома мещанина Ранжева или надворного советника Крылова, построенные в 1834 году, можно рассматривать в качестве аналогов здания.

Кроме того, сохранилось много снимков с начала XX века до 1980-х годов, где запечатлен дом с мезонином.

Вид ул. Набережная реки Щука. Фото 1970-х гг. Источник: Акт государственной историко-культурной экспертизы

В настоящее время объект находится в неудовлетворительном состоянии, отмечено в материалах государственной экспертизы. В связи с отсутствием гидроизоляции происходит намокание и разрушение поверхности кирпичной кладки цоколя и стен, имеются очаги биопоражения, массовые участки разрушения штукатурного слоя. Отмечена деструкция кирпичной кладки в виде выкрашивания и выпадания отдельных кирпичей, выветривание кладочного раствора, трещины, в том числе в местах примыкания пристройки, углах здания и цоколе. В плохом состоянии крыша, отсутствует водосток.

Но сохранилась объемно-пространственная композиция, капитальные стены середины XIX века профиль карнизов. Выводы экспертизы — дом заслуживает включения в реестр памятников регионального значения.

— У дома сейчас неопределенный статус — это расселенное муниципальное жилье. Конечно, нам хотелось бы, чтобы он был передан музею-заповеднику и отреставрирован. У нас очень большие музейные фонды, мы можем разместить их во всех объектах, которые у нас появятся. Но о планах по его дальнейшему использованию пока рано говорить, потому что сейчас финансирование практически не выделяется, — поделился Артем Силкин.

Он добавил, что в зависимости от того, какое решение будет принято о дальнейшей судьбе дома Саврасовой, станет понятно, за чей счет пройдет реставрация. Но он надеется, что Комитет РТ по охране объектов культурного наследия прислушается к экспертам.

Щедро жертвовала монастырям

Интересна и личность самой владелицы особняка. Надежда Саврасова родилась в 1783 году в городе Алатырь Симбирской губернии. Отец ее, Иван Михайлович, был из симбирских дворян. Свою молодость он отдал военной службе, а после отставки определился судьей в Алатырь. В семье Саврасовых трое детей появлялись на свет мертворожденными. Мать, Анна Алексеевна, дала обет, если родится дочь, назвать ее Надеждой.

Саврасова уделяла много внимания Успенскому монастырю. Фото: Максим Платонов

Девочка получила домашнее воспитание, ее первым и единственным наставником был духовник их дома, местный протоиерей И.И. Милонов, впоследствии отец Гурий, архимандрит Кизического Свято-Введенского мужского монастыря. Надежда увлекалась чтением духовных книг. После смерти отца семья переехала в родовое имение — село Сару (ныне Ульяновская область). Оно приносило небольшой доход, что позволяло вести скромный и уединенный образ жизни.

Однако после кончины родного дяди, помещика П.И. Нефедьева Надежда унаследовала его имение в селе Григорьево. Близ него находились две пристани, которые дали возможность Саврасовым выгодно сбывать зерно. У Надежды оказалась хорошая коммерческая жилка, и торговля принесла ей немалые доходы. В первой половине 20-х годов XIX столетия дела Саврасовых шли так хорошо, что Надежда Ивановна приобрела во владение богатое село Кият Симбирской губернии Буинского уезда.

Перебравшись в Свияжск, Саврасова стала щедрой благотворительницей для местных монастырей и храмов. Причем не только давала денежные пожертвования из доходов от своих имений, но и нередко сама делала заказы первоклассным мастерам и мастерским.

Как пишет экскурсовод музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Анна Цейтлина, Саврасова уделяла много внимания Успенскому монастырю. В 1843 году на ее средства для мощей святителя Германа, основателя монастыря, была устроена новая рака, из кипарисового дерева с серебряно-золоченым чеканным покрытием. В том же году был позолочен иконостас Успенского собора, изготовлены серебряные оклады для икон в Царских вратах, для всех икон местного ряда иконостаса и некоторых других, обновлено серебряное облачение алтарного престола весом почти 20 кг.

В 1843—1844 годы, благодаря Саврасовой, было произведено расширение и переустройство Германовской церкви при братском корпусе, сделан трехъярусный иконостас для нее. По окончании работ храм вновь освятили в честь святителей Германа и Митрофана Воронежского. Новое имя (Митрофана Воронежского) в названии церкви появилось по ходатайству Саврасовой — в память о ее паломнической поездке в Воронеж.

В 1845 году на средства Саврасовой в надвратной Вознесенской церкви установили новый одноярусный иконостас с резьбой и позолотой. В 1850 и 1852 годах она приобрела колокола для монастырской звонницы.

Фото: pravchelny.ru

В числе даров Надежды Ивановны также были: плащаница, Евангелие в серебряном окладе, различная утварь. Всего ее пожертвования Успенскому монастырю составили более 23 тысяч рублей — достаточно большие по тем временам деньги.

Кроме Свияжска Саврасова делала значительные отчисления в православные храмы других городов и сел: Казанский Богородицкий монастырь, кафедральный Благовещенский собор, Богоявленскую церковь села Киять (ныне Буинский район).

Помогала крестьянам и сиротам

Слава о Саврасовой, как о великой благодетельнице и благотворительнице разошлась по всей Казанской губернии и далее. К ней в Свияжск потянулись просители: кто молил пожертвовать на храм, кто на приход, а кто просил помощи лично для себя. Саврасова всегда проверяла, насколько справедливы просьбы и действительно ли нуждаются пришедшие к ней. Одаривала щедро, следуя раз и навсегда установленному ей самой для себя правилу: давать больше, чем хотелось бы. То, что жертвовала, никогда нигде не отмечала.

Саврасова охотно помогала сиротам и крестьянам в случаях неурожая, падежа скота, пожара. Однажды в одном из имений Надежды Ивановны выгорела дотла деревня, сгорел даже хлеб в гумнах. Она закупила несколько плотов строевого леса и безвозмездно раздала крестьянам, которые к началу зимы сумели выстроить избы заново.

Надежда Саврасова умерла в 1870 году в Свияжске, на 87-м году жизни. Отпевание ее прошло при большом стечении людей в городском Рождественском соборе, службу совершали священнослужители свияжских монастырей и всех храмов.

Есть предположение, что Саврасова покоится в ограде Свияжского Иоанно-Предтеченского женского монастыря, которому она много помогала. Фото: radiovera.ru

Достоверной информации о месте захоронения благотворительницы нет, но есть предположение, что она покоится в ограде Свияжского Иоанно-Предтеченского женского монастыря, которому она много помогала.

Поинтересовались мы и мнением директора острова-града Свияжска.

— С учетом происходившего в Свияжске в XX веке, очень сложно сейчас понять, где там конкретно кто был захоронен. У адмирала Лихачева было грандиозное захоронение с гигантским памятником — никаких следов не осталось. На кладбищах обоих монастырей было захоронено много личностей, которые очень много значили не только для острова, но и для России, не меньше чем Саврасова: поэт Минаев, адмирал Лихачев и другие, — рассказал Силкин.