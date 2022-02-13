Как изменение диеты может продлить вам жизнь на 10 лет

Правильное питание способно заметно увеличить продолжительность жизни, к такому выводу пришли норвежские ученые в новом исследовании. Как изменение диеты, согласно этим данным, может добавить вам 10 лет жизни, в своей статье для международного издания The Conversation пишет Лаура Браун из Тиссайдского университета. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

Продлить жизнь лет на 10 благодаря диете

Все мы хотим долго жить. И нам твердят, что ключ к долголетию — это здоровые привычки, такие как зарядка, отказ от курения и алкоголя. Исследования показали, что правильное питание способно увеличить продолжительность жизни.

В новом исследовании норвежских ученых выяснилось, что изменение пищевых привычек у взрослых увеличивает продолжительность жизни на 6-7 лет, а у молодых людей срок жизни может увеличиться на 10 лет.

Исследователи собрали большое количество данных о пищевом поведении людей из разных стран и долголетии совместно с GBD (Global Burden of Diesese — организация, предоставляющая статистику различных данных, касающихся здоровья человека по всему миру). Проанализировав эту информацию, ученые пришли к выводу, как сильно может меняться продолжительность жизни при изменении количества потребляемых фруктов, овощей, зелени, цельнозерновых, переработанных злаков, орехов, рыбы, яиц, молочных продуктов, красного мяса и рафинированных сахаров.

Пирамида Средиземноморской диеты. Источник: content.iospress.com

Тогда ученые смогли разработать оптимальную диету долголетия, которую потом сравнили с типичной западной диетой, состоявшей преимущественно из переработанных и упакованных продуктов, продуктов с высоким содержанием сахара и низким содержанием фруктов и овощей. Согласно исследованию, оптимальная диета включает в себя множество овощей, бобовых, цельнозерновых, орехов, а также почти не имеет красного и переработанного мяса.

Исследователи обнаружили, что если придерживаться оптимальной диеты с 20-летнего возраста, то это поможет увеличить продолжительность жизни мужчин и женщин из США, Китая и Европы больше чем на 10 лет. Также они пришли к выводу, что уход от привычной западной диеты продлит жизнь 60-летних примерно на 8 лет. Для 80-летних жизнь продлится на срок около 3 лет.

Но беря во внимание то, что не всегда людям удается кардинально изменить пищевые привычки, ученые просчитали вариант, при котором их диета трансформируется во что-то между идеальной диетой и типичной западной. Исследователи обнаружили, что даже такая диета, которую они назвали «диетой с подходом к осуществимости», может увеличить продолжительность жизни 20-летних чуть более чем на 6 лет для женщин и чуть более чем на семь лет для мужчин.



Продукты Типичная западная диета (г) Осуществимая диета (г) Оптимальная диета (г) Цельнозерновые 50 137,5 225 Овощи 250 325 400 Фрукты 200 300 400 Орехи 0 12,5 25 Бобовые 0 100 200 Рыба 50 125 200 Яйца 50 37,5 25 Молочные продукты 300 250 200 Переработанные злаки 150 100 50 Красное мясо 100 50 0 Переработанное мясо 50 25 0 Белое мясо 75 62,5 50 Сладкие газированные напитки 500 250 0 Растительные масла 25 25 25

Эти результаты показывают нам, что внесение долгосрочных изменений в рацион в любом возрасте может значительно увеличить продолжительность жизни. Но очевидно, что чем раньше мы озадачимся типом нашего питания, тем больше мы получим для себя пользы.



Схематическое представление рекомендаций по питанию, сформулированных правительством Японии в 2005 году и позднее пересмотренных в 2010 году. Источник: content.iospress.com

Какова же полная картина?

Оценки ожидаемой продолжительности жизни, сделанные в этом исследовании, основаны на самых тщательных и свежих метаанализах (исследованиях, объединяющих результаты нескольких научных исследований) диеты и смертности.

Хотя метаанализы во многих случаях являются лучшим доказательством из-за объема проанализированных данных, они по-прежнему позволяют делать лишь предположения, что может привести к упущению важных различий между исследованиями. Также стоит отметить, что было больше доказательств за то, чтобы уменьшить потребление цельнозерновых культур, рыбы, обработанного мяса и орехов, в то время как по белому мясу и яйцам доказательства были совсем слабые.

Есть также несколько вещей, которые исследование не приняло во внимание. Во-первых, чтобы почувствовать качественные изменения, людям нужно было вносить изменения в свой рацион в течение десяти лет. Это означает, что неясно, смогут ли люди по-прежнему ощущать пользу, если они будут вносить изменения в свой рацион в течение более длительного периода времени. В исследовании также не принималось во внимание плохое состояние здоровья в прошлом, которое может повлиять на продолжительность жизни. Это означает, что влияние диеты на ожидаемую продолжительность жизни отражает только среднее значение и может различаться для каждого человека в зависимости от множества других факторов, таких как текущие проблемы со здоровьем, генетика и вредные привычки, например курение, употребление алкоголя и отсутствие физических нагрузок.

Доказательства, которые принимали во внимание исследователи, все-таки были надежными и взяты из многих исследований по этому вопросу. Эти результаты также согласуются с предыдущими исследованиями, которые показали, что скромные, но долгосрочные улучшения в питании и образе жизни могут иметь значительные преимущества для здоровья, а также способствуют долголетию.

Новая пирамида Скандинавской диеты. Источник: content.iospress.com

Пока еще не совсем ясны все механизмы, объясняющие, почему диета может увеличить продолжительность жизни. Но оптимальная диета, которую исследователи обнаружили в этом исследовании, включает в себя много продуктов с высоким содержанием антиоксидантов. Некоторые исследования человеческих клеток показывают, что эти вещества могут замедлять или предотвращать повреждение клеток, что и является одной из причин старения. Тем не менее исследования в этой области все еще продолжаются, поэтому неясно, будут ли антиоксиданты, которые мы потребляем как часть нашего рациона, иметь такой же эффект. Многие из продуктов, включенных в это исследование, также обладают противовоспалительными свойствами, которые также могут откладывать начало различных заболеваний и процессы старения.

Конечно, полностью изменить свой рацион может быть сложно. Но даже употребление некоторых продуктов, увеличивающих продолжительность жизни, все же может иметь определенную пользу.